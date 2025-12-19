జిన్ రివ్యూ- కాలేజీ కింద మరో కాలేజ్- నవ్విస్తూనే భయపెట్టే తెలుగు కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్- ఎలా ఉందంటే?
తెలుగులో లేటెస్ట్గా తెరకెక్కిన హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా జిన్. అమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, సంగీత అనిల్, రవి భట్ వంటి తదితరులు నటించిన జిన్ మూవీ ఇవాళ (డిసెంబర్ 19) థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నేటి జిన్ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
టైటిల్: జిన్
నటీనటులు: అమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, రవి భట్, సంగీత అనిల్, బాలా రాజ్వాడీ, ప్రకాష్ తుమినాద్, భార్గవ్ రామ్ తదితరులు
సంగీతం: అలెక్స్
దర్శకత్వం: చిన్మయి రామ్
సినిమాటోగ్రఫీ: సునీల్ హొన్నాలి
ఎడిటింగ్: కీర్తి రాజ్ డి
నిర్మాత: నిఖిల్ ఎమ్ గౌడ
విడుదల తేది: డిసెంబర్ 19
హారర్ థ్రిల్లర్స్ అంటే ఆడియెన్స్కు అమితమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అందుకే ఎలాంటి భాషలో తెరకెక్కిన హారర్ థ్రిల్లర్స్ తెలుగులోనూ విడుదల అవుతుంటాయి. అలా ఇవాళ (డిసెంబర్ 19) థియేటర్లలో తెలుగులో విడుదలైన కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా జిన్.
సాదలమ్మ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్, బిల్వ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్పై నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రమే జిన్. ఈ సినిమాకు చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన జిన్ టీజర్, ట్రైలర్లు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. మరి ఈ మూవీ ఎలా ఉందో నేటి జిన్ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
కథ:
నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ రాసేందుకు భూతనాల చెరువు సమీపంలోని జ్ఞాన వికాస్ కాలేజ్కు వెళ్తారు. కానీ, అనుకోకుండా ఆ కాలేజ్లోనే ఆ నలుగురు చిక్కుకుపోతారు. రాత్రి అయితే కాలేజ్లోని లైబ్రరీ నుంచి వింత శబ్ధాలు వస్తూ వింత సంఘటనలు కనిపిస్తాయి.
అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా ఆ కాలేజీ కింద మరో కాలేజ్ ఉండేదని, వారు జిన్ ట్రాప్లో పడ్డారని తెలుసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఏమైంది? జిన్ నుంచి నలుగురు స్నేహితులు బయటపడ్డారా? జిన్ను పట్టుకునేందుకు వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు? అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న కాలేజీలో ఏం జరిగింది? అక్కడి స్టూడెంట్స్ ఏమయ్యారు? అనే విషయాలు తెలియాలంటే జిన్ మూవీ చూడాల్సిందే.
విశ్లేషణ:
హారర్ జోనర్కు కామెడీ యాడ్ చేసి తెరకెక్కించిన సినిమాలను ఎన్నో చూశాం. దెయ్యం చుట్టూ సాగే కథ, దానికి బలి అవుతూ కామెడీ చేసే మనుషులు. సుమారు ఇలాంటి ఫార్మాట్లో జిన్ మూవీని రూపొందించారు. కానీ, కాలేజ్ అండర్గ్రౌండ్లో మరో కాలేజ్ లాంటి కథలో వచ్చే కొన్ని ట్విస్టులు ఆకట్టుకుంటాయి.
ఎగ్జామ్ రాసేందుకు వెళ్లి ఇరుక్కోవడం అనేది కాస్తా కొత్త పాయింట్ అనే చెప్పొచ్చు. ఆ కాలేజ్ బిల్డింగ్లో నలుగురు ఫ్రెండ్స్తో చేసే భయానక సీన్స్, కామెడీ నవ్విస్తూనే భయపెడుతుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఆ నలుగురు కుర్రాళ్లు, వారి అల్లరి చేష్టలు, కాలేజ్లోకి వెళ్లడం వంటి సీన్లతోనే సాగుతుంది.
అయితే ఇంటర్వెల్ వరకు వారికి ఏర్పడిన ప్రమాదం గురించి తెలుసుకుంటారు. అలా వారు ఆ భవనం నుంచి ఎంతకీ బయటపడలేకపోతారు. అలాంటి టైంలో ఓ చిన్న ట్విస్ట్తో ఫస్ట్ హాఫ్ ముగుస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే వారి ముందు వచ్చే పాత్రలతో ఉండే ట్విస్ట్ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.
ఇక సెకండాఫ్లో అప్పటివరకు భయపెట్టిన జిన్ ఎంట్రీ, పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్, ఆ కాలేజీ భవనం చరిత్ర, అందులో ఉన్న ఆత్మల గురించి ఒక్కొక్కటిగా రివీల్ చేస్తూ ఇంట్రెస్టింగ్గా మలిచారు డైరెక్టర్ చిన్మయి రామ్. అలా ప్రీ క్లైమాక్స్ వరకు కథ మంచి పట్టుతో సాగుతుంది. క్లైమాక్స్ అందరినీ మెప్పించేలా ఉంటుంది.
అయితే, జిన్ 2 మూవీకి కూడా మంచి లీడ్ ఇచ్చేలా జిన్ సినిమాను ముగించారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. బీజీఎమ్ భయపెట్టేందుకు బాగా వర్కౌట్ అయింది. ఎడిటింగ్ ఓకే. విజువల్స్ బాగున్నాయి. ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ మెచ్చుకోవచ్చు. కాస్తా యూనిక్ పాయింట్తో కొంచెం రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో దర్శకుడు చిన్మయి రామ్ జిన్ను బాగానే ఆవిష్కరించారు.
ఇక అమిత్ రావ్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటాడు. సెకండాఫ్లో ఆయన ఎంట్రీ బాగుటుంది. చాలా చోట్ల కంటి చూపుతోనే నటించేశాడు. ఇక పర్వేజ్ సింబా తన నటనతో ప్రేక్షకుల్ని నవ్వించాడు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు వీరు అంతా కొత్తగా అనిపిస్తారు, కనిపిస్తారు. కానీ, వారి నటన ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.
హీరో ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్, పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇలా అందరూ తమ తమ పాత్రల్లో బాగానే ఒదిగిపోయారు. నిర్మాతల ఖర్చు, కష్టం తెలుస్తోంది. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే నవ్విస్తూ మంచి హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునేవారికి జిన్ నచ్చుతుంది.