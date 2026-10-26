OTT Malayalam Thriller: ఎట్టకేలకు ఓటీటీలో తెలుగులోనూ వచ్చిన మలయాళ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్..అద్భుత శక్తుల హీరో, ముసుగు విలన్
OTT Malayalam Thriller: మలయాళంలో వినూత్న కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన సస్పెన్స్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్' (It's a Medical Miracle ) ఎట్టకేలకు తెలుగులోనూ డిజిటల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ 'మనోరమ మ్యాక్స్' (Manorama MAX)లో ఈ మూవీని చూడొచ్చు.
OTT Malayalam Thriller: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చే వినూత్న కథాంశాలు కలిగిన సినిమాలకు ఓటీటీ ప్రియులలో ఉండే ఆదరణే వేరు. కాన్సెప్ట్ ఆధారిత థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వీక్షకుల కోసం సరికొత్త మలయాళ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్' (It's a Medical Miracle) కొన్ని రోజుల కిందట డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అయింది. అయితే ఇన్నాళ్లూ కేవలం మలయాళం వెర్షనే ఉండగా.. ఇప్పుడు తెలుగు, తమిళం, కన్నడల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
శ్యామిన్ గిరీష్ దర్శకత్వంలో, నిలీన్ సాండ్రా కథా రచనతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ 'మనోరమ మ్యాక్స్' (Manorama MAX) డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. 'ప్రేమలు' ఫేమ్ సంగీత్ ప్రతాప్, షరాఫుద్దీన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా ప్లాట్, రివ్యూ వివరాలు మీకోసం.
ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాయిల్ స్టోరీ.. కోమా నుంచి బయటపడి..
ఈ సినిమా కథ అంతా రూబెన్ (సంగీత్ ప్రతాప్) అనే ఒక సాధారణ యువకుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక దారుణమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన రూబెన్ను వైద్యులు 'బ్రెయిన్ డెడ్' గా ప్రకటిస్తారు. అయితే అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ, ఒక మెడికల్ మిరాకిల్ లాగా అతను కోమా నుంచి స్పృహలోకి వస్తాడు.
అయితే కోమా నుంచి మేల్కొన్న తర్వాత రూబెన్కు ఒక విచిత్రమైన, అసాధారణమైన శక్తి (Superhuman Ability) లభిస్తుంది. అతని చెవులకు చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రతి చిన్న శబ్దం అత్యంత స్పష్టంగా, విపరీతమైన తీవ్రతతో (Super-hearing) వినిపించడం ప్రారంభిస్తుంది.
ఈ ఆడియో ఓవర్లోడ్ కారణంగా నరకయాతన అనుభవించే రూబెన్.. ఆసుపత్రిలో తనను కోమా నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి కారణమైన ఒక నర్స్ వాయిస్ను వెతుక్కుంటూ బయలుదేరతాడు. ఈ క్రమంలో అనుకోకుండా ఒక ప్రమాదకరమైన నేర ప్రపంచం, పగ, ప్రతికారాల మధ్య చిక్కుకుంటాడు.
ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్ ఎలా ఉందంటే?
'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్' సినిమాకు ప్రధాన బలం దాని వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్. ఒక మనిషికి వినికిడి శక్తి విపరీతంగా పెరిగితే ఎలా ఉంటుంది అనే సైంటిఫిక్ అండ్ థ్రిల్లింగ్ పాయింట్ను దర్శకుడు ఎంచుకున్న తీరు ఆకట్టుకుంటుంది.
ఈ సినిమాకు సౌండ్ డిజైన్, ముజీబ్ మజీద్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం ఆక్సిజన్ లా నిలిచాయి. కథానాయకుడు సంగీత్ ప్రతాప్ తన పాత్రలోని ఒత్తిడిని, అమాయకత్వాన్ని అద్భుతంగా పండించగా.. షరాఫుద్దీన్, అఖిల భార్గవన్, కొట్టాయం నజీర్ తమ పాత్రలకు తగిన న్యాయం చేశారు.
అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ ఆసక్తికరంగా సాగినప్పటికీ, సెకండ్ హాఫ్లోకి వచ్చేసరికి స్క్రీన్ప్లే వేగం తగ్గడం, విలన్ పాత్ర సరిగ్గా డిజైన్ కాకపోవడం కొంత నిరాశపరుస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, రెగ్యులర్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఒక కొత్త ఆడియో-విజువల్ కాన్సెప్ట్ థ్రిల్లర్ను ఆస్వాదించాలనుకునే తెలుగు ఓటీటీ వీక్షకులకు 'మనోరమ మ్యాక్స్' లో ఉన్న 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరాకిల్' ఒక మంచి వీకెండ్ చాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More