OTT Crime Thriller: ఒక రోజు ముందే ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. క్రేజీ మర్డర్ మిస్టరీ తెలుగులోనూ..
OTT Crime Thriller: ఓటీటీలోకి ఒక రోజు ముందే మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఉన్మాదం స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. మలయాళంతోపాటు తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయింది.
OTT Crime Thriller: మలయాళ సినీ పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన మరో ఇంటెన్స్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ 'ఉన్మాదం' (Unmadham) డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సందడి చేస్తోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'సోనీ లివ్' (SonyLIV) లో ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లో అధికారికంగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
మూవీ స్క్రిప్ట్ రాసే పోలీస్ ఆఫీసర్.. మైండ్ బ్లాకింగ్ కేస్ ఫైల్
ఒకప్పటి పోలీస్ ఆఫీసర్, 'నాయట్టు', 'జోసెఫ్' లాంటి సంచలన చిత్రాలకు కథ అందించిన షాహి కబీర్ ఈ సినిమాకు స్క్రిప్ట్ సమకూర్చగా, ప్రముఖ ఎడిటర్ కిరణ్ దాస్ దర్శకత్వం వహించారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూనే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రైటర్గా ఎంట్రీ ఇవ్వాలని కలలు కనే షెల్లీ (కుంచకో బోబన్) అనే పోలీస్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
లాంగ్ లీవ్లో ఉంటూ కొత్త కథ కోసం వెతికే షెల్లీకి ఓ పాత మర్డర్ కేస్ ఫైల్ చిక్కుతుంది. ఆ కేస్ వెనుక ఉన్న కొన్ని మూఢనమ్మకాలు, సైకలాజికల్ మిస్టరీలు అతని మనసును విపరీతంగా ఆకర్షిస్తాయి. ఆ కేస్ ఆధారంగా సినిమా కథ రాయాలని ఫిక్స్ అయిన షెల్లీకి ఎలాంటి ఊహించని సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి? ఆ క్రమంలో అతని మైండ్లో ఎలాంటి ఫాంటసీ, సస్పెన్స్ నడిచిందనేది ఈ సినిమా మెయిన్ ప్లాట్.
కుంచకో బోబన్ పవర్ ఫుల్ యాక్టింగ్.. లిజోమోల్ జోస్ డిఫరెంట్ రోల్
ఇందులో మెయిన్ లీడ్గా నటించిన వెటరన్ యాక్టర్ కుంచకో బోబన్ తన యాక్టింగ్తో సినిమాను నిలబెట్టారు. పోలీస్ డ్యూటీ ఒత్తిడి, ఇంకోవైపు క్రియేటివ్ రైటింగ్ కలలు, మానసిక సంఘర్షణల మధ్య నడిచే పాత్రను ఆయన ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా పండించారు.
'జై భీమ్' మూవీతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న లిజోమోల్ జోస్.. ఇందులో భర్త ప్రవర్తనతో నిరంతరం ఆందోళన చెందే భార్య సౌమ్య పాత్రలో కనిపించారు. అలాగే సిద్ధిక్, సుధీష్, సాబుమోన్ లాంటి నటులు తమ అనుభవంతో కీలక పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు.
సైకలాజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్
దాదాపు 143 నిమిషాల రన్టైమ్ ఉన్న ఈ సినిమాలో కిరణ్ దాస్ మేకింగ్, షాహి కబీర్ స్క్రీన్ ప్లే సినిమాను విభిన్నంగా నిలబెట్టాయి. సాధారణ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లా కాకుండా, ఒక రైటర్ మైండ్లో నడిచే ఆలోచనలను విజువలైజ్ చేసిన తీరు ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఇటీవలి కాలంలో సోనీలివ్ ప్లాట్ఫామ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ రీజినల్ కంటెంట్ను ప్రోత్సహించడంలో ముందుంటోంది. ఇప్పుడు తెలుగు వెర్షన్లోనూ 'ఉన్మాదం' స్ట్రీమింగ్కు రావడంతో సస్పెన్స్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రియులు ఈ సినిమాపై బాగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
మలయాళం థ్రిల్లర్లకు ఓటీటీలో విపరీతమైన క్రేజ్
ఈమధ్య కాలంలో తెలుగు ఆడియన్స్ మలయాళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారు. పెద్దగా పబ్లిసిటీ లేకపోయినా ఓటీటీలోకి వచ్చాక పాజిటివ్ 'వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్' తో ఈ సినిమాలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. 'ఉన్మాదం' సినిమా కూడా అదే కోవలో ఇప్పుడు ఓటీటీ లవర్స్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
మనుషుల మనస్తత్వాలు, ఊహించని పరిస్థితుల్లో వాళ్లు తీసుకునే డార్క్ నిర్ణయాలు ఈ సినిమా కథాంశంగా నిలిచాయి. థ్రిల్లర్ జోనర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి ఈ మూవీ ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ చాయిస్గా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More