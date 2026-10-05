OTT Malayalam: కోమా నుంచి బయటపడిన తర్వాత విచిత్రమైన పవర్.. ఓటీటీలోకి మలయాళ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. తెలుగులోనూ..
OTT Malayalam: మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన మరో కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్ పేరుతో వచ్చిన ఈ సినిమా మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీలో తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి రానుంది.
OTT Malayalam: 'ప్రేమలు' సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టి సౌత్ ఆడియన్స్కు బాగా దగ్గరైన యంగ్ యాక్టర్ సంగీత్ ప్రతాప్ లీడ్ రోల్లో నటించిన సైన్స్/సూపర్ నేచురల్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్' (It's A Medical Miracle) ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ అయింది. రీసెంట్గా థియేటర్లలో రిలీజై డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ మలయాళ సినిమా.. అక్టోబర్ 15 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వస్తోంది.
ఓటీటీ రిలీజ్ డీటైల్స్: నాలుగు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ మలయాళ ప్రయోగాత్మక చిత్రం ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రియులను పలకరించేందుకు సిద్ధమైంది. అక్టోబర్ 15 నుంచి ప్రముఖ సౌత్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'మనోరమ మ్యాక్స్' (ManoramaMAX)లో ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
సౌత్ ఆడియన్స్ కోసం కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల డబ్బింగ్ వర్షన్లను ఒకేసారి అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. ఇక ఓవర్సీస్ మలయాళం ఆడియన్స్ కోసం 'సింప్లీ సౌత్' (SimplySouth) ప్లాట్ఫామ్లో అక్టోబర్ 15 నుంచే స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
కథేంటి? కోమా నుంచి లేచాక విచిత్రమైన ‘సూపర్ పవర్’
దర్శకుడు శ్యామిన్ గిరీష్ తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ కథ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. హీరో రూబెన్ (సంగీత్ ప్రతాప్) ఒక ఘోరమైన ప్రమాదానికి గురై దాదాపు రెండేళ్లకు పైగా కోమాలోకి వెళ్లిపోతాడు. డాక్టర్లు, కుటుంబ సభ్యులు ఆశలు వదులుకునే సమయంలో అనూహ్యంగా అతనికి స్పృహ వస్తుంది.
కోమా నుంచి బయటపడ్డాక అతనికి ఒక విచిత్రమైన వినికిడి శక్తి లభిస్తుంది. చాలా దూరంలో జరిగే అతి చిన్న శబ్దాలను కూడా అతను స్పష్టంగా వినగలడు. ఒక ఈగ రెక్కల చప్పుడు నుంచి ఎదుటి వ్యక్తి గుండె కొట్టుకునే వేగం వరకు ప్రతిదీ అతని చెవిన పడుతుంది. ఈ విచిత్రమైన 'సోనిక్ పవర్' వల్ల అతని జీవితంలో ఎలాంటి విపరీత పరిణామాలు ఎదురయ్యాయి? నగరాన్ని భయపెట్టే ఒక ముసుగు నేరస్థుడిని పట్టుకోవడంలో ఈ పవర్ ఎలా ఉపయోగపడింది అనేదే అసలు సస్పెన్స్.
శబ్దమే ఇక్కడ మెయిన్ పవర్.. టెక్నికల్ వాల్యూస్ సూపర్
ఈ సినిమాలో లీడ్ యాక్టర్లుగా సంగీత్ ప్రతాప్, షరాఫుద్దీన్ తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. 'ప్రేమలు' సినిమాలో అమాల్ డేవిడ్ క్యారెక్టర్తో అలరించిన సంగీత్ ప్రతాప్.. ఇందులో సీరియస్, మైల్డ్ కామెడీ టైమింగ్తో మెప్పించాడు. నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న రోల్లో షరాఫుద్దీన్ తన మార్క్ యాక్టింగ్తో అలరించాడు.
ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం నిలీన్ శాండ్రా అందించిన కథ, అలాగే పర్ఫెక్ట్ సౌండ్ డిజైనింగ్. హీరో వినే శబ్దాల చుట్టూనే సస్పెన్స్ తిరుగుతుంది కాబట్టి సౌండ్ మిక్సింగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ డిజిటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను నెక్ట్స్ లెవల్కు తీసుకెళ్తాయి.
ఓటీటీ ఆడియన్స్కు పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్
మలయాళ చిత్రసీమ ఎప్పుడూ కొత్త తరహా ప్రయోగాలకు వేదికగా నిలుస్తుంది. మైండ్ బెండింగ్ థ్రిల్లర్స్, సూపర్ నేచురల్ కామెడీ ఎలిమెంట్స్ ఇష్టపడే సినీ ప్రియులకు 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరకల్' ఒక మంచి ఆప్షన్.
థియేటర్లలో చూడటం మిస్ అయిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లవర్స్ అక్టోబర్ 15 నుంచి ఈ మలయాళ ప్రయోగాత్మక చిత్రాన్ని మనోరమ మ్యాక్స్లో హ్యాపీగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More