Inji Vellam Release Date: మణిరత్నం, సాయి పల్లవి, విజయ్ సేతుపతి ఇంజి వెల్లం రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. జనవరిలో వస్తున్న మూవీ
Inji Vellam Release Date: మణిరత్నం, సాయి పల్లవి, విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న ఇంజి వెల్లం మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది జనవరి 29 రిలీజ్ కానుంది. మద్రాస్ టాకీస్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందించాడు.
Inji Vellam Release Date: వెండితెరపై ప్రేమకథలను అత్యంత కవితాత్మకంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా ఆవిష్కరించడంలో దర్శకుడు మణిరత్నం స్టైలే వేరు. గతంలో ఆయన తెరకెక్కించిన 'మౌనరాగం', 'గీతాంజలి', 'సఖి' , 'ఓ కాదల్ కన్మణి' చిత్రాలు భారతీయ సినీ చరిత్రలో క్లాసిక్ రొమాంటిక్ సినిమాలుగా నిలిచిపోయాయి.
ఇప్పుడు మళ్లీ చాలా రోజుల తర్వాత తనకు అచ్చొచ్చిన రొమాంటిక్ డ్రామా జోనర్లోనే 'ఇంజి వెల్లం' చిత్రంతో బలమైన కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి మణిరత్నం సిద్ధమయ్యారు.
'ఇంజి వెల్లం' అర్థమేంటి? మోషన్ పోస్టర్లో ట్విస్ట్ ఇదే!
తమిళంలో 'ఇంజి వెల్లం' అంటే తెలుగులో ‘అల్లం బెల్లం’ అని అర్థం. తీపి, ఘాటు కలయికలాగే.. పూర్తి భిన్నమైన మనస్తత్వాలు కలిగిన ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య సాగే అందమైన ప్రేమ, దాంపత్య బంధానికి ప్రతీకగా ఈ టైటిల్ను ఖరారు చేశారు.
విడుదల తేదీ ప్రకటన సందర్భంగా మద్రాస్ టాకీస్ విడుదల చేసిన షార్ట్ మోషన్ పోస్టర్ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఇందులో విజయ్ సేతుపతి, సాయి పల్లవి భార్యాభర్తలుగా కనిపిస్తుండగా.. వారి చేతుల్లో ఇద్దరు కవల పిల్లలు ఉండటం విశేషం.
"ఇందులో ఎవరు ఇంజి, ఎవరు వెల్లం? మీ కుటుంబంతో దిగిన సరదా ఫొటోలను షేర్ చేయండి" అంటూ మద్రాస్ టాకీస్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా పోస్ట్ చేసింది.
కోల్కతా హౌరా బ్రిడ్జ్ లీక్డ్ ఫొటోలు.. క్లీన్ షేవ్ లుక్లో సేతుపతి!
ఈ సినిమాలోని కీలక సన్నివేశాలను కోల్కతా నగరంలో చిత్రీకరించారు. గత ఏడాది జులైలో కోల్కతాలోని ప్రఖ్యాత హౌరా బ్రిడ్జ్ వద్ద షూటింగ్ జరుగుతుండగా కొన్ని ఫొటోలు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యి వైరల్ అయ్యాయి.
ఆ ఫొటోలలో విజయ్ సేతుపతి పూర్తి క్లీన్-షేవ్ లుక్లో బ్లాక్ టీ-షర్ట్, జీన్స్, వైట్ స్నీకర్స్ ధరించి చాలా యంగ్గా కనిపించారు. మరోవైపు సాయి పల్లవి బ్రౌన్ కలర్ ఫ్లోయింగ్ డ్రెస్లో, తన సహజమైన కర్లీ హెయిర్తో ఎంతో అందంగా మెరిసిపోయారు. మణిరత్నం వారికి సన్నివేశాన్ని వివరిస్తున్న తీరు చూస్తుంటే, అక్కడ ఒక రొమాంటిక్ పాటను చిత్రీకరించినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ఫుల్ ఫామ్లో విజయ్ సేతుపతి, సాయి పల్లవి
ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్కు తోడు హీరోహీరోయిన్లు ఇద్దరూ ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నారు.
విజయ్ సేతుపతి: ఇటీవల ఆయన నటించిన ఎమోషనల్ డ్రామా 'బత్తా' (Baththa) థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించడమే కాకుండా, గత నెలలో నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలై రికార్డు వ్యూస్తో దూసుకుపోతోంది.
2. సాయి పల్లవి: ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరి సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'రామాయణం పార్ట్ 1'లో సీతాదేవిగా సాయి పల్లవి నటనకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ధనుష్, మమ్ముట్టి, శ్రీలీలతో కలిసి ఆమె నటించిన తమిళ చిత్రం 'ఓం' (OM) నవంబర్ 20న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
మణిరత్నం దర్శకత్వ ప్రతిభ, ఏఆర్ రెహమాన్ మాయాజాలం, దానికి తోడు విజయ్ సేతుపతి, సాయి పల్లవి వంటి అద్భుతమైన నటులు తొలిసారి జతకట్టడంతో 'ఇంజి వెల్లం' చిత్రంపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కొత్త ఏడాది ప్రారంభంలోనే సినీ ప్రియులకు ఇదొక మధురమైన ప్రేమకావ్యంగా నిలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More