Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా కోసం బెజవాడలో సురేందర్ రెడ్డి మకాం.. పవర్ స్టార్ స్పీడు పెంచారా?
Pawan Kalyan: ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన సినిమాల కోసం సమయం కేటాయించనున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి విజయవాడలోనే కొత్త ఆఫీసును ప్రారంభించి, సినిమా పనులను వేగవంతం చేస్తున్నారనే వార్తలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.
Pawan Kalyan: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒకపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పాలనలో బిజీగా ఉంటూనే, మరోపక్క తన పెండింగ్లో ఉన్న సినిమా ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన సినిమాల భవిష్యత్తుపై అభిమానుల్లో నెలకొన్న సందిగ్ధతకు ఇప్పుడు తెరపడుతోంది. ముఖ్యంగా స్టైలిష్ డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రామ్ తాళ్లూరి నిర్మించబోయే సినిమా పనులు ఊపందుకున్నాయి.
విజయవాడలో ఆఫీస్
సాధారణంగా ఏదైనా సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు హైదరాబాద్లోని ఫిల్మ్ నగర్ లేదా జూబ్లీహిల్స్ కేంద్రంగా జరుగుతుంటాయి. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం విజయవాడ, మంగళగిరి వేదికగా తన రాజకీయ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర బాధ్యతల దృష్ట్యా ఆయన తరచుగా హైదరాబాద్ రావడం కుదరని పని. అందుకే దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ఒక సాహసోపేతమైన, ఆసక్తికరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ప్రత్యేకంగా విజయవాడలోనే తన సినిమా కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
"పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కథ వినిపించడానికి, ఆయనతో చర్చలు జరపడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆయన బిజీ షెడ్యూల్ దృష్ట్యా మా బృందమే విజయవాడకు తరలివెళ్లింది" అని చిత్ర యూనిట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. సురేందర్ రెడ్డి తన రైటర్స్ టీమ్తో కలిసి బెజవాడలోనే మకాం వేసి, స్క్రిప్ట్ తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పవన్ అందుబాటులో ఉన్న సమయంలో ఆయనకు సీన్లు వివరించడం, మార్పులు చేర్పులు చేయడం సులభతరం అవుతుందని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రామ్ తాళ్లూరి భారీ ప్లాన్
ఎస్ఆర్టి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత రామ్ తాళ్లూరి, పవన్ కళ్యాణ్కు అత్యంత సన్నిహితుడు. అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. సురేందర్ రెడ్డి గత మూవీ 'ఏజెంట్' ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవడంతో.. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాతో తిరిగి భారీ హిట్టు కొట్టాలని కంకణం కట్టుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ మార్క్ మాస్ ఎలిమెంట్స్కు, తన స్టైలిష్ మేకింగ్ను జోడించి ఒక పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాను రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం.
దర్శకుడు బెజవాడలో ఆఫీస్ పెట్టడం వల్ల, పవన్ తన ఇంటికి సమీపంలోనే షూటింగ్ జరుపుకునేలా లోకేషన్లను కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు టాక్. ఈ పరిణామం చూస్తుంటే పవర్ స్టార్ అభిమానులకు ఇక పండగే అని చెప్పాలి. అటు ప్రజాసేవలో ఉంటూనే.. ఇటు వెండితెరపై తన మేజిక్ రిపీట్ చేసేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ సిద్ధమవ్వడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ అయింది. కేవలం స్క్రిప్ట్ చర్చలే కాకుండా, సాంకేతిక నిపుణుల ఎంపిక కూడా బెజవాడ ఆఫీస్ నుంచే జరుగుతోందని సమాచారం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: సురేందర్ రెడ్డి విజయవాడలో ఆఫీస్ ఎందుకు పెట్టారు?
జవాబు: పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా విజయవాడలో నివసిస్తున్నారు. ఆయనకు కథా చర్చల కోసం అందుబాటులో ఉండేందుకు సురేందర్ రెడ్డి తన ఆఫీస్ను అక్కడికి మార్చారు.
ప్రశ్న: పవన్ కల్యాణ్, సురేందర్ రెడ్డి సినిమా ఏ జానర్లో ఉండబోతోంది?
జవాబు: ఇది ఒక స్టైలిష్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ అని సమాచారం. పవన్ పొలిటికల్ ఇమేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని మార్పులు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రశ్న: పవన్, సురేందర్ రెడ్డి సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది?
జవాబు: ప్రస్తుతానికి స్క్రిప్ట్ పనులు తుది దశలో ఉన్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ తన ఇతర సినిమాల షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేయగానే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More