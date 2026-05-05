Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Comedian Praveen: పటాస్ ప్రవీణ్ పెళ్లి.. నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్.. ఫైమాతో బ్రేకప్?

    Comedian Praveen: ప్రముఖ బుల్లితెర కమెడియన్, పటాస్ ఫేమ్ ప్రవీణ్ త్వరలోనే ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నారు. వంశిత అనే యువతితో ఆయన నిశ్చితార్థం వేడుకగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    May 5, 2026, 15:37:02 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Comedian Praveen: బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు ప్రవీణ్. 'పటాస్' షోతో తన కెరీర్ ప్రారంభించి, తనదైన టైమింగ్‌తో అందరినీ నవ్వించిన ఈ యువ కమెడియన్ త్వరలో ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నారు. గత కొన్నాళ్లుగా సైలెంట్‌గా ఉన్న ప్రవీణ్.. తాజాగా తన నిశ్చితార్థ వేడుకను జరుపుకుని అభిమానులకు స్వీట్ షాక్ ఇచ్చారు. వంశిత అనే అమ్మాయితో ఆయన ఎంగేజ్‌మెంట్ వైభవంగా జరిగింది.

    Comedian Praveen: పటాస్ ప్రవీణ్ పెళ్లి.. నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్.. ఫైమాతో బ్రేకప్?
    Comedian Praveen: పటాస్ ప్రవీణ్ పెళ్లి.. నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్.. ఫైమాతో బ్రేకప్?

    ఫైమాతో సూపర్ హిట్ జోడీ

    ఒకప్పుడు ఈటీవీ ప్లస్‌లో వచ్చిన 'పటాస్' షో ద్వారా ప్రవీణ్ విపరీతమైన పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు. ఆ షోలో ఫైమాతో కలిసి ఆయన చేసిన కామెడీ స్కిట్లు ఇప్పటికీ యూట్యూబ్‌లో ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. ఆ తర్వాత జబర్దస్త్, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ వంటి పాపులర్ షోలలో కూడా ప్రవీణ్ తన మార్క్ చాటుకున్నారు.

    కొన్నాళ్ల క్రితం ఫైమా, ప్రవీణ్ ప్రేమలో ఉన్నారని, వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారనే ప్రచారం జోరుగా సాగింది. అయితే ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని తాజా నిశ్చితార్థంతో స్పష్టమైంది.

    వంశితతో నిశ్చితార్థం

    వంశిత అనే యువతితో ప్రవీణ్ నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ వేడుక అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఫోటోలలో ప్రవీణ్, వంశిత జంట చూడముచ్చటగా ఉండటంతో నెటిజన్లు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు. నిశ్చితార్థ వేడుకలో ప్రవీణ్, వంశిత ఇద్దరూ దండలు మార్చుకొని ఆనందంగా కనిపించారు.

    ప్రస్తుతం ప్రవీణ్ నిశ్చితార్థం ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పటాస్ షో ద్వారా పరిచయమైన పలువురు కమెడియన్లు, జబర్దస్త్ నటులు ఈ జంటకు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. నిశ్చితార్థం ముగియడంతో త్వరలోనే పెళ్లి తేదీని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

    ఫైమాతో బ్రేకప్?

    చాలా కాలం పాటు ఫైమాతో ఉన్న ఫ్రెండ్‌షిప్ వల్ల వీరిద్దరి మధ్య ఏదో ఉందనే రూమర్లు వచ్చాయి. అయితే బిగ్ బాస్ షో తర్వాత ఆ రూమర్లకు చెక్ పడింది. తాజాగా ప్రవీణ్ తన జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకోవడంతో ఆ చర్చలన్నింటికీ తెరపడింది. ప్రవీణ్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పెద్దగా బయటకు రాకపోయినప్పటికీ, వంశితతో తన కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించబోతుండటం పట్ల ఆయన అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: ప్రవీణ్ ఎంగేజ్‌మెంట్ ఎవరితో జరిగింది?

    జవాబు: ప్రవీణ్ నిశ్చితార్థం వంశిత అనే యువతితో జరిగింది.

    ప్రశ్న: ప్రవీణ్ ఏ షోల ద్వారా ఫేమస్ అయ్యారు?

    జవాబు: ప్రవీణ్ ప్రధానంగా 'పటాస్' షోతో వెలుగులోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత జబర్దస్త్, శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ షోలలో కూడా నటించారు.

    ప్రశ్న: ప్రవీణ్, ఫైమా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా?

    జవాబు: లేదు, వారు కేవలం మిత్రులు మాత్రమే. ప్రవీణ్ తాజాగా వంశితతో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    News/Entertainment/Comedian Praveen: పటాస్ ప్రవీణ్ పెళ్లి.. నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్.. ఫైమాతో బ్రేకప్?
    News/Entertainment/Comedian Praveen: పటాస్ ప్రవీణ్ పెళ్లి.. నిశ్చితార్థం ఫొటోలు వైరల్.. ఫైమాతో బ్రేకప్?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes