OTT Today: ఓటీటీలోకి ఈరోజు సైలెంట్గా వచ్చేసిన 9.4 రేటింగ్ ఉన్న తమిళ మూవీ.. అనుకోకుండా డబ్బు వచ్చి పడితే..
OTT Today: తమిళంలో విశేష ఆదరణ పొందిన సింపుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'ఆల్ పాస్' (All Pass) మూవీ ఇప్పుడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయడం విశేషం.
OTT Today: ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు మరో మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. థియేటర్లలో విడుదలైన కొన్ని రోజుల్లోనే తమిళ చిత్రం 'ఆల్ పాస్' (All Pass) ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సైలెంట్గా ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రత్యక్షమైంది. మైదీన్ (మైదీన్ పక్కిర్ మైదీన్) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, రోజువారీ జీవితంలోని సవాళ్లు, కుటుంబ బంధాలను ఎంతో సహజంగా ఆవిష్కరించింది.
ఉత్తర చెన్నై నేపథ్యంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా.. మూడు కుటుంబాల మధ్య ఉండే ప్రేమానురాగాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనుకోకుండా వచ్చిన డబ్బుతో మారిన సమీకరణాల చుట్టూ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది.
ఆల్ పాస్ మూవీ స్టోరీ ఏమిటంటే?
ఈ ఆల్ పాస్ మూవీ కథ అంతా ఉత్తర చెన్నైలోని 'సత్యనగర్' అనే బస్తీ చుట్టూ తిరుగుతుంది. తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న వేర్వేరు నేపథ్యాలు ఉన్న మూడు కుటుంబాలు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఒకే ఇంట్లో కలిసి నివసించాలని నిర్ణయించుకుంటాయి.
విభిన్న స్వభావాలు ఉన్నప్పటికీ వారి మధ్య ఏర్పడిన బలమైన అనుబంధం, ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిచే తీరు ప్రేక్షకులను కథలో మమేకం చేస్తాయి. అయితే అనుకోకుండా వారి జీవితాల్లోకి ఒక పెద్ద సంక్షోభం, దానితోపాటు భారీగా డబ్బు వచ్చి పడుతుంది.
ఆ డబ్బు వారి ఆత్మీయ బంధాలను ఎలా పరీక్షించింది? అంతిమంగా వారు ఒకరిపై ఒకరు ఉన్న నమ్మకాన్ని ఎలా నిలబెట్టుకున్నారనేదే ఈ సినిమా ప్రధాన ఇతివృత్తం.
ఆల్ పాస్ మూవీ విశేషాలు
వన్ స్టెప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై మోహన రంగనాథన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. మైదీన్ డైరెక్ట్ చేయగా.. జేమ్స్ వసంతన్ సంగీతం అందించాడు. ఇక దుష్యంత్ జయప్రకాష్, జయప్రకాష్, సెంథిల్ కుమారి, సుబ్రమణ్యం శివ, జనని గుణశీలన్, వినోదిని వైద్యనాథన్, ప్రసన్న బాలచందర్, శరత్ లోహితాశ్వ తదితరులు నటించారు.
ఆల్ పాస్ మూవీ టాక్ ఎలా ఉందంటే?
'ఆల్ పాస్' చిత్రానికి డిజిటల్ వీక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. పరిమిత బడ్జెట్తో రూపొందినప్పటికీ, దర్శకుడు మైదీన్ ఎంచుకున్న పాయింట్, ఉత్తర చెన్నై జీవన విధానాన్ని రియలిస్టిక్గా చూపించిన తీరును విమర్శకులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
జేమ్స్ వసంతన్ అందించిన మెలోడీ పాటలు, నేపథ్య సంగీతం ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. నటులు జయప్రకాష్, సెంథిల్ కుమారి, జనని తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. సినిమా ఫస్టాఫ్ కామెడీ, ఎమోషన్స్తో వేగంగా సాగగా, సెకండాఫ్ లో కొంత నెమ్మదించినట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే క్లైమాక్స్ ఇచ్చే ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్ ప్రేక్షకులను సంతృప్తి పరుస్తుంది. ఈ దీపావళి వీకెండ్ లో కుటుంబంతో కలిసి చూడటానికి ఇదొక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More