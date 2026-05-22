System review: కోర్ట్రూమ్ డ్రామా జోనర్లో సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక ప్రధాన పాత్రల్లో దర్శకురాలు అశ్విని అయ్యర్ తివారీ తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ లీగల్ డ్రామా 'సిస్టమ్' (System).
System review: ఓటీటీలోకి ఈరోజు వచ్చిన ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాల్లో కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా అయిన సిస్టమ్ కూడా ఒకటి. జ్యోతిక, సోనాక్షి సిన్హా నటించిన ఈ మూవీ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు, హిందీ, తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
సినిమా పేరు: సిస్టమ్ (System)
దర్శకత్వం: అశ్విని అయ్యర్ తివారీ
నటీనటులు: సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక, అశుతోష్ గోవారికర్
మ్యూజిక్: కబీర్ కథ్పాలియా (OAFF), అనా రెహమాన్, సవేరా
రేటింగ్: ★★★☆☆ (3/5)
సిస్టమ్ మూవీ కథేంటంటే?
ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ సీనియర్ న్యాయవాది రవి రాజ్వంశ్ (అశుతోష్ గోవారికర్) కూతురు నేహా రాజ్వంశ్ (సోనాక్షి సిన్హా). ఆమె కూడా లాయర్గా రాణించాలనుకుంటుంది. అయితే సొంతంగా కేసులు గెలిచి తనను తాను నిరూపించుకుంటే తప్ప తన లా ఫర్మ్లో చేర్చుకోనని తండ్రి షరతు పెడతాడు. ఈ క్రమంలో కోర్టులో స్టెనోగ్రాఫర్గా పనిచేసే సారిక (జ్యోతిక) నేహాకు పరిచయమవుతుంది.
సారిక వీల్చైర్కే పరిమితమైన తన భర్తను చూసుకుంటూ ఒంటరిగా ఇల్లు గడుపుతుంటుంది. కోర్టు వ్యవహారాలపై సారికకున్న అపారమైన జ్ఞానాన్ని చూసి ఇంప్రెస్ అయిన నేహా.. తనకు కేసుల్లో సహాయం చేస్తే డబ్బులు ఇస్తానని ఆఫర్ చేస్తుంది. వీరిద్దరూ కలిసి ఒక బలమైన టీమ్గా మారి వరుసగా పలు కేసులు గెలుస్తారు. అయితే ఒకానొక కీలక కేసులో తండ్రి, కుమార్తె కోర్టులో పరస్పరం తలపడాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? అనేదే మిగతా కథ.
సిస్టమ్ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
దర్శకురాలు అశ్విని అయ్యర్ తివారీ సినిమాను ప్రారంభించిన విధానం బాగుంది. ఢిల్లీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో తండ్రితో నేహాకు ఉన్న బంధం, అలాగే సారికతో ఏర్పడిన స్నేహం స్క్రీన్ప్లేను ఆసక్తికరంగా ముందుకు నడిపిస్తాయి.
అయితే కథలో సోనాక్షి సిన్హా క్యారెక్టర్ చాలా సులభంగా కేసులు గెలుచుకుంటూ వెళ్లడం కొంచెం అతిగా, పక్కా 'ఫిల్మీ'గా అనిపిస్తుంది. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ దీనికి కొంత సమర్థన ఇచ్చినప్పటికీ.. దర్శకురాలి మేకింగ్ స్టైల్ వల్ల కథ ఎటు వెళ్తుందో ముందే కొన్ని హింట్స్ దొరికేస్తాయి.
దీనివల్ల అసలు నిజం తెలిసే సమయానికి ప్రేక్షకుడు దానిని ముందే ఊహించే అవకాశం ఉంది. సెకండ్ హాఫ్లో సోనాక్షి తన తల్లిదండ్రుల ఇల్లు వదిలి వెళ్లే ట్రాక్ సినిమా వేగాన్ని తగ్గించి, కాస్త ఓపికను పరీక్షిస్తుంది.
