చీరలో సీరియస్గా చూస్తూ సమంత-మా ఇంటి బంగారం నుంచి అదిరే ఫస్ట్ లుక్-టీజర్ ఎప్పుడంటే? పెళ్లి తర్వాత ఫస్ట్ మూవీ
ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా సాగిపోయిన సమంత రూత్ ప్రభు మరోసారి తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాతో థియేటర్లకు రాబోతుంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇవాళ (జనవరి 7) సమంత ఫస్ట్ లుక్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. రాజ్ నిడిమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సమంత చేస్తున్న ఫస్ట్ మూవీ ఇదే. భర్తతో కలిసి ఆమెనే మూవీని నిర్మిస్తుంది.
మా ఇంటి బంగారం సినిమా నుంచి సమంత ఫస్ట్ లుక్ ను బుధవారం రిలీజ్ చేశారు. ఓ బస్ లో చీరకట్టులో సీరియస్ గా చూస్తూ సమంత కనిపించింది. సమంత తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో సినిమా నుండి ఈ కొత్త పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. ‘‘మీరు చూస్తా ఉండండి.. మా ఇంటి బంగారం మీ అందరీతో కలిసిపోతుంది’’ అని క్యాప్షన్ లో పేర్కొంది సమంత.
సినిమా పోస్టర్లో ఆమె గోధుమ రంగు చీరలో బస్సు లోపల నిలబడి కనిపిస్తుంది. ఆమె కఠినమైన రూపాన్ని బట్టి చూస్తే, సమంత రుత్ ప్రభు బస్సులో ఒంటరిగా గూండాలను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఉంది.
టీజర్ రిలీజ్ డేట్
మా ఇంటి బంగారం మూవీ నుంచి తన ఫస్ట్ లుక్ తో పాటు ఈ సినిమా టీజర్ డేట్ ను కూడా సమంత అనౌన్స్ చేసింది. మా ఇంటి బంగారం టీజర్ జనవరి 10న ఉదయం 10 గంటలకు రిలీజ్ అవుతుందని పేర్కొంది. ఈ సినిమాను తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి సమంత నిర్మిస్తుంది.
డిసెంబర్ 1న డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరును సమంత రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కోయంబత్తూర్ లోని ఈషా ఫౌండేషన్ లోని గుడిలో వీళ్ల వివాహం జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత రిలీజవుతున్న సమంత తొలి మూవీ మా ఇంటి బంగారం.
ఆ డైరెక్టర్ తో
ఆసక్తికరంగా సమంత భర్త, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు ఈ చిత్రానికి సృష్టికర్త. 'మా ఇంటి బంగారం'తో సమంత తెలుగు సినిమాకి తిరిగి వస్తుంది. 'ఓ! బేబీ' వంటి హిట్ చిత్రం తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకురాలు నందిని రెడ్డితో ఆమె మళ్లీ కలిసింది. సమంతతో పాటు ఈ ప్రాజెక్ట్లో గుల్షన్ దేవయ్య, దిగంత్ కూడా నటిస్తున్నారు.