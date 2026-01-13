మాలాంటి ఎంతోమంది డైరెక్టర్స్ అయ్యారంటే ఆయన పెట్టిన బిక్ష.. చిరంజీవి వాల్తేరు వీరయ్య డైరెక్టర్ బాబీ కామెంట్స్
చిరంజీవితో వాల్తేరు వీరయ్య వంటి సినిమా తీసి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టిన డైరెక్టర్ బాబీ అలియాస్ కేఎస్ రవీంద్ర. రవితేజ, డింపుల్ హయాతి, ఆషిక రంగనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు హాజరైన డైరెక్టర్ బాబీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవితో వాల్తేరు వీరయ్య వంటి సూపర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టిన టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి అలియాస్ కేఎస్ రవీంద్ర. రవితేజ పవర్ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన బాబీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో జై లవకుశ, వెంకీ మామ, సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ వంటి సినిమాలు తెరకెక్కించాడు.
బాలకృష్ణతో డాకు మహారాజ్
అనంతరం చిరంజీవితో వాల్తేరు వీరయ్య, బాలకృష్ణతో డాకు మహారాజ్ మూవీస్ తీసి బ్లాక్ బస్టర్స్ అందుకున్నాడు డైరెక్టర్ బాబీ. అలాంటి బాబీ అతిథిగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు హాజరయ్యారు.
సంక్రాంతి సందర్భంగా రిలీజ్
మాస్ మహారాజా రవితేజ, డింపుల్ హయాతి, ఆషిక రంగనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమాకు కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహించారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇవాళ (జనవరి 13) థియేటర్లలో విడుదలైంది భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి.
ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ బాబీ
కామెడీ టాక్ బాగా తెచ్చుకుంటోన్న భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇటీవల జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ బాబీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇప్పుడు అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్న మమ్మల్ని
డైరెక్టర్ బాబీ మాట్లాడుతూ.. "మాలాంటి ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ అయ్యారంటే అది రవితేజ గారు పెట్టిన బిక్ష. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్న మమ్మల్ని డైరెక్టర్లను చేశారు. త్వరలోనే ఆయనతో సినిమా చేస్తాను" అని అన్నారు.
డైలాగ్స్ విషయంలో హెల్ప్ చేశారు
"రవితేజ గారు ఎన్నో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న సినిమాలు చేశారు. పవర్ సినిమా టైంలో డైరెక్టర్ కిషోర్ డైలాగ్స్ విషయంలో నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. కచ్చితంగా తన నిజాయితీ తన హార్డ్ వర్క్ ఈ సినిమాకి పే చేస్తుంది. ఈ సినిమాల్లో పని చేసిన అందరికీ అభినందనలు" అని డైరెక్టర్ బాబీ తెలిపారు.
ఆయన చెబితే బ్లాక్ బస్టర్
"ప్రసాద్ మూరెళ్ల రవితేజ గారిని చాలా అందంగా చూపించారు. బీమ్స్ బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ సినిమా చాలా ఎక్స్ట్రార్డినరీగా ఉందని ఓ పర్సన్ చెప్పారు. ఆయనే చెబితే ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్. అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్" అని దర్శకుడు కేఎస్ రవీంద్ర తన స్పీచ్ ముగించారు.
బీఎండబ్ల్యూ రైడ్కు
ఇదే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ చెరుకూరి మాట్లాడుతూ.. "జనవరి 13న మా బీఎండబ్ల్యూ(భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి) రైడ్కు వెళ్లండి. కచ్చితంగా అదిరిపోతుంది" అని అన్నారు.