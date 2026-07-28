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    Michael OTT Release: ఓటీటీలో రూ.9500 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ.. మైఖేల్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఆరోజే.. రెండు భాషల్లో..

    Michael OTT Release Date: కింగ్ ఆఫ్ పాప్ మైకేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ మైఖేల్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిలియన్ డాలర్లకుపైగా వసూలు చేసిన ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ.. వచ్చే నెలలోనే రెండు భాషల్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.

    Published on: Jul 28, 2026, 16:42:16 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Michael on Jiohotstar: పాప్ సంగీతంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్న లెజెండ్ మైఖేల్ జాక్సన్ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన సంచలన మూవీ 'మైఖేల్' (Michael) డిజిటల్ ఎంట్రీకి డేట్ ఫిక్స్ అయింది. హాలీవుడ్ ప్రముఖ డైరెక్టర్ ఆంటోనీ ఫుక్వా (Antoine Fuqua) దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ ప్రెస్టీజియస్ బయోపిక్ ఆగస్ట్ 29న ఇండియన్ ఓటీటీ దిగ్గజం జియో హాట్‌స్టార్‌లో (JioHotstar) స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    Michael OTT Release: ఓటీటీలో రూ.9500 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ.. మైఖేల్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఆరోజే.. రెండు భాషల్లో..
    Michael OTT Release: ఓటీటీలో రూ.9500 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ.. మైఖేల్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఆరోజే.. రెండు భాషల్లో..

    థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్లిన ఈ మ్యూజికల్ ఎంటర్‌టైనర్.. ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తుండటంతో గ్లోబల్ వైడ్‌గా ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఈ సినిమా ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.

    బాక్సాఫీస్ రికార్డులను షేక్ చేసిన 'మైఖేల్'

    పాప్ ప్రపంచంలో మైఖేల్ జాక్సన్ సాధించిన ఊహకందని విజయాలతో పాటు ఆయన చిన్ననాటి 'జాక్సన్ 5' బ్యాండ్ రోజులు, ఎదిగిన తీరును సినిమాలో చాలా రియలిస్టిక్‌గా చూపించారు. మైఖేల్ పర్సనల్ లైఫ్‌లోని వివాదాలు, ఆయన ఎదుర్కొన్న ఒత్తిళ్లు, ఎమోషనల్ మూమెంట్స్‌ను ఆంటోనీ ఫుక్వా చాలా లోతుగా ప్రెజెంట్ చేశారు.

    గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ.9500 కోట్లు) పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా.. ఆల్‌టైమ్ హాలీవుడ్ బిగ్గెస్ట్ మ్యూజికల్ బయోపిక్‌గా కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. బయోపిక్ సినిమాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూవీ ఇదే.

    జాక్సన్ వారసుడి నటన.. విమర్శకుల ప్రశంసలు

    ఈ బయోపిక్‌లో మైఖేల్ జాక్సన్ పాత్రను ఆయన సొంత మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్ (Jaafar Jackson) పోషించడం ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్. మైఖేల్ జాక్సన్ సిగ్నేచర్ డ్యాన్స్ మూవ్స్, మూన్‌వాక్, వాయిస్ మోడ్యులేషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్‌ను జాఫర్ మ్యాచ్ చేసిన తీరు చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోయారు.

    మైఖేల్ తండ్రి జో జాక్సన్‌గా ఆస్కార్ నామినీ కోల్‌మన్ డొమింగో, తల్లి కేథరిన్‌గా నియా లాంగ్, అటోర్నీ జాన్ బ్రాంకాగా మైల్స్ టెల్లర్ పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు.

    ఆంటోనీ ఫుక్వా గ్రాండియర్.. జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్!

    'ట్రైనింగ్ డే', 'ది ఈక్వలైజర్' వంటి యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్‌తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయిన డైరెక్టర్ ఆంటోనీ ఫుక్వా.. 'ది డిపార్టెడ్' ఆస్కార్ విన్నర్ ప్రొడ్యూసర్ గ్రాహం కింగ్‌తో కలిసి ఈ విజువల్ స్పెక్టకిల్‌ను తీర్చిదిద్దారు. లైవ్ కాన్సర్ట్స్ రేంజ్‌లో భారీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, టాప్-నాచ్ సినిమాటోగ్రఫీ ఈ సినిమాను మరో లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లాయి.

    ఆగస్టు 29న జియో హాట్‌స్టార్ ద్వారా ఇండియన్ డిజిటల్ ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతున్న ఈ సినిమా కోసం సినీ ప్రియులు ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారు. టీవీ స్క్రీన్లపై మైఖేల్ జాక్సన్ మ్యాజిక్‌ను రీ-క్రియేట్ చేయడానికి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ గ్రాండ్ లెవెల్‌లో ప్రమోషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాయి.

    నిజానికి ఈ సినిమా ఇప్పటికే రెంటల్ విధానంలో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ మూవీని చూడాలంటే రూ.119 చెల్లించాల్సి ఉంది. జియోహాట్‌స్టార్ లో మాత్రం సబ్‌స్క్రైబర్లందరికీ ఈ మూవీ అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Michael OTT Release: ఓటీటీలో రూ.9500 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ.. మైఖేల్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఆరోజే.. రెండు భాషల్లో..
    Home/Entertainment/Michael OTT Release: ఓటీటీలో రూ.9500 కోట్ల బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ.. మైఖేల్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఆరోజే.. రెండు భాషల్లో..
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