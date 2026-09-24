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Matsya Glimpse: ఇదో చేప కథ.. తెలుగులో మరో మైండ్ బెండింగ్ అడ్వెంచర్.. రాకాసి తిమింగలం.. అదిరిన గ్లింప్స్ వీడియో

Matsya Glimpse: తెలుగులో మరో మైథాలజీ జోడించిన అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ మూవీ వస్తోంది. మత్స్య పేరుతో వస్తున్న ఈ సినిమా గ్లింప్స్ వీడియోను తాజాగా మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. అదిరిపోయే వీఎఫ్ఎక్స్ తో ఈ గ్లింప్స్ ఆకట్టుకుంటోంది.

Published on: Sep 24, 2026, 16:37:30 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Matsya Glimpse: టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మైథాలజీ కాన్సెప్ట్ లతో వచ్చే విజువల్ అడ్వెంచర్ సినిమాలకు ఇప్పుడున్న క్రేజ్ వేరు. సరిగ్గా ఇదే టైమ్ లో డెబ్యూ హీరో వివస్వాన్ నటించిన 'మత్స్య' మూవీ గ్లింప్స్ ఆడియెన్స్ ముందుకొచ్చి సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. చిన్నపిల్లల బెడ్ టైమ్ స్టోరీలా మొదలై, ఊహకందని డిఫరెంట్ ఫాంటసీ వరల్డ్ లోకి తీసుకెళ్లిన ఈ గ్లింప్స్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ద టాలీవుడ్ గా మారింది.

Matsya Glimpse: ఇదో చేప కథ.. తెలుగులో మరో మైండ్ బెండింగ్ అడ్వెంచర్.. రాకాసి తిమింగలం.. అదిరిన గ్లింప్స్ వీడియో
Matsya Glimpse: ఇదో చేప కథ.. తెలుగులో మరో మైండ్ బెండింగ్ అడ్వెంచర్.. రాకాసి తిమింగలం.. అదిరిన గ్లింప్స్ వీడియో

వివస్వాన్ స్టైలిష్ లుక్.. సూపర్ ఆటిట్యూడ్

జీబీఆర్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై సంహిత గణపతి ఇంటూరి నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ కాన్సెప్ట్ మూవీకి రవి గోలి, తేజ కనకాల సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కొత్త కుర్రాడు వివస్వాన్ ఈ సినిమాతో హీరోగా ఇండస్ట్రీలోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. గ్లింప్స్ లో అతడి బాడీ లాంగ్వేజ్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అలాగే ఆటిట్యూడ్ టాలీవుడ్ ఆడియెన్స్ ని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.

మామూలుగా డెబ్యూ హీరో అనగానే రొటీన్ లవ్ స్టోరీ లేదా రొటీన్ యాక్షన్ డ్రామా ఎంచుకుంటారు. కానీ వివస్వాన్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా మైథాలజీ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉన్న విజువల్ అడ్వెంచర్ తో రిస్క్ చేసి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు. అతడి యంగ్ లుక్, కాన్ఫిడెంట్ యాక్టింగ్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేశాయి.

మైథాలజీ ఫాంటసీ వరల్డ్.. మెస్మరైజ్ చేస్తున్న విజువల్స్

ఈ గ్లింప్స్ లో చూపించిన ఫ్రేమ్స్ సినిమా స్కేల్ ని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ఒక పక్క మిస్టరీ, మరోపక్క రహస్య ప్రపంచంలో ఉండే వింత జీవులు, రహస్యాల చుట్టూ తిరిగే కథాంశం ఆడియెన్స్ లో క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. కేవలం మాస్ యాక్షన్ సీన్ల మీదే డిపెండ్ అవ్వకుండా, కంటెంట్ బేస్డ్ విజువల్ వండర్ గా ఈ సినిమాని తెరకెక్కించినట్లు అర్థమవుతోంది.

కెమెరామెన్ సురేష్ సారంగం అందించిన సినిమాటోగ్రఫీ ఈ గ్లింప్స్ కి మెయిన్ హైలైట్ గా నిలిచింది. ప్రతీ ఫ్రేమ్ చాలా రిచ్ గా, కలర్ ఫుల్ గా కనిపిస్తోంది. అలానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉజ్వల్ గుప్తా ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆ మిస్టరీ వాతావరణానికి సరిగ్గా సరిపోయి, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలివేషన్ ఇచ్చింది.

క్లైమాక్స్ లో 'విజువల్ షాక్'.. ఆ రాకాసి తిమింగలం వీఎఫ్ఎక్స్ కేక

గ్లింప్స్ చివర్లో వచ్చే సీన్ అద్భుతం అని చెప్పాలి. సముద్రంలో నుంచి భారీ రాకాసి తిమింగలం (Giant Whale) బయటకొచ్చే వీఎఫ్ఎక్స్ షాట్ ఆడియెన్స్ కి గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. కొత్త మేకర్స్ అయినప్పటికీ గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హై క్వాలిటీ వీఎఫ్ఎక్స్ వాడటం గమనార్హం.

'కార్తికేయ 2', 'హనుమాన్' లాంటి సినిమాలు మైథాలజీ, అడ్వెంచర్ తో పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో ఎలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ సాధించాయో మనకు తెలిసిందే. ఇప్పుడు 'మత్స్య' కూడా అదే తరహాలో కొత్త కంటెంట్ తో ఇండియన్ సినిమా స్కేల్ లో మెప్పించేలా కనిపిస్తోంది. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ విషయంలో జీబీఆర్ ప్రొడక్షన్స్ పెట్టిన ఖర్చు ప్రతీ ఫ్రేమ్ లో రిచ్ గా కనిపిస్తోంది.

మొత్తానికి 'మత్స్య' గ్లింప్స్ తోనే మేకర్స్ తమ విజన్ ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. డిఫరెంట్ కథలను ఆదరించే నేటి మూవీ లవర్స్ కి ఈ కొత్త మైథాలాజికల్ అడ్వెంచర్ కచ్చితంగా ఓ సరికొత్త సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Matsya Glimpse: ఇదో చేప కథ.. తెలుగులో మరో మైండ్ బెండింగ్ అడ్వెంచర్.. రాకాసి తిమింగలం.. అదిరిన గ్లింప్స్ వీడియో
Home/Entertainment/Matsya Glimpse: ఇదో చేప కథ.. తెలుగులో మరో మైండ్ బెండింగ్ అడ్వెంచర్.. రాకాసి తిమింగలం.. అదిరిన గ్లింప్స్ వీడియో
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