Tom Holland: లక్ష కోట్ల బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు.. 30 ఏళ్ల కుర్రాడు సాధించిన అరుదైన రికార్డు.. హాలాండ్ నేర్పే 4 జీవిత పాఠాలు
Tom Holland: హాలీవుడ్ యంగ్ యాక్టర్ టామ్ హాలండ్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నారు. 30 ఏళ్లకే లక్ష కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో నటించిన యాక్టర్ గా హాలండ్ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు.
Tom Holland: హాలీవుడ్ రికార్డులను తిరగరాస్తూ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన యంగ్ హీరోగా టామ్ హాలండ్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం 30 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన నటించిన సినిమాలు ఏకంగా $12 బిలియన్ల (దాదాపు రూ. 1.14 లక్షల కోట్లు) బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. 'ది ఒడిస్సీ', 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' చిత్రాలతో ఈ ఏడాది ఆయన గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దండయాత్రకు సిద్ధమయ్యారు.
ఒక సాధారణ నటుడికి సమ్మర్ లో ఒకే ఒక్క బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలో నటించే అవకాశం వచ్చినా అదృష్టంగా భావిస్తారు. కానీ టామ్ హాలండ్ ఒకే ఏడాది రెండు భారీ పాన్-వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్లతో ప్రేక్షకులను పలకరించడం హాలీవుడ్లో సంచలనంగా మారింది.
చిన్న వయసులోనే ఎంట్రీ.. సక్సెస్కి అదే తొలి మెట్టు
టామ్ హాలండ్ ఇంతటి చిన్న వయసులోనే ప్రపంచంలోనే బిగ్గెస్ట్ స్టార్గా ఎదగడం వెనుక పక్కా ప్లానింగ్ ఉంది. లండన్కు చెందిన ఈ బ్రిటిష్ యాక్టర్ కేవలం 12 ఏళ్ల వయసులోనే వెస్ట్ ఎండ్ థియేటర్ ద్వారా రంగుల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు.
ఆ తర్వాత 16 ఏళ్లకే 'ది ఇంపాజిబుల్' సినిమాతో హాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి తన నటనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతీ సంవత్సరం కనీసం ఒక్క సినిమా అయినా చేస్తూ నిలకడగా బాక్సాఫీస్ రేసులో కొనసాగుతున్నారు.
ఇండీ సినిమాల నుంచి బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాంచైజ్ వైపు ప్రయాణం
చిన్న చిన్న ఇండపెండెంట్ ఆర్ట్ సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా, కెరీర్ ప్రారంభంలోనే గ్లోబల్ బ్లాక్బస్టర్ ఫ్రాంచైజీలలోకి రీచ్ అవ్వడం టామ్ హాలండ్ చేసిన తెలివైన పని. కేవలం 19 ఏళ్ల వయసులోనే 'కెప్టెన్ అమెరికా: సివిల్ వార్' ద్వారా స్పైడర్ మ్యాన్ (Spider-Man) అవతారంలోకి అడుగుపెట్టి అద్భుతం చేశారు.
గతంలో స్పైడర్ మ్యాన్ పాత్రలు వేసిన టోబీ మాగ్వైర్, ఆండ్రూ గార్ఫీల్డ్ ఆ రోల్ చేసే సమయానికి 26, 29 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నారు. కానీ టామ్ చాలా యంగ్గా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ కాలం 'అవెంజర్స్' అండ్ 'స్పైడర్ మ్యాన్' సిరీస్లతో బిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు రాబట్టడం సాధ్యమైంది.
ఆస్కార్స్ కంటే కలెక్షన్లే ముఖ్యం.. తిమోతీ చలామేతో పోలిక!
హాలీవుడ్లో అవార్డుల కోసం ఆరాటపడటం కంటే బాక్సాఫీస్ దగ్గర సేఫ్ అండ్ రిలయబుల్ హీరోగా ఉండటమే టామ్ హాలండ్ను అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టింది. ఈ రేసులో ఆయనకు గట్టి పోటీదారుగా ఉన్న తిమోతీ చాలమే (Timothée Chalamet) 'డ్యూన్' లాంటి సినిమాలతో 3.2 బిలియన్ డాలర్లు రాబట్టినప్పటికీ, ఆయన దృష్టి ఎక్కువగా క్రిటికల్ అక్లైమ్ అండ్ ఆస్కార్ నామినేషన్లపైనే ఉంది.
తిమోతీకి ఇప్పటివరకు 3 ఆస్కార్ నామినేషన్లు రాగా, టామ్కి ఒక్క నామినేషన్ కూడా రాలేదు. కానీ ఏ క్యారెక్టర్లో అయినా ఈజీగా ఒదిగిపోయే ఫ్లెక్సిబిలిటీ టామ్ హాలండ్కి ఉండటంతో, డైరెక్టర్లు భారీ బడ్జెట్ సినిమాలకు ఆయన్నే ఫస్ట్ ఛాయిస్గా ఎంచుకుంటున్నారు.
వ్యక్తిగత జీవితం.. జెండయాతో క్రేజీ జోడీ
టామ్ హాలండ్ సక్సెస్ సీక్రెట్స్లో చివరిది, అతి ముఖ్యమైనది సరైన భాగస్వామిని ఎంచుకోవడమే. ఆయనతో కలిసి 'స్పైడర్ మ్యాన్', 'ది ఒడిస్సీ' సినిమాల్లో నటించిన పాపులర్ నటి జెండయా (Zendaya)ను ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు.
జెండయా నటించిన సినిమాలు కూడా ఇప్పటివరకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర 6 బిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు సాధించాయి. హాలీవుడ్లోనే అత్యంత పవర్ఫుల్ అండ్ బిలియన్ డాలర్ కపుల్గా వీరిద్దరూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మంచి పాత్రలను ఎంపిక చేసుకోవడం, సరైన ఫ్రాంచైజ్ ప్రాజెక్ట్లు ఎంచుకుంటే ఏ స్థాయిలో రికార్డులు క్రియేట్ చేయవచ్చో టామ్ హాలండ్ నిరూపించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More