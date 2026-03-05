Edit Profile
    Top 5 TVF Web Series: టీవీఎఫ్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మరో సూపర్ వెబ్ సిరీస్.. అంతకుముందే ఈ టాప్ 5 సిరీస్ చూడండి

    ఎడ్-టెక్ దిగ్గజం 'ఫిజిక్స్ వాలా' వ్యవస్థాపకుడు అలఖ్ పాండే జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'హలో బచ్చో' (Hello Bachhon) వెబ్ సిరీస్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్ చూసే ముందు రియలిస్టిక్ కంటెంట్‌కు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచే టీవీఎఫ్ (TVF) నుండి వచ్చిన 5 అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్‌లను చూడండి.

    Published on: Mar 05, 2026 4:20 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి ఈ శుక్రవారం (మార్చి 6) ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. అభిషేక్ యాదవ్ క్రియేట్ చేయగా, టీవీఎఫ్ నిర్మాణంలో రూపొందిన 'హలో బచ్చో' అనే ఈ వెబ్ సిరీస్ అలఖ్ పాండే స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణాన్ని మన ముందుకు తెస్తోంది. టీవీఎఫ్ అనగానే మధ్యతరగతి జీవితాలను, యువత ఆశయాలను అత్యంత సహజంగా చూపిస్తారనే నమ్మకం ప్రేక్షకుల్లో ఉంది. ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టిన టాప్ 5 వెబ్ సిరీస్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీటిలో మీరు ఎన్ని చూశారు?

    Top 5 TVF Web Series: టీవీఎఫ్ నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మరో సూపర్ వెబ్ సిరీస్.. అంతకుముందే ఈ టాప్ 5 సిరీస్ చూడండి

    1. పిచర్స్ (Pitchers) - జీ5 ఓటీటీ

    స్టార్టప్ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ చూడాల్సిన వెబ్ సిరీస్ ఇది. తమ సురక్షితమైన ఉద్యోగాలను వదిలి, సొంతంగా ఏదైనా సాధించాలని తపించే నలుగురు స్నేహితుల కథ. స్టార్టప్ కోసం ఫండ్ రైజ్ చేయడం నుంచి టీమ్ మధ్య విభేదాలు, వ్యక్తిగత త్యాగాలను ఇందులో అత్యంత సహజంగా చూపించారు. జీ5 ఓటీటీలో ఈ సిరీస్ చూడొచ్చు.

    2. కాలేజ్ రొమాన్స్ (College Romance) – సోనీ లివ్

    కాలేజ్ లైఫ్ అనగానే గుర్తొచ్చే నవ్వులు, అల్లరి, స్నేహం, ప్రేమను ఈ కాలేజ్ రొమాన్స్ వెబ్ సిరీస్ గుర్తు చేస్తుంది. ఢిల్లీలోని ముగ్గురు స్నేహితుల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ, నేటి తరం యువతకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    3. గుల్లక్ (Gullak) – సోనీ లివ్

    మధ్యతరగతి కుటుంబంలోని చిన్న చిన్న సంతోషాలను, గొడవలను ఒక మట్టి 'గుల్లక్' (పిగ్గీ బ్యాంక్) దృష్టికోణంలో చూపించిన అద్భుతమైన వెబ్ సిరీస్ ఇది. ఉత్తర భారతదేశంలోని మిశ్రా కుటుంబం కథ అయినప్పటికీ, ప్రతి భారతీయుడు ఇది తమ ఇంట్లోని కథే అని ఫీలయ్యేలా ఉంటుంది. సోనీ లివ్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    4. ట్రిప్లింగ్ (Tripling) - జీ5 ఓటీటీ

    ముగ్గురు తోబుట్టువుల మధ్య ఉండే వింతైన, అల్లరితో కూడిన బంధమే ఈ వెబ్ సిరీస్. తమ జీవితాల్లో ఎదురైన సమస్యల నుండి తప్పించుకోవడానికి వారు చేసే రోడ్ ట్రిప్స్, వారిని ఎలా దగ్గర చేశాయి అనేది ఇందులో కామెడీగా, ఆలోచింపజేసేలా ఉంటుంది. జీ5 ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉంది.

    5. ది ఇన్సైడర్స్ (The Insiders) - ఎంఎక్స్ ప్లేయర్

    ముంబైలోని టీనేజ్ కుర్రాళ్లు తమ తల్లిదండ్రుల పార్టీల సమయంలో ఒక గదిలో చేరి చేసే అల్లరి, వారి ఊహలు, సాహసాల సమాహారమే ఈ వెబ్ సిరీస్. యువత ఆలోచనా ధోరణిని ఇందులో ఫన్నీగా చూపించారు.

    ఇవన్నీ టీవీఎఫ్ నిర్మించిన వెబ్ సిరీసే. అలాంటిదే 'హలో బచ్చో' మార్చి 6 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. వినీత్ కుమార్ సింగ్ ఇందులో అలఖ్ పాండే పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఫిజిక్స్ వాలా సక్సెస్ స్టోరీని ఇందులో చూడొచ్చు.

