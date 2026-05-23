Horror Movie: బాక్సాఫీస్ను ఊపేస్తున్న హారర్ మూవీ.. 10 కోట్ల బడ్జెట్.. 1000 కోట్ల వసూళ్ల దిశగా.. ఇది కదా సెన్సేషన్
Horror Movie: కేవలం మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 10 కోట్లు) స్వల్ప బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన హాలీవుడ్ హారర్ మూవీ 'అబ్సెషన్' అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ను వెనక్కి నెట్టి ఏకంగా రూ. 1000 కోట్ల వసూళ్ల దిశగా దూసుకుపోతోంది.
Horror Movie: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని చిన్న చిత్రాలు సృష్టించే అద్భుతాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న యువ దర్శకులకు, మైక్రో బడ్జెట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కు కొండంత స్ఫూర్తిని ఇస్తుంటాయి. భారీ స్టార్ కాస్ట్, వందల కోట్ల హంగులు లేకపోయినా.. బలమైన కథాంశం ఉంటే బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేయవచ్చని హాలీవుడ్ హారర్ మూవీ 'అబ్సెషన్' (Obsession) మరోసారి నిరూపించింది. మే 15న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా అమెరికా మార్కెట్లో ఒక రేంజ్లో దూసుకుపోతూ ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ముక్కున వేలేసుకునేలా చేస్తోంది.
మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్నే దాటేసింది
పాప్ సామ్రాజ్య అధినేత మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన భారీ బయోపిక్ 'మైఖేల్' (MICHAEL) చిత్రానికి అమెరికాలో గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. వరుసగా మూడో రోజు కూడా 'అబ్సెషన్' మూవీ నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది.
ఒకరోజు వసూళ్లలో 'అబ్సెషన్' 3.2 మిలియన్ డాలర్లు సాధించగా, మైఖేల్ బయోపిక్ 2.6 మిలియన్ డాలర్లకే పరిమితమైంది. అంతటి గ్లోబల్ ఐకాన్ బయోపిక్ను ఒక చిన్న హారర్ సినిమా వెనక్కి నెట్టడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా మరిన్ని సంచలనాలు సృష్టించబోతోందనే దానికి ఇది స్పష్టమైన సంకేతం.
రూ. 10 కోట్ల పెట్టుబడి.. రూ. 1000 కోట్ల వసూళ్లు!
ఈ సినిమాకు పెట్టిన పెట్టుబడి ఎంతో తెలిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఈ చిత్రాన్ని కేవలం ఒక మిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్తో నిర్మించారు. మన భారతీయ కరెన్సీలో ఇది దాదాపు రూ. 9.5 కోట్ల నుంచి రూ. 10 కోట్లు మాత్రమే. మొదటి వీకెండ్ లోనే 17.2 మిలియన్ డాలర్ల ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన ఈ మూవీ.. రెండో వీకెండ్ లో అంతకంటే ఎక్కువ వసూళ్లు సాధిస్తూ ట్రేడ్ పండితులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ ఆదివారం నాటికి ఈ సినిమా కేవలం అమెరికాలోనే 50 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును అందుకోనుంది.
"థియేట్రికల్ రన్ ముగిసే సమయానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మూవీ 100 మిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 970 కోట్ల నుండి రూ. 1000 కోట్లు) వసూళ్లను సాధిస్తుంది" అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
తాము పెట్టిన పెట్టుబడికి దాదాపు 100 రెట్లు ఎక్కువ లాభాలను తెచ్చిపెడుతూ, ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక లాభాలు సాధించిన ఆల్-టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల జాబితాలో 'అబ్సెషన్' చేరడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
భయపెడుతున్న హింసాత్మక కథనం
ఇండే నవరెట్ (Inde Navarrette), కర్రీ బార్కర్ (Curry Barker) ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ హారర్ మూవీ ప్రేక్షకులను సీట్లకు అతుక్కుపోయేలా చేస్తోంది. ఇదొక అత్యంత భీతి గొలిపే, వైలెంట్ నరేటివ్తో కూడిన హారర్ థ్రిల్లర్ అని చూసిన వారు చెబుతున్నారు.
స్క్రీన్ప్లే లోని ఉత్కంఠ, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ఎటువంటి భారీ ప్రమోషన్లు లేకుండా, కేవలం మౌత్ టాక్తోనే ఈ స్థాయి కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించడం హాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన అద్భుతం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'అబ్సెషన్' సినిమా బడ్జెట్ ఎంత, అది ఎంత వసూలు చేయబోతోంది?
2. అబ్సెషన్ మూవీ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏ పెద్ద సినిమాను వెనక్కి నెట్టింది?
3. 'అబ్సెషన్' సినిమాలో ప్రధాన పాత్రల్లో ఎవరు నటించారు, దీని జోనర్ ఏంటి?
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.