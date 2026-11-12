Jayanth and The Jingo Pen: బంపర్ ఆఫర్.. ఈ సినిమాకు టికెట్ల రేట్లు భారీగా తగ్గింపు.. చిల్డ్రెన్స్ డే రోజే రిలీజ్
Jayanth and The Jingo Pen: చిల్డ్రెన్స్ డే సందర్భంగా చిన్నారులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులకు చక్కటి సందేశాన్ని అందించేందుకు 'జయంత్ & ది జింగో పెన్' (Jayannth & The Jingo Pen) చిత్రం సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా పిల్లల కోసం టికెట్ ధరను రూ. 250 నుండి 150కి తగ్గిస్తూ చిత్రబృందం అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.
Jayanth and The Jingo Pen: కమర్షియల్ సినిమాల హవా నడుస్తున్న తరుణంలో, పిల్లల మనస్తత్వాన్ని, వారి ఆలోచనలను ప్రతిబింబించే కథలు రావడం చాలా అరుదు. ఆ లోటును భర్తీ చేస్తూ జాతీయ అవార్డు విజేత నవీన్ దేశబోయిన తెరకెక్కించిన చిత్రమే ‘జయంత్ & ది జింగో పెన్’.
నవంబర్ 14న బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తుండగా, చిన్నారులందరికీ సినిమా చేరువ కావాలనే ఉద్దేశంతో టికెట్ ధరను రూ. 250 నుంచి ఏకంగా రూ. 150కి తగ్గిస్తున్నట్లు నిర్మాత దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి ప్రకటించారు.
'పిల్లల మార్కులు కాదు.. వారి మనసులను చూడండి': నిర్మాతల ఎమోషనల్ అప్పీల్
సినిమా విడుదల నేపథ్యంలో చిత్రబృందం పంచుకున్న ఆసక్తికర విషయాలు ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. నిర్మాత దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. "ఈ సినిమాలోని భావోద్వేగాలు అన్ని వయసుల ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అవుతాయి. ముఖ్యంగా పిల్లల కోసం టికెట్ ధరలను తగ్గించాము. పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడాలి. దయచేసి పిల్లల మార్కులను మాత్రమే కాకుండా, వారి మనసులను కూడా అర్థం చేసుకోండి" అని విజ్ఞప్తి చేశారు.
మాస్టర్ జయంత్ బొలిశెట్టి స్పందిస్తూ.. "బాలల దినోత్సవ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మా సినిమా వస్తోంది. పిల్లలకు బహుమతిగా టికెట్ ధర రూ. 150కి తగ్గించాం. పిల్లలు, పెద్దలు, టీచర్లకు ఒక అర్థవంతమైన సందేశం ఇందులో ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ చిత్రం నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నాను" అని తెలిపాడు.
సంగీత దర్శకుడు, గీత రచయిత ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. "ఈ సినిమా కోసం నేను రాసిన పాటలకు, సంగీతానికి అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. ఇప్పటికే పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు పెద్ద సంఖ్యలో థియేటర్లను బుక్ చేసుకుంటున్నారు" అని పేర్కొన్నారు.
‘కొందరు ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్ డే అంటున్నారు.. కన్ఫ్యూజ్ కావొద్దు’
బాలల దినోత్సవం రోజున మరికొన్ని సినిమాలు కూడా ప్రమోషన్లు చేస్తుండటంపై దర్శకుడు నవీన్ దేశబోయిన, సహ నిర్మాత షఫీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"మేము ఈ సినిమాను కేవలం వ్యాపార కోణంలో చూడటం లేదు. అందుకే టికెట్ ధరను రూ. 150కి తగ్గించాము. ఇప్పటికే పలు పాఠశాలలు ప్రత్యేక షోల కోసం థియేటర్లను బుక్ చేసుకున్నాయి. కొందరు తమ సినిమాలను ఇప్పుడు హఠాత్తుగా 'చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్స్' అంటూ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజ్ కావొద్దు. మొదటి నుంచీ పిల్లల కోసమే రూపొందించిన మా 'జయంత్ & ది జింగో పెన్' నవంబర్ 14న వస్తోంది" అని దర్శకుడు నవీన్ దేశబోయిన స్పష్టం చేశారు.
సహ నిర్మాత షఫీ మాట్లాడుతూ.. చాలా చోట్ల ఇప్పటికే హౌస్ఫుల్ బుకింగ్స్ నమోదవుతున్నాయని, మొదటి నుంచీ పిల్లల కోసం నిజాయితీగా తీసిన ఈ చిత్రాన్ని అందరూ ఆదరించాలని కోరారు.
వినోదంతో పాటు విలువైన సందేశాన్ని అందిస్తూ, తక్కువ టికెట్ ధరతో వస్తున్న 'జయంత్ & ది జింగో పెన్' చిత్రం ఈ బాలల దినోత్సవాన కుటుంబ సమేతంగా థియేటర్లలో చూసి ఆనందించదగ్గ చక్కటి చిత్రంగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
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