Manchu Manoj VKV: మంచు మనోజ్ ‘వడ్డీ కాసులవాడ’.. బర్త్డే రోజు సర్ప్రైజ్.. ఈసారి ఫైట్తో కాకుండా ఫన్తో వస్తున్నానంటూ..
Manchu Manoj VKV: రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ పుట్టినరోజు (మే 20) సందర్భంగా ఆయన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లో మంచు మనోజ్ కథానాయకుడిగా 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే క్రేజీ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
Manchu Manoj VKV: ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్, విలక్షణమైన మేనరిజమ్స్తో ప్రేక్షకులను అలరించే మంచు మనోజ్.. చాలా కాలం తర్వాత తనకు అలవాటైన కామెడీ జోనర్లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని సరికొత్త చిత్ర ప్రకటన వెలువడింది. ఈ చిత్రానికి 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ను ఖరారు చేస్తూ, దానికి సంబంధించిన టైటిల్ కాన్సెప్ట్ వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.
వింటేజ్ మనోజ్ ఈజ్ బ్యాక్
విడుదలైన కాన్సెప్ట్ వీడియోను గమనిస్తే.. ఈ సినిమా పూర్తి వినోదాత్మకంగా, వింటేజ్ మనోజ్ కామెడీ టైమింగ్ను గుర్తుచేసేలా ఉండబోతోందని స్పష్టమవుతోంది. ప్రస్తుత సమాజంలో మధ్యతరగతి ప్రజలను పట్టిపీడిస్తున్న ఈఎంఐ (EMI)లు, నెలవారీ వాయిదాల సంస్కృతి చుట్టూ ఈ కథ తిరగనుంది.
ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు, అప్పుల బాధలతో సతమతమవుతూ మంచు మనోజ్ దేవుడికి మొరపెట్టుకునే సన్నివేశాలు, ఆ కష్టాల్లోంచి పుట్టే హస్యం ప్రేక్షకులను తక్షణమే కనెక్ట్ అయ్యేలా డిజైన్ చేశారు. మనోజ్ మార్క్ ఎనర్జీ, ఎఫర్ట్లెస్ కామెడీ టైమింగ్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
'బిందాస్' సెంటిమెంట్ రిపీట్
మంచు మనోజ్ కెరీర్లో మైల్స్టోన్గా నిలిచిన కమర్షియల్ హిట్ మూవీ 'బిందాస్'. ఈ సినిమాను నిర్మించిన ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లోనే మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత మనోజ్ సినిమా చేస్తుండటం విశేషం. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ మళ్లీ రిపీట్ అవుతుండటంతో అటు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లోనూ, ఇటు ప్రేక్షకుల్లోనూ పాజిటివ్ వైబ్స్ నెలకొన్నాయి.
"వడ్డీ కాసులవాడ అనేది ప్రతి సామాన్యుడికి కనెక్ట్ అయ్యే కథ. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ నవ్వుకునేలా, ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాం" అని చిత్ర బృందం పేర్కొంది.
వడ్డీ కాసులవాడ విశేషాలు
'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే క్యాచీ టైటిల్తో వస్తున్న ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్ప్లే అందిస్తూ తేజ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రామబ్రహ్మం సుంకర ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండగా.. కిషోర్ గరికిపాటి, అజయ్ సుంకర, దయ పన్నెం సహ నిర్మాతలుగా ఉన్నారు.
మనోజ్ గతంలో నటించిన సినిమాలకు భిన్నంగా, ఒక ఫ్రెష్ కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్కు మంచి బూస్ట్ ఇస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన హీరోయిన్, ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు.
ఇప్పటికే మనోజ్ డేవిడ్ రెడ్డి అనే మరో మూవీలోనూ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మధ్యే ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజైంది. ఇప్పుడు మరో ఫన్ మూవీని అనౌన్స్ చేసి మనోజ్ మంచి ఊపుమీద కనిపిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మంచు మనోజ్ కొత్త సినిమా టైటిల్ ఏమిటి?
మంచు మనోజ్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ కొత్త చిత్రానికి 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు.
2. 'వడ్డీ కాసులవాడ' ఏ జోనర్లో రాబోతోంది?
ఇది మధ్యతరగతి కుటుంబాల నేపథ్యంలో, ప్రస్తుత ఈఎంఐ (EMI)ల కష్టాల చుట్టూ తిరిగే ఒక ఫ్యామిలీ అండ్ హిల్లేరియస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్.
3. ఈ సినిమాను ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు, దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి తేజ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు.
