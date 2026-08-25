OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి మలయాళం సర్వైవల్ థ్రిల్లర్.. 8.8 ఐఎండీబీ రేటింగ్.. అడవిలో మానవ మృగాలు
OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి మలయాళం సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మూవీ లర్క్ (Lurk) స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. ఐఎండీబీలో దీనికి 8.8 రేటింగ్ ఉండటం విశేషం.
OTT Malayalam: మలయాళం సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. రీసెంట్గా థియేటర్లలో సంచలనం సృష్టించిన ఫారెస్ట్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'లర్క్ - ఐస్ ఆన్ ది ప్రే' (Lurk – Eyes on the Prey) డిజిటల్ ప్రీమియర్కు రెడీ అయిపోయింది. ఆగస్ట్ 26 నుంచి ఈ క్రేజీ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'సన్ నెక్ట్స్' (Sun NXT)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 8.8 రేటింగ్ ఉంది.
ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు
సన్ నెక్ట్స్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ ద్వారా ఈ ఓటీటీ అప్డేట్ను కన్ఫర్మ్ చేసింది. "ఏదో ఒక వింత రూపం గమనిస్తోంది.. దేనికోసమో వేచి చూస్తోంది" అంటూ ఇచ్చిన కాప్షన్ నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతోంది.
థ్రిల్లర్, మిస్టరీ కంటెంట్ ఇష్టపడే సౌత్ ఆడియన్స్కు ఈ వీకెండ్లో 'లర్క్' ఒక బెస్ట్ వాచ్ కానుంది. డిఫరెంట్ కంటెంట్ సినిమాలు ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్ ఈ మైండ్ బ్లాకింగ్ ఫారెస్ట్ థ్రిల్లర్ను అస్సలు మిస్ కాకుండా చూసేయండి.
అడవి నేపధ్యంలో నరకానికి దారితీసిన కథ
జనవాసాల్లోకి వస్తున్న అడవి జంతువులు ఒక వైపైతే, అడవిలోకి చొరబడి విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న 'మానవ మృగాలు' మరోవైపు. ఈ రెండింటి మధ్య జరిగే నిశ్శబ్ద పోరాటమే 'లర్క్' మూవీ ప్రధాన కథాంశం.
సినిమా కథ విషయానికి వస్తే, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం సమీపంలో ఉండే ఒక గ్రామం బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ డ్రామా సాగుతుంది. క్రూర జంతువుల దాడి నుంచి రక్షించుకోవడానికి గ్రామస్థులు చేసే ప్రయత్నాలు, అదే సమయంలో అడవిని తమ స్వార్థం కోసం వాడుకునే కొందరు అక్రమార్కుల చర్యలు కథను మలుపు తిప్పుతాయి.
సినిమా ప్రారంభం నుంచే ప్రేక్షకుడు అడవిలో ఒక భాగమైపోయాడనే ఫీలింగ్ కలిగించడంలో దర్శకుడు వంద శాతం సక్సెస్ అయ్యారు. ప్రతి సీన్లోనూ సస్పెన్స్, థ్రిల్ గ్రాఫ్ను మైంటైన్ చేస్తూ కథను ఆసక్తికరంగా ముందుకు నడిపించారు.
నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్.. టెక్నికల్ వాల్యూస్
ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రధాన పాత్రధారులు తమ నటనతో ప్రాణం పోశారు. అడవి వాతావరణానికి, అక్కడి మనుషుల బాడీ లాంగ్వేజ్కు తగ్గట్లుగా నటీనటులు ఒదిగిపోయారు. ముఖ్యంగా ఇంటెన్స్ యాక్షన్ సీన్స్, ఎమోషనల్ మూమెంట్స్లో వారి పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది.
టెక్నికల్ అంశాల విషయానికి వస్తే, సినిమాటోగ్రఫీ ఈ చిత్రానికి బిగ్గెస్ట్ అసెట్. దట్టమైన అడవి అందాలను, అక్కడ దాగి ఉన్న భయాన్ని కెమెరామెన్ అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ (BGM) థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ను మరింత ఎలివేట్ చేసింది.
ఎం.ఎ. నిషాద్ మార్క్ మెసేజ్
దర్శకుడు ఎం.ఎ. నిషాద్ గతంలో 'వైరం', 'కినార్' వంటి సందేశాత్మక చిత్రాలతో మలయాళంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇప్పుడు 'లర్క్' చిత్రంతో పర్యావరణ పరిరక్షణ, అటవీ సంపద నాశనం వల్ల వచ్చే దుష్పరిణామాలను మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్గా ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకొచ్చారు.
కేవలం కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే కాకుండా, సమాజానికి అవసరమైన ఆలోచనాత్మకమైన పాయింట్ను ఎంచుకోవడం ఈ సినిమా ప్రత్యేకత. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఆదరించే మలయాళ ప్రేక్షకులకు ఈ ఫారెస్ట్ థ్రిల్లర్ ఒక మంచి ఛాయిస్గా నిలుస్తోంది.
ఓవరాల్గా 'లర్క్' ఎలా ఉందంటే?
ఫారెస్ట్ బ్యాక్డ్రాప్, సర్వైవల్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి 'లర్క్' ఒక మంచి ఆప్షన్. ఎలాంటి అనవసరపు హంగులు లేకుండా ప్యూర్ కథ, కథనాల ఆధారంగా నడిచే ఈ చిత్రం థియేటర్లలో వినూత్న అనుభూతిని ఇస్తుంది. మలయాళం నాచురల్ సినిమాలను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ ఈ 'లర్క్' సినిమాను మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More