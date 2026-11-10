Pawan Kalyan Net Worth: పవన్ కళ్యాణ్ ఆస్తులు.. రూ.164 కోట్లు.. 11 కార్లు.. రూ.60 కోట్ల ఆదాయం.. రూ.65 కోట్ల అప్పులు
Pawan Kalyan Net Worth: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితం, ఆస్తులకు సంబంధించిన వివరాలు మరోసారి తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పవన్ కళ్యాణ్ - అన్నా కొణిదెల 13 ఏళ్ల దాంపత్య జీవితానికి ముగింపు పలుకుతూ విడాకులు ప్రకటిస్తున్నట్లు విడుదల చేసిన ఉమ్మడి ప్రకటన సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
Pawan Kalyan Net Worth: టాలీవుడ్ లో సూపర్స్టార్గా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితం, ఆర్థిక వివరాలు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి. 13 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన భార్య అన్నా కొణిదెల పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన ఉమ్మడి ప్రకటనతో వారి వ్యక్తిగత జీవితంపై అందరి దృష్టి పడింది. కారణాలు ఏవైనప్పటికీ, పరస్పర గౌరవంతో విడిపోతున్నట్లు వారు స్పష్టం చేశారు.
తెలుగు సినిమాలో దశాబ్దాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం, జనసేన అధినేతగా రాజకీయ జర్నీతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ నిర్మించుకున్న ఆర్థిక సామ్రాజ్యంపై కూడా ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మళ్లింది. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఆయన సమర్పించిన అధికారిక అఫిడవిట్ ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ కుటుంబ ఆస్తులు, అప్పుల లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలు
సాధారణంగా పవన్ కళ్యాణ్ నికర ఆస్తి విలువ రూ. 120 కోట్ల నుంచి రూ. 150 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, పిఠాపురం అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసినప్పుడు ఆయన సమర్పించిన 2024 ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మొత్తం ఆస్తులు: ఆయన ప్రకటించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ కుటుంబ చర, స్థిరాస్తుల మొత్తం విలువ రూ. 164.53 కోట్లు.
మొత్తం అప్పులు: వివిధ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన అప్పులు రూ. 65.77 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు.
ఐదేళ్ల ఆదాయం: 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2022-23 వరకు ఐదు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్జించిన మొత్తం ఆదాయం దాదాపు రూ. 60.77 కోట్లుగా దాఖలు చేశారు.
ఈ ఆస్తులలో పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత సంపాదనతో పాటు కుటుంబ చర, స్థిరాస్తుల విలువ కూడా కలిసి ఉందని అఫిడవిట్లో స్పష్టం చేశారు.
లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్: గ్యారేజ్లో 11 వాహనాలు
పవన్ కళ్యాణ్ కార్ల కలెక్షన్ ఆయన ఆర్థిక పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. 2024 అఫిడవిట్ ప్రకారం ఆయన వద్ద తొమ్మిది కార్లు, ఒక పికప్ ట్రక్, ఒక హార్లే-డేవిడ్సన్ బైక్తో కలిపి మొత్తం 11 వాహనాలు ఉన్నాయి.
టోయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ (Toyota Land Cruiser): విలువ సుమారు రూ. 5.47 కోట్లు
టోయోటా వెల్ఫైర్ (Toyota Vellfire): విలువ సుమారు రూ. 2.53 కోట్లు.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ (Range Rover Sport): విలువ సుమారు రూ. 2.42 కోట్లు.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ మేబ్యాచ్ S-క్లాస్ 560 (Mercedes-Benz Maybach S-Class 560)
మెర్సిడెస్-బెంజ్ R-క్లాస్ 350 (Mercedes-Benz R-Class 350)
జీప్ ర్యాంగ్లర్ (Jeep Wrangler)
మహీంద్రా స్కార్పియో S11 (Mahindra Scorpio S11): ఆయన గ్యారేజ్లో రెండు స్కార్పియో ఎస్యూవీలు ఉన్నాయి.
ఆడి Q7 (Audi Q7): తన తల్లి అంజనాదేవి నుంచి బహుమతిగా పొందిన పాత మోడల్ కారు.
టాటా యోధా (Tata Yodha): ప్రచార అవసరాలు, వినియోగానికి సంబంధించిన పికప్ ట్రక్.
హార్లే-డేవిడ్సన్ బైక్ (Harley-Davidson Motorcycle): పవర్ స్టార్ వద్ద ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన మోటార్ సైకిల్.
భూములు, బంగారం, ఇతర పెట్టుబడులు
సినిమాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం, వ్యాపార పెట్టుబడులతో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ భూములు, పసిడి ఆభరణాలలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు.
వ్యవసాయ, కమర్షియల్ భూములు: తెలంగాణలోని జన్వాడ గ్రామంలో ఉన్న ప్రాపర్టీతో కలిపి మొత్తం 18.02 ఎకరాల భూమి ఆయన వద్ద ఉంది. దీని విలువ దాదాపు రూ. 10.42 కోట్లుగా లెక్కగట్టారు.
పసిడి, వజ్రాభరణాలు: పవన్ కళ్యాణ్ అఫిడవిట్లో 1,680 గ్రాముల బంగారం, 114 క్యారెట్ల వజ్రాభరణాలను దాఖలు చేశారు.
బ్యాంక్ డిపాజిట్లు: వివిధ బ్యాంకుల్లోని డిపాజిట్లు, షేర్లు, ఇతర ఆర్థిక బాండ్లు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి.
సినిమాల్లో హీరోగా భారీ రెమ్యూనరేషన్ అందుకునే పవర్ స్టార్, అటు రాజకీయాల్లోనూ ప్రభావవంతమైన నాయకుడిగా ఎదుగుతూ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఒకవైపు పవన్ వ్యక్తిగత జీవితంలో విడాకుల ప్రకటన హాట్ టాపిక్గా మారగా, మరోవైపు ఆయన దాఖలు చేసిన ఆస్తుల నివేదిక ఫిల్మ్ నగర్తో పాటు రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీసింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More