Film Business: సినిమా బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? వందల కోట్ల కలెక్షన్లలో ఎవరి వాటా ఎంత? నిర్మాతకు మిగిలేదెంతంటే?
Film Business: ఈ కాలంలో వందల కోట్ల బడ్జెట్తో సినిమాలు రూపొందుతున్నాయి. కానీ థియేటర్లలో వచ్చే వసూళ్లన్నీ నేరుగా నిర్మాత జేబులోకి వెళ్తాయా? అసలు మనం కొనే ఒక రూ. 300 సినిమా టికెట్ నుంచి పన్నులు, ఎగ్జిబిటర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ప్రొడ్యూసర్ల మధ్య లాభాల పంపిణీ ఎలా జరుగుతుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Film Business: ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా విడుదలవుతోందంటే రూ. 500 కోట్లు, రూ. 1000 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించిందని నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఘనంగా ప్రకటనలు ఇస్తుంటారు. అయితే ఒక సాధారణ ప్రేక్షకుడికి ఎప్పుడూ వచ్చే పెద్ద సందేహం ఏంటంటే.. ఈ వేల కోట్ల రూపాయలు నిజంగానే సినిమా తీసిన నిర్మాత జేబులోకి వెళ్తాయా? మనం థియేటర్కు వెళ్లి కొనే రూ. 300 లేదా రూ. 500 టికెట్ డబ్బులు ఎవరికి ఎంత పంచుతారు?
సినిమా నిర్మాణం నుంచి థియేటర్ స్క్రీన్ పైకి వచ్చే వరకు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక సంక్లిష్టమైన బిజినెస్ మోడల్ నడుస్తుంది. ఈ వ్యాపారంలో ప్రధానంగా ముగ్గురు కీలక వ్యక్తులు ఉంటారు. 1. ప్రొడ్యూసర్ (నిర్మాత), 2. డిస్ట్రిబ్యూటర్ (పంపిణీదారుడు), 3. ఎగ్జిబిటర్ (థియేటర్ యజమాని). ఈ ముగ్గురి మధ్య డబ్బు ఎలా పంపిణీ అవుతుందో ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం.
అంతేకాదు గ్రాస్ కలెక్షన్, నెట్ కలెక్షన్ల మధ్య తేడా ఏంటి? హాలీవుడ్ స్థాయి వసూళ్ల వెనుక ఓటీటీ (OTT), శాటిలైట్, మ్యూజిక్ రైట్స్ పాత్ర ఎంత? అనే పూర్తి బిజినెస్ మోడల్ విశ్లేషణ.
గ్రాస్ కలెక్షన్, నెట్ కలెక్షన్ అంటే ఏమిటి?
సినిమా వసూళ్ల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రెండు రకాల పదాలు వినిపిస్తుంటాయి. అవి ఒకటి గ్రాస్ కలెక్షన్ (Gross Collection), రెండోది నెట్ కలెక్షన్ (Net Collection).
గ్రాస్ కలెక్షన్ (Gross): థియేటర్లలో టికెట్ల విక్రయం ద్వారా వచ్చిన మొత్తం డబ్బులు. ఇందులో ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్నులు (GST) కలిసి ఉంటాయి.
నెట్ కలెక్షన్ (Net): గ్రాస్ కలెక్షన్ల నుంచి పన్నులను తీసివేసిన తర్వాత మిగిలే అసలైన మొత్తం. భారత్లో రూ. 100 లోపు టికెట్పై 12% జీఎస్టీ, రూ. 100 దాటిన టికెట్పై 18% జీఎస్టీ వర్తిస్తుంది. ప్రభుత్వానికి ఈ పన్నులు చెల్లించగా మిగిలిన 'నెట్ కలెక్షన్' ఆధారంగానే ఇండస్ట్రీలో లాభాల పంపిణీ జరుగుతుంది.
వారాల వారీగా థియేటర్లు - డిస్ట్రిబ్యూటర్ల మధ్య వాటాలు
థియేటర్ల యజమానులకు (PVR-INOX, సినీపోలిస్ లేదా సింగిల్ స్క్రీన్లు), డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు మధ్య ఒక ఒప్పందం ఉంటుంది. సినిమా థియేటర్లో ఆడే సమయాన్ని (వారాలను) బట్టి ఈ వాటాలు మారుతుంటాయి.
