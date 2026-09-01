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OTT Release: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మాధవన్ లేటెస్ట్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.5 రేటింగ్.. తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్

OTT Release: మాధవన్ నటించిన లేటెస్ట్ బయోపిక్ జీడీఎన్ నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఆగస్ట్ 7న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోకి అడుగుపెడుతోంది. ఆ మూవీ విశేషాలేంటో చూడండి.

Published on: Sep 1, 2026, 17:24:37 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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OTT Release: వర్సటైల్ యాక్టర్ ఆర్. మాధవన్ (R. Madhavan) నటించిన ప్రతిష్టాత్మక బయోపిక్ డ్రామా 'జీడీఎన్' (GDN) ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ అఫీషియల్‌గా లాక్ అయింది. భారతీయ ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త జి.డి. నాయుడు జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా.. సెప్టెంబర్ 4, 2026 నుంచి ప్రముఖ డిజిటల్ జెయింట్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 8.5 రేటింగ్ ఉండటం విశేషం.

OTT Release: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మాధవన్ లేటెస్ట్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.5 రేటింగ్.. తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
OTT Release: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మాధవన్ లేటెస్ట్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.5 రేటింగ్.. తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్

జీడీఎన్ మూవీ విశేషాలు, ఓటీటీ వివరాలు

• కథ: 'ఇండియన్ ఎడిసన్' జి.డి. నాయుడు రియల్ లైఫ్ బయోపిక్

• ప్రధాన పాత్ర: ఆర్. మాధవన్ (జి.డి. నాయుడు పాత్రలో)

• క్యాస్టింగ్: ప్రియమణి, దుషారా విజయన్, సత్యరాజ్, జయరామ్, వినయ్ రాయ్, అదితి బాలన్, కరుణాకరన్

• డైరెక్టర్: కృష్ణకుమార్ రామకుమార్

• మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: గోవింద్ వసంత

• ప్రొడక్షన్ హౌస్: వర్గీస్ మూలన్ పిక్చర్స్, ట్రైకలర్ ఫిల్మ్స్

• థియేట్రికల్ రిలీజ్: ఆగస్టు 7, 2026

• ఓటీటీ డిజిటల్ పార్ట్‌నర్: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) - సెప్టెంబర్ 4, 2026 నుండి

• భాషలు: తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం

'ఇండియన్ ఎడిసన్' జీవిత కథగా జీడీఎన్

భారతదేశానికి చెందిన గొప్ప ఆవిష్కర్త, 'ఎడిసన్ ఆఫ్ ఇండియా'గా పేరుగాంచిన జి.డి. నాయుడు సాగించిన అద్భుత ప్రయాణాన్ని ఈ సినిమాలో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు. కృష్ణకుమార్ రామకుమార్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించగా, మాధవన్ టైటిల్ రోల్‌లో ఒదిగిపోయారు.

గతంలో 'రాకెట్రీ: ది నంబి ఎఫెక్ట్' సినిమాలో సైంటిస్ట్ నంబి నారాయణన్ పాత్రలో మెప్పించిన మాధవన్.. మరోసారి ఒక రియల్ లైఫ్ లెజెండ్ క్యారెక్టర్‌ను ఎంతో ఇంటెన్స్‌గా పోషించారు. ఆగస్టు 7, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు విమర్శకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు దక్కినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద అనుకున్నంత రేంజ్ కలెక్షన్లు సాధించలేకపోయింది.

భారీ తారాగణం.. టాప్ క్లాస్ టెక్నికల్ టీమ్

ఈ పీరియాడిక్ డ్రామాలో సౌత్ ఇండియాకు చెందిన స్టార్ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. వర్సటైల్ నటి ప్రియమణి, దుషారా విజయన్‌లతో పాటు సీనియర్ యాక్టర్లు సత్యరాజ్, జయరామ్, వినయ్ రాయ్, అదితి బాలన్, కరుణాకరన్ తమ యాక్టింగ్‌తో సినిమా స్థాయిని పెంచారు.

'96' సినిమాతో మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ చేసిన గోవింద్ వసంత ఈ చిత్రానికి హార్ట్ టచింగ్ మ్యూజిక్, ఎమోషనల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు. వర్గీస్ మూలన్ పిక్చర్స్, ట్రైకలర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లపై ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ మూవీని నిర్మించారు.

ఐదు భాషల్లో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

థియేటర్లలో మిస్ అయిన కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ సినిమాలకు ఓటీటీ స్పేస్‌లో మంచి ఆదరణ దక్కుతుంటుంది. అదే ఊపుతో ఇప్పుడు 'జీడీఎన్' సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ద్వారా పాన్ ఇండియా ఆడియన్స్‌ ముందుకు రాబోతోంది.

సెప్టెంబర్ 4 నుంచి తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులోకి రానుంది. క్వాలిటీ కంటెంట్, ఇన్స్‌పైరింగ్ బయోపిక్స్‌ని ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్‌కు ఈ వీకెండ్‌లో 'జిడిఎన్' ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ కానుంది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/OTT Release: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మాధవన్ లేటెస్ట్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.5 రేటింగ్.. తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
Home/Entertainment/OTT Release: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి మాధవన్ లేటెస్ట్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.5 రేటింగ్.. తెలుగు సహా ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
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