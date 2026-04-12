    Asha Bhosle: లతా మంగేష్కర్ చెల్లెలు అనే ముద్ర నుంచి మెలోడీ క్వీన్ వరకు.. ఆశా భోంస్లే ప్రస్థానం ఇలా..

    Asha Bhosle: లతా మంగేష్కర్ చెల్లెలు అనే ముద్ర నుంచి ఇండియన్ మ్యూజిక్ లో మెలోడీ క్వీన్ అనే స్థాయికి ఆశా భోంస్లే ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. 92 ఏళ్ల వయసులో ఆమె కన్ను మూయడం సంగీత అభిమానులను తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది.

    Apr 12, 2026, 13:40:14 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Asha Bhosle: భారతీయ సినీ సంగీత సామ్రాజ్యంలో తన అద్భుతమైన గొంతుతో దశాబ్దాల పాటు అలరించిన లెజెండరీ గాయని ఆశా భోంస్లే మరణం ఒక శకానికి ముగింపు పలికింది. లతా మంగేష్కర్, మహమ్మద్ రఫీ, కిషోర్ కుమార్, ముఖేష్ వంటి దిగ్గజాల సరసన నిలిచి.. బాలీవుడ్ సంగీతానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిన ఆఖరి గొంతు మూగబోయింది. ఈ వార్త దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది సంగీత అభిమానులను తీవ్ర విషాదంలో ముంచెత్తింది.

    Asha Bhosle: లతా మంగేష్కర్ చెల్లెలు అనే ముద్ర నుంచి మెలోడీ క్వీన్ వరకు.. ఆశా భోంస్లే ప్రస్థానం ఇలా.. (AFP)
    అక్క నీడలో మొదలై.. శిఖరాగ్రానికి చేరి..

    ఆశా భోంస్లే తన 9వ ఏట (1943) గాయనిగా ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పటికే ఆమె అక్క లతా మంగేష్కర్ ఇండస్ట్రీలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. 50వ దశకంలో ఆశా కేవలం 'లత సోదరి'గానే గుర్తింపు పొందారు.

    ఆమెకు లభించిన అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా డాన్స్ నంబర్లు, క్యాబరే సాంగ్స్‌కే పరిమితమయ్యాయి. కానీ కొత్త తరం సంగీత దర్శకులు ఆమె గొంతులోని వైవిధ్యతను గుర్తించి ప్రోత్సహించడంతో ఆశా తనదైన ముద్ర వేశారు.

    డ్యాన్స్ నంబర్ల రారాణి

    1960, 70వ దశకాల్లో హిందీ సినిమాల్లో డ్యాన్స్ నంబర్ అంటే ఆశా భోంస్లే గొంతు ఉండాల్సిందే. ముఖ్యంగా నటి హెలెన్ కోసం ఆమె పాడిన పాటలు చరిత్ర సృష్టించాయి.

    ప్రియా తూ అబ్ తో ఆజా (కారవాన్)

    యే మేరా దిల్ (డాన్)

    దమ్ మారో దమ్ (హరే రామ హరే కృష్ణ)

    ఓ హసీనా జుల్ఫోవాలీ (తీస్రీ మంజిల్)

    ఇలాంటి అనేక పాటలు ఆమెను డ్యాన్స్ సాంగ్స్ క్వీన్‌గా నిలబెట్టాయి. ఆ తర్వాత మెలోడీ క్వీన్ గానూ ఎదిగారు.

    ఘజల్స్ నుంచి నేషనల్ అవార్డ్స్ వరకు..

    ఆశా భోంస్లే కేవలం ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్స్ మాత్రమే పాడగలరనే అపోహను ఆమె ‘ఉమ్రావ్ జాన్’ సినిమాతో పటాపంచలు చేశారు. అందులోని ఘజల్స్‌ను అత్యంత ప్రతిభావంతంగా పాడి తన మొదటి జాతీయ అవార్డును అందుకున్నారు.

    ఆ తర్వాత ‘ఇజాజత్’ సినిమాలోని 'మేరా కుచ్ సామాన్' పాటతో మరోసారి తన సత్తా చాటి రెండో జాతీయ అవార్డును కైవసం చేసుకున్నారు. తద్వారా తాను లత సోదరిగానే కాకుండా, ఒక స్వతంత్ర దిగ్గజంగా నిరూపించుకున్నారు.

    సాహసోపేతమైన వ్యక్తిగత జీవితం

    ఆశా భోంస్లే జీవితం ఎన్నో ఆసక్తికర మలుపులతో సాగింది.

    తొలి వివాహం: 16 ఏళ్ల వయసులో కుటుంబ సభ్యులను ఎదిరించి తన సెక్రటరీ గణపత్రావు భోంస్లేను వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ బంధం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. భర్తతో విడిపోయినా 'భోంస్లే' అనే ఇంటి పేరును తన గుర్తింపుగా మార్చుకున్నారు.

    ఆర్.డి. బర్మన్‌తో అనుబంధం: 1980లో తనకంటే వయసులో చిన్నవారైన సంగీత దర్శకుడు ఆర్.డి. బర్మన్‌ను పెళ్లాడి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఆశా భోంస్లే తన కెరీర్‌ను ఎప్పుడు ప్రారంభించారు?

    ఆమె 1943లో తన 9వ ఏట మరాఠీ సినిమాతో గాయనిగా ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు.

    2. ఆశా భోంస్లేకు ఎన్ని జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి?

    ఆమెకు రెండు జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలు లభించాయి (ఉమ్రావ్ జాన్, ఇజాజత్ చిత్రాలకు).

    3. ఆశా పాడిన ప్రసిద్ధ డ్యాన్స్ నంబర్లు ఏవి?

    'పియా తూ అబ్ తో ఆజా', 'దమ్ మారో దమ్', 'ఓ హసీనా జుల్ఫోవాలీ' వంటివి ఆమె కెరీర్‌లో మైలురాళ్లుగా నిలిచాయి.

    4. ఆశా భోంస్లే ఎవరిని వివాహం చేసుకున్నారు?

    మొదట గణపత్రావు భోంస్లేను, ఆ తర్వాత ప్రసిద్ధ సంగీత దర్శకుడు ఆర్.డి. బర్మన్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు.

    అంశంవివరాలు
    సినీ రంగ ప్రవేశం1943 (9 ఏళ్ల వయసులో)
    జాతీయ అవార్డులుఉమ్రావ్ జాన్ (1981), ఇజాజత్ (1986)
    ప్రధాన పురస్కారాలుదాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు, పద్మ విభూషణ్
    పాటల సంఖ్య20కి పైగా భాషల్లో వేల సంఖ్యలో పాటలు
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

