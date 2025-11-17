Edit Profile
    రెండు భాగాలుగా ప్రభాస్ ఫౌజీ మూవీ.. ప్రీక్వెల్‌గా రెండో సినిమా.. కారణమేంటో చెప్పిన డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి

    ప్రభాస్, ఇమాన్వీ లీడ్ రోల్స్ లో వస్తున్న ఫౌజీ మూవీ కూడా రెండు భాగాలుగా రానుంది. ఈ విషయాన్ని వెల్లడించిన డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి దీనికి కారణమేంటో చెప్పాడు. రెండో సినిమా ప్రీక్వెల్ కానుండటం విశేషం.

    Published on: Nov 17, 2025 3:14 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మరో భారీ బడ్జెట్ మూవీ కూడా ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ట్రెండ్‌కి అనుగుణంగా రెండు భాగాలుగా రానుంది. 'బాహుబలి' తరువాత వచ్చిన అనేక భారీ చిత్రాలు అనవసరంగా సీక్వెల్స్ ను తీసుకొస్తుండటంతో ప్రేక్షకులకు కూడా విసుగొస్తోంది. పుష్ప, కేజీఎఫ్ లాంటి మూవీస్ సీక్వెల్స్ మాత్రమే అంచనాలను అందుకోగా.. మిగిలినవాటిలో చాలా వరకు బోల్తా పడ్డాయి. ఇప్పుడు ప్రభాస్ నటిస్తున్న ఫౌజీని కూడా రెండు భాగాలుగా తీసుకురావడానికి కారణమేంటో డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి వెల్లడించాడు.

    రెండు భాగాలుగా ప్రభాస్ ఫౌజీ మూవీ.. ప్రీక్వెల్‌గా రెండో సినిమా.. కారణమేంటో చెప్పిన డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి (Instagram/imanvi1013)
    'ఫౌజీ' రెండు భాగాలుగానే..

    ప్రభాస్, ఇమాన్వీ జంటగా వస్తున్న మూవీ ఫౌజీ. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ 'ఫౌజీ' మూవీ రెండు భాగాలుగా విడుదలవడం ఖాయమైంది. ఇందులో రెండవ భాగం ప్రిక్వెల్‌గా ఉంటుందని డైరెక్టర్ హను తెలిపాడు. రెండో భాగం ఇండియా వలస పాలన కాలం నాటి చరిత్రను, మరో కోణాన్ని అన్వేషిస్తుందని అతడు చెప్పాడు.

    పీటీఐకి ఇచ్చిన ఒక ప్రకటనలో హను ఏమన్నాడో చూడండి. "మేము ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఒక ప్రపంచాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నాము. రెండవ భాగం మరొక కోణాన్ని అన్వేషిస్తుంది. మన వలస పాలన చరిత్రలో చాలా కథాంశం ఉంది. విషాదంగా ముగిసినప్పటికీ, మరో రియాలిటీలో అద్భుత కథలుగా మారగలిగే కథలు ఉన్నాయి. నాకు వ్యక్తిగతంగా స్ఫూర్తినిచ్చిన కొన్ని నిజ జీవిత అనుభవాలను కూడా నేను ఇందులో జోడించాను" అని హను చెప్పాడు.

    ఫౌజీ మూవీ గురించి..

    ప్రభాస్ నటిస్తున్న ఫౌజీ మూవీ టైటిల్ ను ఈ మధ్యే రిలీజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. 'సీతారామం' ఫేమ్ హను రాఘవపూడితో అతనికిదే తొలి మూవీ. ఇది చారిత్రక ఘటనల ఫిక్షనల్ స్టోరీగా వస్తోంది. ప్రభాస్ పుట్టినరోజు (అక్టోబర్ 23) సందర్భంగా విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌లో "ఒంటరిగా పోరాడే బెటాలియన్" అనే ట్యాగ్‌లైన్ ఉంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2026లో అన్ని దక్షిణాది భాషలు, హిందీలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    ఈ సినిమాలకూ సీక్వెల్స్

    ఇటీవల విడుదలైన అనేక పెద్ద సినిమాలు తమ సీక్వెల్స్‌ను ప్రకటించాయి. అయితే అవి ఇంకా నిర్మాణంలోకి వెళ్లలేదు లేదా వాయిదా పడ్డాయి. వాటిలో ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్ లో ప్రభాస్ నటించిన సలార్.. ప్రభాస్ దే మరో మూవీ కల్కి 2898 ఏడీ.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన దేవర.. తేజ సజ్జా, ప్రశాంత్ వర్మ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన హనుమాన్.. తేజ సజ్జా మరో మూవీ మిరాయ్.. పవన్ కల్యాణ్ నటించిన హరి హర వీరమల్లు.. విజయ్ దేవరకొండ నటించిన కింగ్డమ్ సినిమాలను కూడా సీక్వెల్స్ అనౌన్స్ చేశారు. వీటిలో కల్కి, హనుమాన్, మిరాయ్ మాత్రమే మంచి సక్సెస్ సాధించాయి. మిగతా వాటి సీక్వెల్స్ అసలు వస్తాయా లేదా అన్నదీ అనుమానంగా మారింది.

