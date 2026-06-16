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    OTT Telugu: ఓటీటీలోకి మరో సూపర్ రోడ్ ట్రిప్ మూవీ.. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, ఓ సైకిల్ జర్నీ.. అదిరిన ట్రైలర్..

    OTT Telugu: తెలుగు ప్రేక్షకులకు అచ్చమైన వినోదాన్ని అందిస్తున్న ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ సినిమా రాబోతోంది. రోడ్ ట్రిప్ బ్యాక్‌డ్రాప్ లో తెరకెక్కిన 'జయముంది భయమేల మనసా' మూవీ జూన్ 18 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    Jun 16, 2026, 20:31:48 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    OTT Telugu: డిజిటల్ స్పేస్‌లో కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారుతోంది ఈటీవీ విన్. తాజాగా ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ నుంచి వస్తున్న సరికొత్త ఎక్స్‌క్లూజివ్ ఫిల్మ్ 'జయముంది భయమేల మనసా'. "ప్రతి ప్రయాణం మనకు కొన్ని జ్ఞాపకాలను ఇస్తుంది.. కానీ కొన్ని ప్రయాణాలు మాత్రమే ఒక జీవితకాల కథను ఇస్తాయి" అనే బ్యూటిఫుల్ క్యాప్షన్ తో ఈ సినిమా అఫీషియల్ ట్రైలర్ ను మేకర్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా రిలీజ్ చేశారు.

    OTT Telugu: ఓటీటీలోకి మరో సూపర్ రోడ్ ట్రిప్ మూవీ.. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, ఓ సైకిల్ జర్నీ.. అదిరిన ట్రైలర్..
    OTT Telugu: ఓటీటీలోకి మరో సూపర్ రోడ్ ట్రిప్ మూవీ.. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, ఓ సైకిల్ జర్నీ.. అదిరిన ట్రైలర్..

    A Beautiful Road Trip Story | జ్ఞాపకాల ప్రయాణం.. కథగా మారింది

    తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ ను గమనిస్తే.. ఈ జయముంది భయమేల మనసా సినిమా కథ అంతా ఒక క్రేజీ రోడ్ ట్రిప్ చుట్టూ తిరుగుతుందని అర్థమవుతోంది. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ లాంగ్ రోడ్ ట్రిప్ కు సైకిళ్లపై వెళ్లడం అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన మూవీ ఇది.

    జీవితంలో ఒకేలాంటి రొటీన్ లైఫ్ ఎదుర్కొంటున్న కొందరు యువకులు ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి ప్లాన్ చేస్తారు. ఆ జర్నీలో వాళ్లకు ఎదురైన మనుషులు ఎవరు? ఆ ట్రిప్ లో జరిగిన కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు వారి ఆలోచనా విధానాన్ని, బంధాలను ఎలా మార్చేశాయి? అనే పాయింట్ ను చాలా ఎమోషనల్ గా, అంతే ఫీల్ గుడ్ గా స్క్రీన్ పై ఆవిష్కరించినట్టు తెలుస్తోంది.

    ట్రైలర్ లోని లొకేషన్స్, విజువల్స్ చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నాయి. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ ప్రయాణంలోని మూడ్‌ను పర్ఫెక్ట్ గా ఎలివేట్ చేసింది. ఇప్పటికే యూట్యూబ్ లో ఈ ట్రైలర్ వీడియోకు యూత్, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ దక్కుతోంది.

    ఏసీపీఎల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ లో..

    ఈ సినిమాను 'ఏసీపీఎల్ ప్రొడక్షన్' (ACPL Production) బ్యానర్ పై చాలా రిచ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తో నిర్మించారు. భరణ్, రంజిత్ పాశం, లీలా దుగ్గి, శరణ్య శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు.

    ఈ వినూత్న చిత్రానికి శ్యామ్ అమర, రవి మహదాస్యం, క్రేజీ ఖన్నా టెక్నికల్ సైడ్ గట్టి సపోర్ట్ అందించారు. పాటలు, డైలాగ్స్ చాలా సహజంగా, నేటి తరం వేవ్ లెంత్ కు కనెక్ట్ అయ్యేలా రాశారు.

    భారీ కమర్షియల్ హంగులు, వయొలెన్స్ జోలికి వెళ్లకుండా.. కేవలం ఎమోషన్స్, మానవ సంబంధాలను నమ్ముకుని చేసిన సినిమా ఇది. థియేటర్లలో పెద్ద సినిమాల హడావిడి మధ్య ఇలాంటి క్లీన్ ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్‌టైనర్లను మిస్సయ్యే ఆడియెన్స్ కు.. వీకెండ్ లో ప్రశాంతంగా కూర్చుని చూడటానికి ఈటీవీ విన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ ను తీసుకొచ్చింది. జూన్ 18 నుంచి నేరుగా మీ మొబైల్స్, స్మార్ట్ టీవీల్లో ఈ సినిమాను చూడొచ్చు.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    ప్రస్తుతం డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో 'రోడ్ ట్రిప్', 'సెల్ఫ్ డిస్కవరీ' కాన్సెప్ట్ తో వచ్చే సినిమాలకు యూత్ లో విపరీతమైన ఆదరణ ఉంటోంది. ఈటీవీ విన్ లో రీసెంట్ గా వచ్చిన చిన్న సినిమాలు చాలా వరకు కంటెంట్ పరంగా పెద్ద సక్సెస్ సాధించాయి. ఇప్పుడు జూన్ 18న రాబోతున్న 'జయముంది భయమేల మనసా' కూడా అదే రూట్ లో మంచి వ్యూయర్ షిప్ రాబట్టే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రయాణాల నేపథ్యంలో సాగే కథలు ఆడియన్స్ కు ఒక కొత్త ఫీల్ ను ఇస్తాయి కాబట్టి, ఈ వీకెండ్ లో ఇదొక క్లీన్ డిజిటల్ విన్నర్ గా నిలిచే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలోకి మరో సూపర్ రోడ్ ట్రిప్ మూవీ.. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, ఓ సైకిల్ జర్నీ.. అదిరిన ట్రైలర్..
    Home/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలోకి మరో సూపర్ రోడ్ ట్రిప్ మూవీ.. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, ఓ సైకిల్ జర్నీ.. అదిరిన ట్రైలర్..
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