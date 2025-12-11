Edit Profile
    సెన్సార్ బోర్డుకు క్షమాపణ చెప్పిన మోగ్లీ మూవీ నిర్మాతలు.. ఆ ఆఫీసర్ భయపడిపోయాడన్న నటుడి కామెంట్స్ ఫలితం

    రోషన్ కనకాల లీడ్ రోల్లో నటించిన మోగ్లీ మూవీ నిర్మాతలు సెన్సార్ బోర్డుకు క్షమాపణ చెప్పారు. ఈ మూవీలో విలన్ పాత్ర పోషించిన బండి సరోజ్ చేసిన కామెంట్స్ దుమారం రేపడంతో వాళ్లు ఎక్స్ ద్వారా క్షమాపణ చెప్పడం గమనార్హం.

    Published on: Dec 11, 2025 8:28 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    యాంకర్ సుమ తనయుడు రోషన్ కనకాల నటించిన మరో మూవీ మోగ్లీ. ఈ సినిమా శనివారం (డిసెంబర్ 13) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాను నిర్మించిన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సెన్సార్ బోర్డును క్షమాపణ కోరింది. ఆ సెన్సార్ బోర్డు ఆఫీసర్ తన నటన చూసి భయపడిపోయాడట అని మూవీలో విలన్ పాత్ర పోషించిన బండి సరోజ్ చేసిన కామెంట్స్ తో మేకర్స్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    సెన్సార్ బోర్డుకు క్షమాపణ

    గురువారం (డిసెంబర్ 11) మోగ్లీ మూవీని నిర్మించిన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్ లో ఓ పోస్ట్ చేసింది. సెన్సార్ బోర్డు, సెన్సార్ ఆఫీసర్ కు క్షమాపణ చెబుతున్నట్లు అందులో ఉంది. “మా నటుడు బండి సరోజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అనుకోకుండా వచ్చినవే. సెన్సార్ ప్రక్రియ పట్ల మాకు అత్యున్నత గౌరవం ఉంది. బాధ్యతాయుతంగా, చిత్తశుద్ధితో కంటెంట్‌ను పర్యవేక్షించే బోర్డు పాత్రను మేము ఎంతగానో గౌరవిస్తాం" అని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.

    "సమర్థవంతమైన అడ్మినిస్ట్రేటర్లు, సీనియర్ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులతో కూడిన సెన్సార్ బోర్డు ఇచ్చే సూచనలు, మార్గదర్శకాలను మేము ఎంతో విలువైనవిగా భావిస్తాం.. ఆ వ్యాఖ్యలు కేవలం యాదృచ్ఛికంగా వచ్చినవే. వాటిని పబ్లిష్ అయిన అన్ని మాధ్యమాల నుంచి తక్షణమే ఉపసంహరించుకుంటున్నాం/తొలగిస్తున్నాం” అని అందులో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ చెప్పింది.

    అసలు ఏం జరిగిందంటే?

    మోగ్లీ మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో బండి సరోజ్ మాట్లాడాడు. ఈ సందర్భంగా సినిమాకు ఎ సర్టిఫికెట్ వచ్చినంత మాత్రాన ఇందులో ఏదో అసభ్యంగా ఉందని అనుకోకండని.. తాను పోషించిన ఓ దయలేని పోలీసు పాత్రను చూసిన సెన్సార్ ఆఫీసర్ భయపడిపోయాడని, అందుకే ఎ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడని అన్నాడు. ఈ విషయం తనకు డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ చెప్పాడని తెలిపాడు.

    అతడు ఆ కామెంట్స్ చేసిన సమయంలో వెనకాలే ఉన్న రానా కూడా నవ్వుతూ రోషన్ కనకాలతో ఏదో అన్నాడు. సరోజ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ వివాదానికి దారి తీయడంతో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ క్షమాపణ చెప్పింది. మోగ్లీ సినిమా శుక్రవారమే రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నా.. అఖండ 2 రిలీజ్ ఉండటంతో ఒక రోజు ఆలస్యంగా శనివారం రానుంది.

