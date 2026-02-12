Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నాని పారడైజ్ రిలీజ్ వాయిదా.. మాకు టైమ్ కావాలి అంటూ డైరెక్టర్ పోస్ట్.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే

    నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మోస్ట్ ఏవైటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ 'ది పారడైజ్' (The Paradise). మార్చిలో థియేటర్లలోకి రావాల్సిన ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడింది. క్వాలిటీ విషయంలో రాజీ పడకూడదనే ఉద్దేశంతో మూవీ టీమ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 

    Published on: Feb 12, 2026 7:45 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక మూవీ 'ది పారడైజ్' విడుదల తేదీలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ముందుగా అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం ఈ సినిమాను మార్చి నెలలో విడుదల చేయాల్సి ఉంది. కానీ తాజాగా మూవీ టీమ్ విడుదల తేదీని వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ న్యూస్ అభిమానులకు కాస్త నిరాశ కలిగించినా, సినిమా అవుట్‌పుట్ విషయంలో మేకర్స్ తీసుకున్న జాగ్రత్తలు చూసి వారు సంతోషిస్తున్నారు.

    నాని పారడైజ్ రిలీజ్ వాయిదా.. మాకు టైమ్ కావాలి అంటూ డైరెక్టర్ పోస్ట్.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే
    నాని పారడైజ్ రిలీజ్ వాయిదా.. మాకు టైమ్ కావాలి అంటూ డైరెక్టర్ పోస్ట్.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే

    "తొందరపడటం మాకు ఇష్టం లేదు.."

    గత కొన్ని వారాలుగా ఇండస్ట్రీలో ది పారడైజ్ సినిమా వాయిదాపై అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు.

    "మేము తొందరపడాలనుకోవడం లేదు. సినిమాను మీకు అత్యద్భుతంగా అందించడానికి మాకు ఇంకొంత సమయం కావాలి. అందుకే ది పారడైజ్ ఆగస్టు 21, 2026న విడుదలవుతుంది" అని వారు స్పష్టం చేశారు. మార్చిలో విడుదల చేయాలన్న ఒత్తిడికి తలొగ్గకుండా, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులకు తగినంత సమయం ఇవ్వాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు.

    దసరా మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా?

    2023లో వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'దసరా' (Dasara) తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. దసరా సినిమాతో శ్రీకాంత్ ఓదెల తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన, రా, రస్టిక్ విజువల్ స్టైల్‌ను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. నానిని మునుపెన్నడూ చూడని మాస్ అవతార్‌లో, డార్కర్ షేడ్స్‌లో చూపించారు. అందుకే 'ది పారడైజ్'పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. నాని కూడా ఈ మధ్యకాలంలో విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ, కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలకు ఓటేస్తున్నాడు.

    పారడైజ్ మూవీ స్టోరీ

    ఈ పారడైజ్ సినిమా కథ 1980ల నాటి సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంలో సాగుతుందని సమాచారం. సమాజంలో అణచివేతకు గురైన ఒక వర్గం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఇందులో నాని 'జాదల్' (Jadal) అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు.

    వ్యవస్థలోని అధికారాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే నాయకుడిగా, అణిచివేయబడ్డ గొంతుకగా నాని ఇందులో అలరించనున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌కు అన్ని భాషల్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ సినిమాను విడుదల చేయడానికి భారీ ఎత్తున సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

    వాయిదాకు అసలు కారణం ఏంటి?

    మార్చిలో చాలా పెద్ద సినిమాలు విడుదలవుతుండటంతో పోటీ ఎక్కువగా ఉంది. అయితే వాయిదాకు ప్రధాన కారణం మాత్రం క్రియేటివ్ అవుట్‌పుట్ అని తెలుస్తోంది. ఇదొక భారీ యాక్షన్ డ్రామా కావడంతో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సౌండ్ డిజైన్, మ్యూజిక్ ఇంటిగ్రేషన్ పనులకు ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

    ముఖ్యంగా నాని ఇంట్రడక్షన్ సీన్ హై-ఎనర్జీతో ఉంటుందని, దానికి అనిరుధ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, భారీ కొరియోగ్రఫీ అవసరమని టాక్. ఇలాంటి భారీ సీక్వెన్స్‌ల కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం మంచిదని భావించారు.

    ఆగస్టు 21 ఎందుకు?

    ఆగస్టు 21న విడుదల చేయడం వ్యూహాత్మకంగా కూడా మంచి నిర్ణయమే. ఆగస్టు నెలలో ఇండిపెండెన్స్ డే వంటి సెలవులు కలిసి వస్తాయి. అలాగే అప్పటికి పెద్ద సినిమాల పోటీ కూడా తగ్గుతుంది. కంటెంట్ మీద నమ్మకంతో రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు నాని.

    ఫ్యాన్స్ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. "మంచి సినిమా కోసం ఎంత కాలమైనా వేచి చూస్తాం," అని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కొత్త తేదీ ఖరారైన నేపథ్యంలో, రాబోయే రోజుల్లో కొత్త ట్రైలర్, పోస్టర్లు, పాటలతో ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టనున్నారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/నాని పారడైజ్ రిలీజ్ వాయిదా.. మాకు టైమ్ కావాలి అంటూ డైరెక్టర్ పోస్ట్.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే
    News/Entertainment/నాని పారడైజ్ రిలీజ్ వాయిదా.. మాకు టైమ్ కావాలి అంటూ డైరెక్టర్ పోస్ట్.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes