టైటిల్ మీకు ముందే తెలిసిపోయింది, 8 నిమిషాల లాంగ్ సీన్ చేయాలి.. రౌడీ జనార్ధన డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా కామెంట్స్
విజయ్ దేవరకొండ నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ రౌడీ జనార్ధన. కీర్తి సురేష్ హీరోయిన్గా చేస్తున్న ఈ సినిమాకు రవి కిరణ్ కోలా దర్శకత్వం వహించారు. దిల్ రాజు నిర్మించిన రౌడీ జనార్ధన టైటిల్ గ్లింప్స్ను నిన్న రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు చెప్పారు.
డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కామెంట్స్
తాజాగా డిసెంబర్ 22న రౌడీ జనార్ధన టైటిల్ గ్లింప్స్ను హైదరాబాద్లో చాలా గ్రాండ్గా విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రౌడీ జనార్ధన డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా సినిమాకు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు పంచుకున్నారు.
డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా మాట్లాడుతూ.. "మీ అందరి లాగే నేను కూడా విజయ్ దేవరకొండ అభిమానిని. నేను అభిమానించే కీర్తి సురేష్, రాజు గారు వంటి వారితో కలిసి ఈ సినిమా చేస్తున్నాను. రౌడీ జనార్థన టైటిల్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా" అని అన్నారు.
ఆ తర్వాత టైటిల్ రివీల్
"రౌడీ జనార్థన ఎలా ఉంటాడో పరిచయం చేసి ఆ తర్వాత టైటిల్ రివీల్ చేయాలని అనుకున్నాం. కానీ, టైటిల్ మీకు తెలిసిపోయింది. సినిమా అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా వస్తోంది. అందుకు మా టీమ్ మెంబర్స్ చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఇకపై మా మూవీ నుంచి రిలీజ్ చేసే కంటెంట్ కూడా మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నా" అని రవి కిరణ్ కోలా తెలిపారు.
"ఈ కథ చెప్పిన కొద్దిసేపటికే విజయ్ ఆ క్యారెక్టర్లా మాట్లాడటం, చెప్పే సీన్కు రౌడీ జనార్థనలా రియాక్ట్ అవడం మొదలుపెట్టాడు. ఇన్స్టంట్గా క్యారెక్టర్ను ఓన్ చేసుకున్నాడు. నాకు ఎంకరేజింగ్గా అనిపించి మిగతా స్క్రిప్ట్ను ఉత్సాహంగా చెప్పేశాను. ఆ తర్వాత మేము చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. అలా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయ్యింది" అని దర్శకుడు రవి కిరణ్ కోలా వెల్లడించారు.
డైలాగ్స్ మొత్తం చెప్పేసాడు
"వర్క్ షాప్స్ అన్నీ చేసి ఫస్ట్ డే షూట్ కోసం సెట్ రెడీ చేస్తున్నాం. 8 నిమిషాల లాంగ్ సీన్ చేయాలి. ఆ ముందు రోజే విజయ్ సెట్లోకి వచ్చి ఆ డైలాగ్స్ మొత్తం చెప్పేస్తున్నాడు. అప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించింది" అని చెప్పారు రవి కిరణ్ కోలా.
"ఈస్ట్ గోదావరి యాసలో విజయ్ గారు చాలా ఆక్యురేట్గా డైలాగ్స్ చెబుతున్నారు. నేను ఆ ఏరియాలో పుట్టి పెరిగిన వాడిని కాబట్టి సరిగ్గా మాట్లాడుతున్నారా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది. విజయ్ ఆ యాసలో మాట్లాడటం మేమంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం" అని రవి కిరణ్ కోలా అన్నారు.
గోదావరి యాసలో మాట్లాడటం
"కథ ఎంత బాగుందో, ఈస్ట్ గోదావరి యాసలో విజయ్ మాట్లాడటం అనేది కూడా అంతే బాగుందని రాజు గారు అనేవారు. అలాగే ఈ యాసలో డైలాగ్స్ ఫ్లేవర్ అలాగే రావాలని విజయ్, రాజు గారు పర్టిక్యులర్గా ఉండేవారు" అని రౌడీ జనార్ధన డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా చెప్పుకొచ్చారు.