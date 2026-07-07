OTT Crime Thriller: ఒకేసారి ఐదు ఓటీటీల్లోకి మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. 8.3 ఐఎండీబీ రేటింగ్
OTT Crime Thriller: మలయాళం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ డోస్ ఏకంగా ఐదు ఓటీటీల్లోకి ఒకే రోజు అడుగుపెడుతోంది. అంతేకాదు తెలుగులోనూ ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుండటం విశేషం. మరి ఆ వివరాలేంటి? ఏయే ఓటీటీల్లో మూవీ రానుందో తెలుసుకోండి.
OTT Crime Thriller: మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ అంటేనే సౌత్ ఆడియన్స్కు ఒక సపరేట్ క్రేజ్. ఇప్పుడు అదే కోవలో ప్రేక్షకులకు చెమటలు పట్టించడానికి 'డోస్' (Dose) అనే పక్కా రా అండ్ రస్టిక్ మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలోకి దూసుకువస్తోంది. ఏకంగా ఐదు బడా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకేసారి ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయడానికి రెడీ అవ్వడం ఇప్పుడు డిజిటల్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలోనూ 8.3 రేటింగ్ ఉంది.
ఐదు ఓటీటీల్లోకి డోస్
సాధారణంగా ఒక సినిమా ఒకటో రెండో ఓటీటీల్లో రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ 'డోస్' మూవీ మేకర్స్ మాత్రం డిజిటల్ మార్కెట్లో ఒక సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నారు. ఈ శుక్రవారం అంటే జులై 10వ తేదీ నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా వీడియో, సింప్లీ సౌత్, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్, లయన్స్ గేట్ ప్లే.. ఇలా ఏకంగా ఐదు ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈ కంటెంట్ వరల్డ్ వైడ్ ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. కంటెంట్ మీద ఉన్న విపరీతమైన కాన్ఫిడెన్స్ వల్లే నిర్మాతలు ఈ రేంజ్ మల్టీ-ప్లాట్ఫామ్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యారని ఇండస్ట్రీ టాక్.
డోస్ మూవీ విశేషాలు
మలయాళం డైరెక్టర్లు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టోరీలను డీల్ చేసే విధానం ఎప్పుడూ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటుంది. రియలిస్టిక్ సెట్టింగ్స్, ఎవరూ ఊహించని ట్విస్టులతో మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తారు. ఈ 'డోస్' సినిమా కూడా సరిగ్గా అలాంటి సీట్ ఎడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఒక సీరియస్ క్రైమ్ వెనుక ఉన్న చీకటి కోణాలను ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ ఎలా చేధించారనే స్ట్రాంగ్ పాయింట్ తో ఈ కథ నడుస్తుందట.
డోస్ మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే?
ఓ హాస్పిటల్ లో వరుసగా జరుగుతున్న అనుమానాస్పద మరణాల చుట్టూ ఈ సినిమా స్టోరీ తిరుగుతుంది. పల్మోనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రకాష్ (సిజు విల్సన్) పనిచేసే హాస్పిటల్ లోనే పేషెంట్స్ వరుసగా చనిపోతుంటారు. కనీసం పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ లో కూడా ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకకుండా వాళ్ళని సైలెంట్ గా చంపే ఆ క్రిమినల్ ఎవరు అనేదే ఈ మెడికల్ మిస్టరీ.
డాక్టర్ ప్రకాష్ భార్య కూడా ఒక సివియర్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్ తో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటుంది. ఈ ఎమోషనల్ ప్రెజర్ లో ఉంటూనే ఆ డాక్టర్ ఈ సైకో కిల్లర్ ఎవరనేది కనిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఒక ట్రబుల్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తో కలిసి అతను చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆడియన్స్ కు పక్కా సీట్ ఎడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఆడే సైకలాజికల్ పిల్లు ఎలుక గేమ్ లో అడుగడుగునా ఊహించని ట్విస్టులు ఎదురవుతాయి.
అంచనాలు పెంచుతున్న టెక్నికల్ వాల్యూస్
డైరెక్టర్ అభిలాష్ ఆర్ నాయర్ ఈ మెడికల్ క్రైమ్స్ వెనుక ఉన్న డార్క్ సీక్రెట్స్ ని చాలా రియలిస్టిక్ గా తెరకెక్కించారు. ఒక సీరియస్ క్రైమ్ వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశాన్ని, హాస్పిటల్స్ లో జరిగే మోసాలను మాలీవుడ్ స్టైల్ లో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు.
సిజు విల్సన్, అశ్విన్ కుమార్ తమ ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్ తో సినిమాకు ప్రాణం పోశారు.ఈ సినిమాకు గోపీ సుందర్ (Gopi Sundar) ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్. థ్రిల్లర్ సీన్స్ లో వచ్చే మ్యూజిక్ ఆడియన్స్ కు గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. వీళ్ళతో పాటు డ్రైశ్య రఘునాథ్, జగదీష్, కృష కురుప్ తమ పవర్ ఫుల్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ లో ఇరగదీశారు.
డోస్ ఓటీటీ రిలీజ్ విశేషాలు
* సినిమా పేరు: డోస్ (2026)
* జానర్: క్రైమ్ థ్రిల్లర్
* ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్: మలయాళం
* స్ట్రీమింగ్ డేట్: జులై 10, 2026
* ఆడియో లాంగ్వేజెస్: మలయాళం, తెలుగు, తమిళం
* ఓటీటీ: ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా వీడియో, సింప్లీ సౌత్, లయన్స్గేట్ ప్లే, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More