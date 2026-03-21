    Niharika Konidela Snake Dance: అదిరిపోయిన నిహారిక కొణిదెల స్నేక్ డ్యాన్స్- రాకాస నుంచి క్యాచీ ట్యూన్‌తో సాంగ్ రిలీజ్!

    Niharika Konidela Snake Dance Song Released: మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మాతగా నిర్మించిన తెలుగు కామెడీ హారర్ ఫాంటసీ సినిమా రాకాస. తాజాగా రాకాస నుంచి స్నేక్ డ్యాన్స్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాటలో నిహారిక డ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    Mar 21, 2026, 13:54:21 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల ఒక మనసు సినిమాతో హీరోయిన్‌గా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత కథానాయికగా టాలీవుడ్‌లో అంతగా క్లిక్ అవని నిహారిక కొణిదెల నిర్మాతగా మారి సూపర్ హిట్ సినిమాలను నిర్మిస్తోంది. ఇటీవలే కమిటీ కుర్రోళ్లు వంటి మంచి హిట్ అందుకుంది.

    అవార్డులు, రివార్డులు

    నిహారిక కొణిదెల నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన ఈ కమిటీ కుర్రోళ్లు మూవీ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు వరించింది. ఇక ప్రస్తుతం నిహారిక కొణిదెల మరో క్రేజీ ప్రాజెక్టును తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందు ప్రవేశపెట్టనుంది. ఆ సినిమానే రాకాస.

    తెలుగు కామెడీ హారర్ ఫాంటసీ మూవీ

    తెలుగులో కామెడీ హారర్ ఫాంటసీ చిత్రంగా రాకాస తెరకెక్కింది. జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మించారు నిహారిక కొణిదెల. ఈ రాకాస సినిమాకు ఓటీటీ సిరీస్‌లతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు.

    రాకాస నటీనటులు

    అలాగే మ్యాడ్, మ్యడ్ స్క్వేర్ సినిమాల్లో కామెడీ టైమింగ్‌తో అలరించిన సంగీత్ శోభన్ రాకాస మూవీలో హీరోగా చేస్తున్నాడు. అయితే, సంగీత్ శోభన్ సోలో హీరోగా చేస్తున్న తొలి సినిమా ఇది. ఈ మూవీలో సంగీత్ శోభన్‌కు జోడీగా నయన్ సారిక హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ ఇద్దరితోపాటు రాకాసలో వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, గెటప్ శ్రీను తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    రాకాస మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్

    ఇక రాకాస సినిమాను ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో రాకాస మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ని చిత్రయూనిట్ ప్రారంభించింది. ఇప్పటి వరకు ‘రపప్పా’, ‘పదే పదే’ పాటల్ని మేకర్లు రిలీజ్ చేశారు. అవి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్నాయి.

    రాకాస నుంచి స్నేక్ డ్యాన్స్ రిలీజ్

    ఇక తాజాగా రాకాస మూవీ నుంచి ‘స్నేక్ డ్యాన్స్’ అనే పాటను విడుదల చేశారు. ఈ వీడియో సాంగ్‌ని చూస్తుంటే ఇదొక ప్రమోషనల్ గీతంగా కనిపిస్తోంది. గ్యాంగ్ అంతా కలిసి ఎంజాయ్ చేసేలా ఈ స్నేక్ డ్యాన్స్ పాటను కంపోజ్ చేశారు.

    నిహారిక కొణిదెల డ్యాన్స్

    ఈ ‘స్నేక్ డ్యాన్స్’ పాటలో వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, గెటప్ శ్రీను, సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక తమ స్టైల్లో దుమ్ములేపేశారు. ఇక చివర్లో మెగా ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక వేసిన స్టెప్పులు హైలెట్‌గా నిలిచాయి. నిర్మాతగా మారిన తర్వాత ఓ సాంగ్‌లో నిహారక కొణిదెల డ్యాన్స్ చేయడం ఇంట్రెస్టింగ్‌గా మారింది.

    ఆకట్టుకునేలా సాహిత్యం

    స్నేక్ డ్యాన్స్ పాటకు అనుదీప్ క్యాచీ ట్యూన్‌ను ఇచ్చారు. రఘురాం సాహిత్యం ఇట్టే ఆకట్టుకునేలా ఉంది. బెన్నీ దయాల్, మనీషా పాండ్రంకి, రితేష్ జి రావు, లక్ష్మీ మేఘన, వినాయక్ గాత్రం ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

    వైరల్‌గా నిహారిక కొణిదెల స్నేక్ డ్యాన్స్

    కాగా, రాకాస మూవీకి రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వర్క్ చేయగా అన్వల్ అలీ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇక నిహారిక కొణిదెల స్నేక్ డ్యాన్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

