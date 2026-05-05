Comedian Praveen: పటాస్ ప్రవీణ్ పెళ్లి.. నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్.. ఫైమాతో బ్రేకప్?
Comedian Praveen: ప్రముఖ బుల్లితెర కమెడియన్, పటాస్ ఫేమ్ ప్రవీణ్ త్వరలోనే ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నారు. వంశిత అనే యువతితో ఆయన నిశ్చితార్థం వేడుకగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Comedian Praveen: బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు ప్రవీణ్. 'పటాస్' షోతో తన కెరీర్ ప్రారంభించి, తనదైన టైమింగ్తో అందరినీ నవ్వించిన ఈ యువ కమెడియన్ త్వరలో ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నారు. గత కొన్నాళ్లుగా సైలెంట్గా ఉన్న ప్రవీణ్.. తాజాగా తన నిశ్చితార్థ వేడుకను జరుపుకుని అభిమానులకు స్వీట్ షాక్ ఇచ్చారు. వంశిత అనే అమ్మాయితో ఆయన ఎంగేజ్మెంట్ వైభవంగా జరిగింది.
ఫైమాతో సూపర్ హిట్ జోడీ
ఒకప్పుడు ఈటీవీ ప్లస్లో వచ్చిన 'పటాస్' షో ద్వారా ప్రవీణ్ విపరీతమైన పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు. ఆ షోలో ఫైమాతో కలిసి ఆయన చేసిన కామెడీ స్కిట్లు ఇప్పటికీ యూట్యూబ్లో ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. ఆ తర్వాత జబర్దస్త్, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వంటి పాపులర్ షోలలో కూడా ప్రవీణ్ తన మార్క్ చాటుకున్నారు.
కొన్నాళ్ల క్రితం ఫైమా, ప్రవీణ్ ప్రేమలో ఉన్నారని, వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారనే ప్రచారం జోరుగా సాగింది. అయితే ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని తాజా నిశ్చితార్థంతో స్పష్టమైంది.
వంశితతో నిశ్చితార్థం
వంశిత అనే యువతితో ప్రవీణ్ నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ వేడుక అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఫోటోలలో ప్రవీణ్, వంశిత జంట చూడముచ్చటగా ఉండటంతో నెటిజన్లు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు. నిశ్చితార్థ వేడుకలో ప్రవీణ్, వంశిత ఇద్దరూ దండలు మార్చుకొని ఆనందంగా కనిపించారు.
ప్రస్తుతం ప్రవీణ్ నిశ్చితార్థం ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పటాస్ షో ద్వారా పరిచయమైన పలువురు కమెడియన్లు, జబర్దస్త్ నటులు ఈ జంటకు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. నిశ్చితార్థం ముగియడంతో త్వరలోనే పెళ్లి తేదీని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఫైమాతో బ్రేకప్?
చాలా కాలం పాటు ఫైమాతో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల వీరిద్దరి మధ్య ఏదో ఉందనే రూమర్లు వచ్చాయి. అయితే బిగ్ బాస్ షో తర్వాత ఆ రూమర్లకు చెక్ పడింది. తాజాగా ప్రవీణ్ తన జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకోవడంతో ఆ చర్చలన్నింటికీ తెరపడింది. ప్రవీణ్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పెద్దగా బయటకు రాకపోయినప్పటికీ, వంశితతో తన కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించబోతుండటం పట్ల ఆయన అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: ప్రవీణ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎవరితో జరిగింది?
జవాబు: ప్రవీణ్ నిశ్చితార్థం వంశిత అనే యువతితో జరిగింది.
ప్రశ్న: ప్రవీణ్ ఏ షోల ద్వారా ఫేమస్ అయ్యారు?
జవాబు: ప్రవీణ్ ప్రధానంగా 'పటాస్' షోతో వెలుగులోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత జబర్దస్త్, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ షోలలో కూడా నటించారు.
ప్రశ్న: ప్రవీణ్, ఫైమా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా?
జవాబు: లేదు, వారు కేవలం మిత్రులు మాత్రమే. ప్రవీణ్ తాజాగా వంశితతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.
