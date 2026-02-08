Edit Profile
    YS Jagan in Chennai : వైఎస్ జగన్ తో స్టార్ హీరోలు సూర్య, కార్తీ - వీడియో వైరల్

    మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ను తమిళ్ స్టార్ హీరోలు సూర్య, కార్తీలు కలిశారు. జగన్ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ వేడుకలో కలిసిన  వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

    Published on: Feb 08, 2026 1:36 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    చెన్నైలో వైసీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సోదరుడు వైఎస్ సునీల్ రెడ్డి కుమారుడి వివాహ వేడుక జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి వైఎస్ జగన్ హాజరయ్యారు. ఇందులో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ తో పాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.

    హీరో సూర్యతో వైెఎస్ జగన్
    హీరో సూర్యతో వైెఎస్ జగన్

    వైఎస్ జగన్‌తో సూర్య, కార్తీ…

    ఈ వేడుకకు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోలైన సూర్య, కార్తీలు కూడా వచ్చారు. వివాహ మండపంలో వైఎస్ జగన్ ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు. హీరో సూర్య, కార్తీలను చూసిన జగన్…. వారిద్దరిని పలకరించి ఆత్మీయంగా హగ్ చేసుకున్నారు. కాసేపుతో వారితో ముచ్చటించారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

    జగన్, సూర్య, కార్తీ ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడిన వీడియోని వైసీపీ అభిమానులు తెగ షేర్ చేస్తున్నారు. ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ రాస్తూ… పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఇక తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ ను కూడా వైఎస్ జగన్ కలిశారు. కొద్దిసేపు ఇద్దరూ కూడా మాట్లాడుకున్నారు.