మొదటి వారం (1st Week): నెట్ వసూళ్లలో డిస్ట్రిబ్యూటర్కు 50% నుంచి 52% వరకు, థియేటర్ యజమానికి 47% నుంచి 50% వరకు వాటా లభిస్తుంది.
రెండో వారం (2nd Week): డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాటా 42% - 45%కి తగ్గుతుంది. థియేటర్ వాటా 55% - 58%కి పెరుగుతుంది.
మూడో వారం (3rd Week): డిస్ట్రిబ్యూటర్కు 35% - 38%, థియేటర్ యజమానికి 62% - 65% వరకు వస్తుంది.
నాలుగో వారం నుంచి (4th Week onwards): డిస్ట్రిబ్యూటర్కు కేవలం 30% మాత్రమే దక్కుతుంది, మిగిలిన 70% వాటాను థియేటర్ యాజమాన్యం ఉంచుకుంటుంది.
అంటే సినిమా ఎన్ని ఎక్కువ రోజులు థియేటర్లలో ఆడితే థియేటర్ యాజమాన్యానికి అంత ఎక్కువ శాతం వాటా దక్కుతుంది.
డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ప్రొడ్యూసర్ల మధ్య డీల్స్ (3 రకాల మోడల్స్)
థియేటర్ల వాటా పోగా మిగిలిన డబ్బును డిస్ట్రిబ్యూటర్, ప్రొడ్యూసర్ 3 పద్ధతుల్లో పంచుకుంటారు.
1. అవుట్రైట్ సేల్ (Outright Sale): డిస్ట్రిబ్యూటర్ సినిమా హక్కులను ఒక నిర్దిష్ట ధరకు శాశ్వతంగా కొనుగోలు చేస్తాడు. థియేటర్ నుంచి వచ్చే వసూళ్లన్నీ డిస్ట్రిబ్యూటర్కే వెళ్తాయి. సినిమా హిట్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్కే లాభం, ఫ్లాప్ అయితే పూర్తి నష్టం ఆయనదే.
2. మినిమమ్ గ్యారెంటీ (Minimum Guarantee - MG): ఇందులో డిస్ట్రిబ్యూటర్ నిర్మాతకు కొంత మొత్తాన్ని అడ్వాన్స్గా ఇస్తాడు. థియేటర్ వసూళ్ల ద్వారా తన కమీషన్, అడ్వాన్స్ రికవరీ అయిన తర్వాత వచ్చే మిగిలిన లాభాలను నిర్మాతతో పంచుకుంటాడు.
3. కమీషన్ మోడల్ (Commission Based): ఈ మోడల్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోడు. సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేసినందుకు గాను నెట్ వసూళ్లలో కేవలం 5% నుంచి 10% కమీషన్ మాత్రమే తీసుకుని, మిగిలిన 90% డబ్బును నిర్మాతకు బదిలీ చేస్తాడు.
థియేటర్లు, నిర్మాతల అసలైన ఆదాయ మార్గాలు
కేవలం థియేటర్ టికెట్ల ద్వారా మాత్రమే నిర్మాతలు బడ్జెట్ను రికవరీ చేయలేరు. అందుకే నేడు డిజిటల్ యుగంలో నిర్మాతలు సినిమా విడుదల కాకముందే ఓటీటీ (OTT) డిజిటల్ రైట్స్, శాటిలైట్ (టీవీ) రైట్స్, మ్యూజిక్ రైట్స్, డబ్బింగ్ రైట్స్ రూపంలోనే తమ బడ్జెట్లో దాదాపు 60% నుంచి 80% వరకు రికవరీ చేసుకుంటున్నారు.
ఇక థియేటర్ యజమానుల విషయానికి వస్తే.. కేవలం టికెట్ అమ్మకాలపై వచ్చే వాటా మాత్రమే కాకుండా థియేటర్లలో విక్రయించే పాప్కార్న్, కూల్ డ్రింక్స్, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ (F&B), సినిమా ప్రారంభానికి ముందు, ఇంటర్వెల్లో వేసే ప్రకటనల (Ads) ద్వారానే అత్యధిక లాభాలను ఆర్జిస్తుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More