Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Pyaar Prema Kalyanam Review: ఇల్లరికం అల్లుడి కష్టాలు.. ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం రివ్యూ.. జెన్ జీ లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే?

Pyaar Prema Kalyanam Movie Review: నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వచ్చిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం ఎలా ఉందో ఈ రివ్యూలో చూడండి. భార్య ఇంటికి ఇల్లరికం వెళ్లే అల్లుడి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో కామెడీగా చూపించిన సినిమా ఇది.

Published on: Aug 21, 2026, 16:49:26 IST
By Hari Prasad S, Hydereabad
Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Pyaar Prema Kalyanam Movie Review: జెన్ జీ రోమ్‌కామ్ కంటెంట్‌తో నేరుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చిన తమిళ మూవీ 'ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం' ఆడియెన్స్‌ను భలేగా ఆకట్టుకుంటోంది. 'ప్యార్ ప్రేమ కాదల్' ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఎలాన్ స్వయంగా హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్, పెళ్లి తర్వాత జంటల మధ్య జరిగే రోల్ రివర్సల్ కామెడీ థీమ్‌తో తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Pyaar Prema Kalyanam Review: ఇల్లరికం అల్లుడి కష్టాలు.. ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం రివ్యూ.. జెన్ జీ లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే?
Pyaar Prema Kalyanam Review: ఇల్లరికం అల్లుడి కష్టాలు.. ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం రివ్యూ.. జెన్ జీ లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే?

ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం స్టోరీ.. పెళ్లి తర్వాత అసలు ట్విస్ట్

దుబాయ్‌లో సివిల్ ఇంజనీర్‌గా ఉద్యోగం వదిలేసి, ఎలాగైనా ఒక మంచి అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలనే గోల్‌తో ఇండియాకు తిరిగి వస్తాడు హీరో ఎలాన్. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ పవిత్ర అలియాస్ 'పర్పుల్ పవి' (సాన్వి మేఘన)తో ప్రేమలో పడి గ్రాండ్‌గా పెళ్లి చేసుకుంటాడు.

అయితే పెళ్లయ్యాక పవిత్ర తీసుకునే ఒక అనూహ్య నిర్ణయం వీరి వైవాహిక జీవితంలో పెద్ద గందరగోళానికి దారితీస్తుంది. సంప్రదాయబద్ధంగా అమ్మాయి అత్తారింటికి వెళ్లడానికి బదులు, ఇక్కడ అబ్బాయే అత్తారింటి బాధ్యతలు, ఇంట్లోని పనులు చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ రోల్ రివర్సల్ కాన్సెప్ట్ చుట్టూ నడిచే వినోదభరిత ఘట్టాలే ఈ సినిమా ప్రధాన కథ.

మంచి టైంపాస్ ఫన్

ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం సినిమాకి ప్రధాన బలం సమాజంలో ఉండే సంప్రదాయ అత్తా-అల్లుళ్ల ఈక్వేషన్‌ను సీరియస్ సోషల్ డ్రామాగా మార్చకుండా, పూర్తిగా హ్యూమరస్ వేలో ప్రెజెంట్ చేయడమే. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హాఫ్‌లో హీరో ఎలాన్, అత్త రాధిక శరత్‌కుమార్‌ను ఆటపట్టించే సీన్లు, భార్యను ఇబ్బంది పెట్టే కామెడీ ట్రాక్‌లు ప్రేక్షకుల్లో మంచి నవ్వులు పూయిస్తాయి.

హీరోయిన్ సాన్వి మేఘన తన ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో లీడ్ రోల్‌లో మెరిసింది. రాధిక శరత్‌కుమార్ తన మార్క్ యాక్టింగ్‌తో కామెడీ సీన్లను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లారు. లీడ్ పెయిర్ మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా బాగా వర్కవుట్ అయింది. మగాడు ఇంట్లోని బాధ్యతలు చూసుకుంటూ, అమ్మాయి బయటకు వెళ్లి సంపాదించే కాన్సెప్ట్‌ను చాలా లైట్ హార్టెడ్‌గా చూపించడం ఆకట్టుకుంటుంది.

సెకండాఫే పెద్ద మైనస్

కథాంశం కొత్తగా ఉన్నప్పటికీ, దాని చుట్టూ రాసుకున్న స్టోరీ లైన్ చాలా సింపుల్‌గా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్‌లో ఉన్న వేగం సెకండ్ హాఫ్‌లోకి వచ్చేసరికి కొంత నెమ్మదిస్తుంది. డైరెక్టర్ ఎలాన్ ఈ రోల్ రివర్సల్ వల్ల వచ్చే ఎమోషనల్ కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ను ఇంకాస్త లోతుగా చూపించే ఉంటే సినిమా రేంజ్ మరోలా ఉండేది.

అంతేకాకుండా పాపులర్ కమెడియన్లు యోగి బాబు, ఎంఎస్ భాస్కర్ లాంటి సీనియర్ నటులను సరిగ్గా వాడుకోకపోవడం ఒక పెద్ద నిరాశ కలిగించే విషయం. వారి కామిక్ టైమింగ్ అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, వారి క్యారెక్టర్లకు తగినంత స్పేస్ ఇవ్వలేకపోయారు.

యువన్ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్

యువన్ శంకర్ రాజా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ లవ్, కామెడీ సీన్లను బాగా ఎలివేట్ చేసింది. ప్రదీప్ ఈ రాఘవ్ ఎడిటింగ్ వర్క్ చాలా షార్ప్‌గా ఉండటంతో కేవలం రెండు గంటల రన్‌టైమ్‌తో సినిమా ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా సాగిపోతుంది. దినేష్ కె బాబు సినిమాటోగ్రఫీ, ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కలర్‌ఫుల్‌గా ఉన్నాయి.

హీరోగా, డైరెక్టర్‌గా ఎలాన్ తన బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నిర్వహించినప్పటికీ, స్క్రీన్‌ప్లే రైటింగ్‌లో ఇంకాస్త కేర్ తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది. తెలుగు డబ్బింగ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా నేచురల్‌గా అనిపిస్తుంది.

మొత్తానికి 'ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం' అనేది ఫ్యామిలీతో కలిసి జాలీగా చూడదగ్గ టైమ్‌పాస్ రోమ్‌కామ్. పెళ్లి వ్యవస్థలోని పాత ఆలోచనలను కామెడీ జోడించి ప్రశ్నిస్తూ సాగే ఈ మూవీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో ఒకసారి సరదాగా చూడటానికి పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/Pyaar Prema Kalyanam Review: ఇల్లరికం అల్లుడి కష్టాలు.. ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం రివ్యూ.. జెన్ జీ లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే?
Home/Entertainment/Pyaar Prema Kalyanam Review: ఇల్లరికం అల్లుడి కష్టాలు.. ప్యార్ ప్రేమ కళ్యాణం రివ్యూ.. జెన్ జీ లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉందంటే?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes