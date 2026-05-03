Gopichand: గోపీచంద్ 34వ సినిమా లాంచ్.. హీరోయిన్గా మలయాళం బ్యూటీ.. డైరెక్టర్గా మారిన స్టంట్ మాస్టర్
Gopichand: మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్ తన కెరీర్లో 34వ సినిమా మొదలుపెట్టాడు. స్టంట్ మాస్టరే డైరెక్టర్ గా మారుతున్న ఈ మూవీలో మలయాళం బ్యూటీ ఫిమేల్ లీడ్ గా నటిస్తోంది.
Gopichand: వరుస సినిమాలతో ఫుల్ జోష్లో ఉన్న మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్.. తాజాగా తన 34వ చిత్రాన్ని హైదరాబాద్లో ఘనంగా ప్రారంభించారు. ప్రముఖ స్టంట్ మాస్టర్ వి. వెంకట్ ఈ చిత్రం ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతుండటం విశేషం. అనార్కలి నాజర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.
గోపీచంద్ మూవీ లాంచ్ వేడుక: సినీ ప్రముఖుల సందడి
ఒకవైపు సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో 'భారత వర్ష: సాగా ఆఫ్ శూల' అనే భారీ పీరియడ్ డ్రామాలో నటిస్తూనే.. గోపీచంద్ మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. గోపీచంద్ కెరీర్లో 34వ సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఆదివారం (మే 3) హైదరాబాద్లో పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు హాజరై చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
మల్లెమాల శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ముహూర్తపు షాట్కు క్లాప్ కొట్టగా, ప్రముఖ నిర్మాతలు దామోదర్ ప్రసాద్, రవిశంకర్ డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ సమక్షంలో స్క్రిప్ట్ను చిత్ర బృందానికి అందజేశారు. ఇక కెమెరాను ఫేమస్ ఫైట్ మాస్టర్స్ రామ్-లక్ష్మణ్ స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఒక స్టంట్ మాస్టర్ మెగా ఫోన్ పడుతుండటంతో, ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఒక రేంజ్లో ఉంటాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఆకట్టుకునే సాంకేతిక బృందం.. హీరోయిన్ ఎవరంటే?
ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో గోపీచంద్ సరసన అనార్కలి నాజర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. 70MM ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి టాప్ క్లాస్ టెక్నీషియన్స్ పనిచేస్తున్నారు. 'విక్రమ్' ఫేమ్ సామ్ సీఎస్ సంగీతాన్ని అందిస్తుండగా, దిగ్గజ ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. షామ్దత్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
సాధారణంగా గోపీచంద్ సినిమాలు అంటేనే మాస్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏకంగా ఒక ఫైట్ మాస్టర్ (వెంకట్) దర్శకత్వంలో సినిమా అనగానే అంచనాలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. ఇప్పటికే ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా.. త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
గోపీచంద్ లైనప్ ఇలా..
ప్రస్తుతం గోపీచంద్ చేతిలో 'భారత వర్ష' వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. దీనితో పాటు ఈ కొత్త సినిమాను కూడా సమాంతరంగా పూర్తి చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. గతేడాది 'భీమా'తో పర్వాలేదనిపించిన గోపీచంద్.. ఈ ఏడాది తన 34వ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద పవర్ ఫుల్ హిట్ కొట్టాలని కసిగా ఉన్నారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్, ఇతర వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. గోపీచంద్ 34వ చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరు?
ప్రముఖ స్టంట్ మాస్టర్ వి. వెంకట్ ఈ చిత్రం ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు.
2. గోపీచంద్ 34వ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో అనార్కలి నాజర్.. గోపీచంద్ సరసన హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
3. గోపీచంద్ 34 చిత్రానికి సంగీతం ఎవరు అందిస్తున్నారు?
వైవిధ్యమైన నేపథ్య సంగీతానికి పేరుగాంచిన సామ్ సీఎస్ (Sam C.S.) ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్.
4. గోపీచంద్ ప్రస్తుతం చేస్తున్న మరో సినిమా ఏది?
గోపీచంద్ ప్రస్తుతం సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో 'భారత వర్ష: సాగా ఆఫ్ శూల' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు.