సంగీతం విషయానికొస్తే.. కబీర్ కథ్పాలియా, అనా రెహమాన్, సవేరా అందించిన పాటలు అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. నిజానికి ఈ తరహా సీరియస్ చిత్రానికి అసలు పాటల అవసరమే లేదు.
చివరగా ఈ సినిమా ఒక బలమైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది. డబ్బు, అధికారం ఉన్న సంపన్నుల గుప్పిట్లో నలిగిపోయే ఈ న్యాయ 'వ్యవస్థ' (System) లో ఒక సామాన్యుడు నిజమైన న్యాయాన్ని ఎలా పొందగలడు? అనే పాయింట్ను సినిమా సమర్థవంతంగా చూపించింది.
నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్
సోనాక్షి సిన్హా: ఒక వైపు తండ్రి నీడలో ఉన్నాననే ఆవేదన, మరోవైపు సొంత గుర్తింపు కోసం తపించే కూతురిగా నేహా పాత్రలో సోనాక్షి చాలా మంచి నటనే కనబరిచింది. క్యారెక్టర్లోని ఎమోషన్స్ను చక్కగా పండించింది.
జ్యోతిక: ఈ సినిమాలో జ్యోతిక నటన ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలను మోస్తూ, ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకోవడానికి పోరాడే మహిళగా సారిక పాత్రలో ఆమె అద్భుతంగా ఒదిగిపోయింది. చాలా రోజుల తర్వాత బాలీవుడ్ లోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె.. తనదైన నటనతో ఆకట్టుకుంది.
అశుతోష్ గోవారికర్: సోనాక్షి తండ్రిగా రవి పాత్రలో బాలీవుడ్ డైరెక్టర్, నటుడు అశుతోష్ ఫర్వాలేదనిపించారు. అయితే తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య ఉండాల్సిన ఎమోషనల్ డెప్త్ వీరిద్దరి మధ్య కొంచెం లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది.
సిస్టమ్ మూవీ ప్లస్ పాయింట్స్
* సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతికల నటన.. వారి మధ్య బాండింగ్
* ఢిల్లీ లొకేషన్స్ తెచ్చిన రియలిస్టిక్ ఫీల్
* వ్యవస్థలోని లోపాలను ప్రశ్నించిన విధానం
మైనస్ పాయింట్స్
* ఊహించదగ్గ ట్విస్టులు, నెమ్మదించిన సెకండ్ హాఫ్.
* హీరోయిన్ చాలా సులభంగా కేసులు గెలిచేయడం.
* ఆకట్టుకోని సంగీతం.
సాధారణ కోర్ట్రూమ్ థ్రిల్లర్లలో ఉండే ఉత్కంఠను ఈ 'సిస్టమ్' నుండి ఆశించవద్దు. కానీ మనసుకు హత్తుకునే భావోద్వేగ కథనం, నటీనటుల నటన కోసం ఈ చిత్రాన్ని ఖచ్చితంగా ఒకసారి చూడవచ్చు. సినిమా మొత్తంగా కంటే కూడా కొన్ని సీన్లు మాత్రం బాగా పండాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'సిస్టమ్' సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకురాలు అశ్విని అయ్యర్ తివారీ (Ashwiny Iyer Tiwari) దర్శకత్వం వహించారు.
2. ఈ సిస్టమ్ సినిమా కథాంశం ఏమిటి?
ఇది ఒక యువ మహిళా లాయర్ (సోనాక్షి సిన్హా), ఒక కోర్టు స్టెనోగ్రాఫర్ (జ్యోతిక) సాయంతో కేసులు గెలుస్తూ, చివరకు తన సొంత తండ్రితోనే కోర్టులో ఎలా తలపడింది అనే అంశం చుట్టూ తిరిగే కోర్ట్రూమ్ డ్రామా.
3. ఈ సిస్టమ్ సినిమా ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది?
ఈ లీగల్ డ్రామా మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో' లో అందుబాటులో ఉంది.
