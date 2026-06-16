OTT Telugu Thriller: తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ నేరుగా ఓటీటీలోకి.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే.. కథ ఏంటంటే?
OTT Telugu Thriller: 'ఓ పిట్టకథ', 'అన్నపూర్ణ ఫొటో స్టూడియో' లాంటి విభిన్నమైన సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న డైరెక్టర్ చందు ముద్దు తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'థాంక్యూ సుబ్బారావు' (Thank You Subbarao). ఈ మూవీ జూన్ 18 నుంచి 'ఆహా' లో గ్రాండ్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Telugu Thriller: టాలీవుడ్ లో కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలతో తనదైన ముద్ర వేసిన దర్శకుడు చందు ముద్దు. 'రేపు ఉదయం పది గంటలకు' చిత్రంతో మెప్పించిన ఆయన.. ఇప్పుడు 'థాంక్యూ సుబ్బారావు' అనే సరికొత్త సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు.
కె. రాఘవేంద్ర రెడ్డి సమర్పణలో, కుర్రా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై దినేష్ కుర్రా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. రీసెంట్ గా విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ కు ఆడియన్స్ నుంచి చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ దక్కింది.
Suspense Train Journey | ముఖం తెలియని అమ్మాయి.. క్రైమ్ సస్పెన్స్ కథ
తాజాగా విడుదలైన ట్రైలర్ ను గమనిస్తే.. ఈ సినిమా కేవలం ఒక ప్యూర్ ఫ్యామిలీ డ్రామా మాత్రమే కాదు, ఇందులో కామెడీ, యాక్షన్, రొమాన్స్ తో పాటు ఊహించని సస్పెన్స్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. లీడ్ పెయిర్ మధ్య సాగే లవ్ ట్రాక్ చాలా ఫ్రెష్ గా, యూత్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది.
అయితే ఈ కథ అంతా ఒక ట్రైన్ జర్నీ చుట్టూ తిరుగుతుంది. రైలు ప్రయాణంలో హీరోకు ఒక వింతైన, మిస్టరీ అమ్మాయి పరిచయమవుతుంది. అసలు ఆమె ఎవరు? ఆమె ఊరేంటి? ఆమె అసలు ముఖం ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలు ఎవరికీ తెలియవు. ముఖం కూడా చూపించని ఆ అపరిచిత అమ్మాయి చుట్టూ సాగే ఒక విభిన్నమైన క్రైమ్ కథాంశంతో ఈ సినిమాను ప్లాన్ చేశారు. ఈ సస్పెన్స్ మిస్టరీ డ్రామాలో ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్స్, హ్యూమర్ పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరాయని ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
చంద్రహాస్ కోట్ల హీరోగా..
ఈ సినిమాలో చంద్రహాస్ కోట్ల, లావణ్య సాహుకార మెయిన్ లీడ్స్ గా నటించారు. రోహిత్ రెడ్డి యర్రంరెడ్డి, ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ మురళీధర్ గౌడ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఈ సినిమాకు ప్రిన్స్ హెన్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు అందించారు. పంకజ్ తొట్టాడ సినిమాటోగ్రఫీ ఈ సస్పెన్స్ మూడ్ను విజువల్ గా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లగా.. డి. వెంకట ప్రభు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. శ్రీనివాస మౌళి ఈ సినిమాకు లిరిక్స్ రాయగా, పీఆర్ఓ సాయి సతీష్ డిజిటల్ ప్రమోషన్స్ ను హ్యాండిల్ చేశారు.
అన్ని రకాల కమర్షియల్ హంగులతో, ఒక వినూత్నమైన సస్పెన్స్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తున్న 'థాంక్యూ సుబ్బారావు' మూవీ జూన్ 18 నుంచి ప్రముఖ రీజనల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' లో అందుబాటులోకి రానుంది. వీకెండ్ లో ఒక మంచి హార్ట్ వార్మింగ్ ఎంటర్టైనర్ తో పాటు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే హోమ్ ఆడియన్స్ కు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
దర్శకుడు చందు ముద్దు గత చిత్రాలైన 'ఓ పిట్టకథ', 'అన్నపూర్ణ ఫొటో స్టూడియో' తరహాలోనే ఈ సినిమాలో కూడా ఒక ఊహించని ట్విస్ట్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ట్రైన్ బ్యాక్డ్రాప్ లో వచ్చే సస్పెన్స్ క్రైమ్ స్టోరీస్ కు డిజిటల్ ఆడియన్స్ లో ఎప్పుడూ విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది.
చంద్రహాస్ కోట్ల, లావణ్యల ఫ్రెష్ కాంబినేషన్ కు తోడు మురళీధర్ గౌడ్ మార్క్ కామెడీ టైమింగ్ సినిమాకు ప్లస్ కానుంది. జూన్ 18న రాబోతున్న ఈ సినిమా ఆహా ప్లాట్ఫామ్ లో మంచి వ్యూయర్ షిప్ సాధించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More