Mamitha Baiju: నేను ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో కూడా నా అన్నే నిర్ణయిస్తాడు.. వైరల్ వార్తపై మమితా బైజు ఫన్నీ రియాక్షన్
Mamitha Baiju: వరుస హిట్స్ తో దూసుకుపోతున్న మలయాళం బ్యూటీ మమితా బైజు తన పెళ్లి పుకార్లపై ఫన్నీగా స్పందించిన తీరు వైరల్ అవుతోంది. తన పెళ్లి కూడా తన అన్న నిర్ణయం ప్రకారమే జరుగుతుందన్న ఆ వార్తపై ఆమె కామెంట్స్ సెక్షన్ లో ఫన్నీగా రియాక్ట్ అయ్యారు.
Mamitha Baiju: మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి సౌత్ ఇండియా మొత్తం సెన్సేషన్గా మారిన టాలెంటెడ్ బ్యూటీ మమిత బైజు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా నిలిచారు. ఇటీవల 'బెత్లెహెం కుటుంబ యూనిట్' (Bethlehem Kudumba Unit) చిత్రంతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ అమ్మడు.. తనపై వస్తున్న విచిత్రమైన పెళ్లి పుకార్లపై చాలా క్యాజువల్గా స్పందించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఒక ప్రముఖ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్ కావడంతో ఆమె స్పందించిన తీరు ప్రస్తుతం నెటిజన్లను విపరీతంగా నవ్విస్తోంది.
మమిత బైజు తన జీవితంలోని ప్రతి అడుగును, చివరికి ఆమె ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలనే విషయాలను కూడా ఆమె సోదరుడు మిథున్ బైజు (Mithun Baiju) మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తారంటూ ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేని ఈ విచిత్రమైన రూమర్ చూసి షాక్ తిన్న మమిత.. వెంటనే ఆ పోస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్లో దూరిపోయారు.
ఒక్క స్టిక్కర్తో రూమర్స్కు చెక్ పెట్టిన నటి
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే చెత్త రూమర్లపై పెద్ద ఎత్తున ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని మమిత బైజు నిరూపించారు. ఆ పోస్ట్ కింద కామెంట్ చేస్తూ.. కన్ఫ్యూజ్ అయినట్లు ఉండే ఒక 'మినియన్' (Minion) స్టిక్కర్ను పోస్ట్ చేశారు. దానిపై పెద్ద అక్షరాలతో “What?” అని రాసి ఉంది. ఈ ఒక్క సింగిల్ స్టిక్కర్తో ఆ వార్త ఎంత నకిలీదో అందరికీ అర్థమయ్యేలా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
పెద్ద పెద్ద ప్రకటనల కంటే ఆమె ఇచ్చిన ఈ సింపుల్ రిప్లైయే ఆ రూమర్స్కు వేగంగా ఫుల్స్టాప్ పెట్టింది. ఫ్యాన్స్ ఆమె సరదా ఆటిట్యూడ్ను తెగ మెచ్చుకుంటూ ఆ కామెంట్ స్క్రీన్షాట్లను సోషల్ మీడియా గ్రూపుల్లో వైరల్ చేశారు. ఈ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ తో ఆ వార్త పూర్తిగా కల్పితమని అందరికీ క్లారిటీ వచ్చేసింది.
త్వరలో విష్ణు విశాల్తో 'ఇరుండు వానం' ప్రాజెక్ట్
పర్సనల్ లైఫ్ రూమర్లను లైట్ తీసుకుంటున్న మమిత బైజు ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ పరంగా వరుస క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లతో దూసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె కోలీవుడ్ టాలెంటెడ్ హీరో విష్ణు విశాల్ సరసన ఒక రొమాంటిక్ డ్రామాలో నటిస్తున్నారు. దర్శకుడు రామ్ డి (Ram D) తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాకి 'ఇరుండు వానం' (Irandu Vaanam) అనే టైటిల్ ఖరారు చేశారు.
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు ఇప్పటికే పూర్తి కాగా, మేకర్స్ ఇటీవల ప్లాన్ చేసిన రిలీజ్ స్లాట్ నుంచి సినిమాను కొద్దిగా వెనక్కి తీసుకున్నారు. ప్రొడ్యూసర్లు త్వరలోనే ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీకి సంబంధించిన కొత్త విడుదల తేదీని అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ వరుస ఆఫర్లు అందుకుంటూ మమిత తన మార్కెట్ను మరింత పెంచుకుంటున్నారు.
ఈ ఏడాది ఇప్పటికే జన నాయగన్, విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్, బెత్లెహెమ్ కుడుంబ యూనిట్ లాంటి వరుస హిట్స్ సాధించి సౌత్ ఇండియాలో మరే నటికీ సాధ్యం కాని రికార్డును సొంతం చేసుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More