    Manchu Manoj VKV: మంచు మనోజ్ ‘వడ్డీ కాసులవాడ’.. బర్త్‌డే రోజు సర్‌ప్రైజ్.. ఈసారి ఫైట్‌తో కాకుండా ఫన్‌తో వస్తున్నానంటూ..

    Manchu Manoj VKV: రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ పుట్టినరోజు (మే 20) సందర్భంగా ఆయన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో మంచు మనోజ్ కథానాయకుడిగా 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే క్రేజీ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

    May 20, 2026, 17:34:50 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Manchu Manoj VKV: ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్, విలక్షణమైన మేనరిజమ్స్‌తో ప్రేక్షకులను అలరించే మంచు మనోజ్.. చాలా కాలం తర్వాత తనకు అలవాటైన కామెడీ జోనర్‌లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని సరికొత్త చిత్ర ప్రకటన వెలువడింది. ఈ చిత్రానికి 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేస్తూ, దానికి సంబంధించిన టైటిల్ కాన్సెప్ట్ వీడియోను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.

    వింటేజ్ మనోజ్ ఈజ్ బ్యాక్

    విడుదలైన కాన్సెప్ట్ వీడియోను గమనిస్తే.. ఈ సినిమా పూర్తి వినోదాత్మకంగా, వింటేజ్ మనోజ్ కామెడీ టైమింగ్‌ను గుర్తుచేసేలా ఉండబోతోందని స్పష్టమవుతోంది. ప్రస్తుత సమాజంలో మధ్యతరగతి ప్రజలను పట్టిపీడిస్తున్న ఈఎంఐ (EMI)లు, నెలవారీ వాయిదాల సంస్కృతి చుట్టూ ఈ కథ తిరగనుంది.

    ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు, అప్పుల బాధలతో సతమతమవుతూ మంచు మనోజ్ దేవుడికి మొరపెట్టుకునే సన్నివేశాలు, ఆ కష్టాల్లోంచి పుట్టే హస్యం ప్రేక్షకులను తక్షణమే కనెక్ట్ అయ్యేలా డిజైన్ చేశారు. మనోజ్ మార్క్ ఎనర్జీ, ఎఫర్ట్‌లెస్ కామెడీ టైమింగ్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.

    'బిందాస్' సెంటిమెంట్ రిపీట్

    మంచు మనోజ్ కెరీర్‌లో మైల్‌స్టోన్‌గా నిలిచిన కమర్షియల్ హిట్ మూవీ 'బిందాస్'. ఈ సినిమాను నిర్మించిన ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లోనే మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత మనోజ్ సినిమా చేస్తుండటం విశేషం. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ మళ్లీ రిపీట్ అవుతుండటంతో అటు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లోనూ, ఇటు ప్రేక్షకుల్లోనూ పాజిటివ్ వైబ్స్ నెలకొన్నాయి.

    "వడ్డీ కాసులవాడ అనేది ప్రతి సామాన్యుడికి కనెక్ట్ అయ్యే కథ. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్‌తో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ నవ్వుకునేలా, ఎమోషనల్‌గా కనెక్ట్ అయ్యేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాం" అని చిత్ర బృందం పేర్కొంది.

    వడ్డీ కాసులవాడ విశేషాలు

    'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే క్యాచీ టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తూ తేజ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రామబ్రహ్మం సుంకర ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండగా.. కిషోర్ గరికిపాటి, అజయ్ సుంకర, దయ పన్నెం సహ నిర్మాతలుగా ఉన్నారు.

    మనోజ్ గతంలో నటించిన సినిమాలకు భిన్నంగా, ఒక ఫ్రెష్ కాన్సెప్ట్‌తో వస్తున్న ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్‌కు మంచి బూస్ట్ ఇస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన హీరోయిన్, ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు.

    ఇప్పటికే మనోజ్ డేవిడ్ రెడ్డి అనే మరో మూవీలోనూ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మధ్యే ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజైంది. ఇప్పుడు మరో ఫన్ మూవీని అనౌన్స్ చేసి మనోజ్ మంచి ఊపుమీద కనిపిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మంచు మనోజ్ కొత్త సినిమా టైటిల్ ఏమిటి?

    మంచు మనోజ్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ కొత్త చిత్రానికి 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.

    2. 'వడ్డీ కాసులవాడ' ఏ జోనర్‌లో రాబోతోంది?

    ఇది మధ్యతరగతి కుటుంబాల నేపథ్యంలో, ప్రస్తుత ఈఎంఐ (EMI)ల కష్టాల చుట్టూ తిరిగే ఒక ఫ్యామిలీ అండ్ హిల్లేరియస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్.

    3. ఈ సినిమాను ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు, దర్శకుడు ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి తేజ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/
