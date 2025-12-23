పాకిస్థాన్ వ్యక్తి ఇచ్చిన ధురంధర్ మూవీ రివ్యూ వైరల్.. సినిమా బాగుంది కానీ అదొక్కటే నచ్చలేదంటూ..
బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం రేపుతున్న ధురంధర్ సినిమాకు ఓ పాకిస్థానీ రివ్యూ ఇవ్వడం ఇప్పుడు ఆసక్తి రేపుతోంది. అతడు ఈ సినిమా బాగుందంటూ పాజిటివ్ రివ్యూ ఇచ్చినా.. ఒక్క విషయంలో మాత్రం తన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన బ్లాక్బస్టర్ మూవీ 'ధురంధర్' (Dhurandhar) పాకిస్థాన్లోని కరాచీ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. అయితే ఈ సినిమా చూసిన ఒక అసలైన కరాచీ వాసి సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించాడు. సినిమా మేకింగ్ అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ.. కరుడుగట్టిన నేరస్తుడు రెహమాన్ డకాయిత్ పాత్రను గొప్పగా చూపించడం తనకు నచ్చలేదని అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.
ధురంధర్ మూవీకి పాకిస్థానీ రివ్యూ..
ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 872 కోట్లు కొల్లగొట్టిన సినిమా 'ధురంధర్'. కరాచీలోని లియారీ టౌన్ గ్యాంగ్ వార్స్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాను చూసిన ఒక పాకిస్థానీ నెటిజన్ 'రెడిట్' (Reddit) వేదికగా రాసిన రివ్యూ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
"కరాచీకి చెందిన వ్యక్తిగా ధురంధర్ సినిమాపై నా అభిప్రాయం" అనే టైటిల్తో ఆ నెటిజన్ రివ్యూ రాశాడు. ఈ మూవీలోని ప్లస్, మైనస్ పాయింట్లను చెబుతూ రివ్యూ కొనసాగించాడు. "ముందుగా చెప్పాలంటే సినిమా నాకు నచ్చింది. సినిమాటోగ్రఫీ, డైరెక్షన్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమా" అని మెచ్చుకున్నాడు.
"దావూద్ ఇబ్రహీంను హీరోగా చూపిస్తే ఒప్పుకుంటారా?"
సినిమాలో అక్షయ్ ఖన్నా పోషించిన గ్యాంగ్స్టర్ రెహమాన్ డకాయిత్ పాత్ర చిత్రణపై అతడు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు.
"అదొక కల్పిత కథ అని నాకు తెలుసు. కానీ, చిన్నప్పటి నుంచి ఆ క్రూరమైన నేరస్తుడి గురించి భయానక కథలు వింటూ పెరిగిన నాలాంటి వాళ్లకు.. తెరపై అతన్ని ఒక హీరోలా, గొప్పగా చూపించడం ఇబ్బందిగా అనిపించింది. పేరు మార్చి ఉంటే బాగుండేది. ఉదాహరణకు.. ఇండియాలో దావూద్ ఇబ్రహీం పాత్రను ఎవరైనా గొప్పగా చూపిస్తే మీకెలా అనిపిస్తుంది? నాకూ అలాగే అనిపించింది" అని రాసుకొచ్చాడు.
ఒక తప్పు దొర్లింది
సినిమాలో సంజయ్ దత్ పోషించిన పోలీస్ ఆఫీసర్ చౌదరి అస్లాం పాత్రలో ఒక చిన్న తప్పు దొర్లిందని ఆ నెటిజన్ ఎత్తి చూపాడు.
రియల్ లైఫ్లో ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ చౌదరి అస్లాం.. భయానకమైన కాల్పులు జరుగుతున్నా సరే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ వేసుకునేవాడు కాదట. అతని ధైర్యానికి అది నిదర్శనం. మేకర్స్ ఈ చిన్న డీటెయిల్ను మిస్ అయ్యారని తెలిపాడు.
ధురంధర్ సినిమా గురించి..
ధురంధర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం రేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. పాకిస్థాన్లోని రెహమాన్ డకాయిత్ గ్యాంగ్లో చేరే ఇండియన్ ఏజెంట్గా రణ్వీర్ సింగ్ నటించాడు. ఇందులో అక్షయ్ ఖన్నా (రెహమాన్ డకాయిత్), సంజయ్ దత్ (ఎస్పీ అస్లాం), డానిష్ (ఉజైర్ బలోచ్) కూడా నటించారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 872 కోట్లు వసూలు చేసింది.