Hrithik Roshan: జైలర్ 2లో షారుక్ ఖాన్ కాదు హృతిక్ రోషన్.. 40 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ రజనీకాంత్తో గ్రీక్ గాడ్
Hrithik Roshan: రజనీకాంత్ మోస్ట్ అవేటెడ్ సీక్వెల్ 'జైలర్ 2' (Jailer 2)లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ ఒక కీ రోల్ లో కనిపించబోతున్నారు. షారుఖ్ ఖాన్ డేట్స్ కుదరకపోవడంతో హృతిక్ రోషన్ ను మేకర్స్ ఫైనల్ చేశారు. వీళ్లు దాదాపు 40 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు.
Hrithik Roshan: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' మూవీ పై అంచనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాలో స్పెషల్ అప్పియరెన్స్ కోసం చాలా రోజులుగా చర్చలు నడుస్తున్నాయి. మొదట ఈ రోల్ కోసం బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ను సంప్రదించారు. రజనీ, షారుఖ్ కలిసి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే చూడాలని ఫ్యాన్స్ తెగ ఆరాట పడ్డారు. కానీ షారుఖ్ తన కూతురు సుహానా ఖాన్ డెబ్యూ మూవీ 'కింగ్' (King) షూటింగ్ తో చాలా బిజీగా ఉండటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
Hrithik Roshan Cameo | హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీ!
'వెరైటీ ఇండియా' రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. హృతిక్ రోషన్ ఈ జైలర్ 2 సినిమాలో స్పెషల్ క్యామియో కోసం రానున్నారు. జూన్ 22, 23 తేదీల్లో చెన్నైలో ఆయన తన పార్ట్ షూటింగ్ లో పాల్గొంటారని సమాచారం. హృతిక్ క్యారెక్టర్ కేవలం చిన్న సీన్ మాత్రమే కాదు, కథా గమనాన్ని మలుపు తిప్పే చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అట.
టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్ (రజనీకాంత్) క్యారెక్టర్కు హెల్ప్ చేసే కీలకమైన టర్నింగ్ పాయింట్ లో హృతిక్ క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. హృతిక్ కోసం ఒక పక్కా ఫ్రెష్ లుక్ ను డిజైన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
40 Years Reunion | భగవాన్ దాదా నుంచి జైలర్ 2 వరకు..
హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీతో ఒక పాత జ్ఞాపకం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. 1986లో వచ్చిన 'భగవాన్ దాదా' సినిమాలో చిన్నపిల్లాడిగా రజనీకాంత్ పక్కన హృతిక్ నటించారు. ఆ సినిమాలో రజనీకి దత్త పుత్రుడిగా హృతిక్ కనిపించారు.
ఇప్పుడు 40 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ వాళ్లిద్దరూ కలిసి నటిస్తుండటంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. రజనీకాంత్ సెట్స్ లో ఎంత కేరింగ్ గా ఉండేవారో, తను చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు మిస్టేక్స్ చేసినా రజనీ ఎలా దగ్గరకు తీసుకునేవారో పాత ఇంటర్వ్యూలో హృతిక్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
Pan-India Spectacle | 'జైలర్ 2' పాన్ ఇండియా బొనాంజా
నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్షన్ లో వస్తున్న ఈ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తోంది. ఇందులో మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్, విజయ్ సేతుపతి, మిథున్ చక్రవర్తి లాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్స్ నటిస్తున్నారు. రమ్యకృష్ణ, విద్యాబాలన్, ఎస్.జె. సూర్య కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
జైలర్ లాంటి భారీ సీక్వెల్స్ లో సౌత్, నార్త్ స్టార్స్ కలిసి నటించడం వల్ల బిజినెస్ రేంజ్ మారిపోతుంది. షారుఖ్ ఖాన్ డేట్స్ కుదరకపోయినా, హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం కచ్చితంగా మాస్టర్ స్ట్రోక్.
'భగవాన్ దాదా' లోని ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఇప్పుడు స్టార్ హీరోగా రజనీ పక్కన నిలబడటం అనేది ఒక ఎమోషనల్ అచీవ్మెంట్. జైలర్ 2 కచ్చితంగా ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో మరో రికార్డ్ సృష్టించేలా కనిపిస్తోంది.
People Also Ask (FAQs)
‘జైలర్ 2’లో హృతిక్ రోషన్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతోంది?
హృతిక్ క్యారెక్టర్ చాలా కీలకం. కథను మలుపు తిప్పే టైమ్ లో ఆయన ఎంట్రీ ఇస్తారు. రజనీకాంత్ (టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్) క్యారెక్టర్కు సపోర్ట్ చేసేలా ఆయన పాత్ర ఉంటుంది.
హృతిక్ రోషన్ షూటింగ్ ఎప్పుడు?
జూన్ 22, 23 తేదీల్లో చెన్నైలో ఆయన షూటింగ్ లో పాల్గొంటారు.
షారుఖ్ ఖాన్ ఎందుకు ఈ సినిమా నుండి తప్పుకున్నారు?
షారుఖ్ ఖాన్ తన కుమార్తె సుహానా ఖాన్ డెబ్యూ మూవీ 'కింగ్' సినిమా షూటింగ్తో బిజీగా ఉండటం వల్ల జైలర్ 2కి డేట్స్ కేటాయించలేకపోయారు.
'జైలర్ 2'లో నటించే ఇతర స్టార్స్ ఎవరు?
రజనీకాంత్తో పాటు మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్, విజయ్ సేతుపతి, మిథున్ చక్రవర్తి, రమ్యకృష్ణ, విద్యాబాలన్, ఎస్.జె. సూర్య ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More