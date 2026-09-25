OTT Review: 9 ఏళ్ల కింద మిస్ అయిన కూతురు.. పట్టు వదలని తల్లి.. నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వచ్చిన థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఎలా ఉంది?
OTT Review: 9 ఏళ్ల కింద పుట్టగానే హాస్పిటల్ నుంచే కిడ్నాప్ అయిన కూతురి కోసం తల్లి చేసే పోరాటం చుట్టూ తిరిగే థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. పరిణీతి చోప్రా నటించిన ఈ సిరీస్ ఎలా ఉందో ఈ రివ్యూలో చూడండి.
OTT Review: నెట్ఫ్లిక్స్లో సైలెంట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన పరిణీతి చోప్రా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'షక్: ట్రస్ట్ నో వన్' (Shaque: Trust No One) ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేమికులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. రెన్సిల్ డిసిల్వా డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ 7 ఎపిసోడ్ల వెబ్ సిరీస్ వీకెండ్లో చూడటానికి పర్ఫెక్ట్ థ్రిల్లర్గా నిలుస్తుందా? అసలు ఈ సిరీస్ కథేంటి? ఏ స్థాయిలో మెప్పించిందో క్లియర్గా చూద్దాం.
షక్ కథేంటి? - 9 ఏళ్ల నిరీక్షణ, కంటికి నిద్రలేని తల్లి పోరాటం
అన్వికా (పరిణీతి చోప్రా) హాస్పిటల్లో డెలివరీ అయిన వెంటనే తన పసిపాప అపేక్ష కిడ్నాప్కి గురవుతుంది. ఆ బిడ్డ కోసం అన్వికా ఏళ్ల తరబడి వెతుకుతూనే ఉంటుంది. 9 ఏళ్లు గడిచినా, ఇంకో కూతురు పుట్టినా కూడా అపేక్ష జ్ఞాపకాలు ఆమెను నిమిషం కూడా ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వవు.
బిడ్డ కోసం పరితపించే అన్వికాని చూసి చుట్టుపక్కల వాళ్లు, చివరకు ఇంట్లోని వాళ్లు కూడా పిచ్చిదానిలా ముద్ర వేస్తారు. ఈ వెతుకులాట క్రమంలో అన్వికా కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని నమ్మలేని నిజాలు బయటపడతాయి. అసలు ఆ పాపను ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారు? ఎందుకు చేశారు? అనేదే ఈ వెబ్ సిరీస్ అసలు కథ.
స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉంది? - సైకలాజికల్ థ్రిల్ వర్కవుట్ అయిందా?
ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి వెబ్ సిరీస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లి పడే వేదన, ఫ్యామిలీలోని మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్ వ్యూవర్స్ని స్క్రీన్కి కట్టిపడేస్తాయి. అయితే కొన్ని ఎపిసోడ్ల తర్వాత పాప ఎక్కడుంది అనే విషయం ఆడియెన్స్కి ఒక అంచనాకి వచ్చేస్తుంది.
కథలో బ్లాక్ మేజిక్ (చేతబడి) యాంగిల్ ఒకటి ప్రవేశపెట్టారు కానీ అది పెద్దగా వర్కవుట్ అవ్వలేదు. కథను అనవసరంగా సాగదీయడానికే ఆ సీన్స్ పెట్టినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే పాపను అసలు ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశారనే అసలు సీక్రెట్ను మాత్రం క్లైమాక్స్ వరకు సస్పెన్స్గా ఉంచడంలో డైరెక్టర్ సక్సెస్ అయ్యారు.
నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్ - పరిణీతి, జెన్నిఫర్ రచ్చ
'అమర్ సింగ్ చమ్కీలా' హిట్తో ఊపుమీదున్న పరిణీతి చోప్రా ఓటీటీలో మరోసారి తన యాక్టింగ్ స్టామినా చూపించింది. బిడ్డను పోగొట్టుకున్న తల్లిగా ఆమె ఎమోషన్స్, కళ్లలోనే బాధను పండించిన తీరు మైండ్ బ్లాక్ చేస్తుంది.
బుల్లితెర ఫేమస్ సీరియల్ 'బేహద్' తో మెప్పించిన జెన్నిఫర్ వింగ్గెట్ ఈ సిరీస్లో తన నెగెటివ్ రోల్తో దుమ్మురేపింది. ముఖ్యంగా లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో జెన్నిఫర్ సైకో టైప్ యాక్టింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. పోలీస్ ఆఫీసర్గా అనూప్ సోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ ఎపిసోడ్ వరకు చాలా మెచ్యూర్డ్గా నటించాడు. తాహిర్ రాజ్ భసిన్, సుమీత్ వ్యాస్, సోనీ రజ్దాన్ తమ రోల్స్కి పరిపూర్ణ న్యాయం చేశారు.
ఈ వీకెండ్ లో చూడొచ్చా?
డైరెక్టర్ రెన్సిల్ డిసిల్వా మేకింగ్, నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఈ షక్ వెబ్ సిరీస్కి మెయిన్ ప్లస్ పాయింట్. అక్కడక్కడా కొంత డ్రాగ్ ఉన్నప్పటికీ, 7 ఎపిసోడ్ల ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ను వీకెండ్లో ఒక్కసారి హ్యాపీగా చూడొచ్చు. మిస్టరీ డ్రామాలు, డార్క్ థ్రిల్లర్లు ఇష్టపడే వారికి 'షక్' మంచి ఛాయిస్. అయితే మరీ ఎక్కువగా అంచనాలు పెట్టుకొని చూస్తే మాత్రం కాస్త నిరాశ తప్పకపోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More