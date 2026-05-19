Peddi Release: పెద్దికి లైన్ క్లియర్.. పర్సెంటేజీ అడ్డంకులు తొలగించిన తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్.. కీలక నిర్ణయాలు ఇలా
Peddi Release: రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమా రిలీజ్ కు ఉన్న అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. ముఖ్యంగా థియేటర్ల పర్సెంటేజీ విధానంపై తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వాటిని ఓ ప్రెస్ నోట్ ద్వారా రిలీజ్ చేశారు.
Peddi Release: హైదరాబాద్లోని ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో జరిగిన ఎగ్జిబిషన్ సెక్టార్ సబ్-కమిటీ రెండవ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను వివరిస్తూ తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC) ఒక ప్రెస్ నోట్ ను మంగళవారం (మే 19) విడుదల చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా 'పెద్ది' సినిమా రిలీజ్, ప్రీమియర్ షోల చెల్లింపులు, కొత్త పర్సంటేజ్ (శాతం) విధానంపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ ప్రెస్ నోట్ను ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ డి. సురేష్ బాబు విడుదల చేశారు.
పెద్దికి తొలగిన అడ్డంకులు
తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ విడుదల చేసిన ఈ ప్రెస్ నోట్ లో ఏడు ముఖ్యమైన పాయింట్లను ప్రస్తావించారు. అవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి..
'పెద్ది' సినిమా విడుదల: 'పెద్ది' సినిమాను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా విడుదల చేయడానికి సభ్యులంతా ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో 'పెద్ది' టికెట్ ధరలు: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒకవేళ 'పెద్ది' సినిమాకి టికెట్ ధరలు పెంచితే, 7.5% (ఏడున్నర శాతం) మొత్తాన్ని చెల్లించాలని నిర్ణయించారు.
ప్రీమియర్ షోల చెల్లింపులు: ప్రీమియర్ షోలకు సంబంధించి ప్రతి షోకి థియేటర్ల రేటింగ్ ప్రకారం చెల్లింపులు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటాయి:
"A" సెంటర్కి రూ. 25,000
"B" సెంటర్కి రూ. 15,000
"C" సెంటర్కి రూ. 10,000
తెలంగాణలో టికెట్ ధరలు: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా టికెట్ ధరలు పెంచిన పక్షంలో పై విధానమే వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ టికెట్ రేట్లు పెంచకపోతే, డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో యధావిధిగా చర్చించి పరస్పర అంగీకారంతో ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు.
పర్సంటేజ్ విధానం అమలు: ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో పర్సంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు అందరూ అంగీకరించారు.
కొత్త విధానం గడువు: తదుపరి పెద్ద సినిమా విడుదలకు ముందు లేదా ఇప్పటి నుండి మూడు వారాల్లోపు (ఈ రెండింటిలో ఏది ముందైతే అది) కొత్త పర్సంటేజ్ విధానాన్ని ఖరారు చేస్తారు.
పూర్తయిన సినిమాలకు మినహాయింపు: ఇప్పటికే 70 శాతం కంటే ఎక్కువ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న సినిమాలకు పర్సంటేజ్ విధానంలో ప్రాధాన్యత (మినహాయింపు) ఇస్తారు. మిగతా అన్ని కొత్త సినిమాలకు ఈ కొత్త పర్సంటేజ్ విధానం తప్పనిసరిగా వర్తిస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రెస్ నోట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి?
జవాబు: థియేటర్ ఎగ్జిబిషన్ రంగానికి సంబంధించి పర్సంటేజ్ (శాతం) విధానం, ప్రీమియర్ షోల చెల్లింపులు, 'పెద్ది' సినిమా విడుదలపై తీసుకున్న నిర్ణయాలను అధికారికంగా తెలియజేయడం.
ప్రశ్న: కొత్త పర్సంటేజ్ విధానం ఎప్పటినుండి అమల్లోకి వస్తుంది?
జవాబు: ఈ ప్రెస్ నోట్ విడుదలైన నాటినుంచి మూడు వారాల్లోపు లేదా తదుపరి పెద్ద సినిమా విడుదలకు ముందు (ఏది ముందైతే అది) ఈ కొత్త విధానంపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More