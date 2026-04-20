Genelia Riteish: స్టేజ్పైనే ఏడ్చేసిన జెనీలియా, రితేష్ దంపతులు.. అభిషేక్ అన్నలాగా అండలా నిలిచాడంటూ..
Genelia Riteish: ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక మూవీ 'రాజా శివాజీ'. ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకలో దర్శకుడు, నటుడు రితేష్ దేశ్ముఖ్, అతని భార్య జెనీలియా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అభిషేక్ బచ్చన్ అందించిన మద్దతును గుర్తు చేసుకుంటూ కంటతడి పెట్టారు.
Genelia Riteish: ముంబై వేదికగా జరిగిన 'రాజా శివాజీ' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. కేవలం ఒక సినిమా వేడుకలా కాకుండా, చిత్ర బృందం మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని చాటిచెప్పే వేదికగా ఇది నిలిచింది. రితేష్ దేశ్ముఖ్ స్వయంగా దర్శకత్వం వహిస్తూ టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ చారిత్రాత్మక చిత్రంపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
మిత్రుడి కోసం కన్నీళ్లు..
ఈ వేడుకలో రితేష్ దేశ్ముఖ్ మరాఠీలో ప్రసంగిస్తూ ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అభిషేక్ బచ్చన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆయన కళ్లు చెమర్చాయి. "నా కష్టకాలంలో అభిషేక్ నాకు ఒక సోదరుడిలా అండగా నిలబడ్డారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైనప్పటి నుండి ఆయన అందించిన ప్రోత్సాహం వెలకట్టలేనిది. సంజయ్ దత్, విద్యాబాలన్ వంటి అగ్ర నటీనటులు ఈ సినిమాలో భాగం కావడం నా అదృష్టం" అని రితేష్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో రితేష్ భావోద్వేగానికి లోనవుతూ కంటతడి పెట్టాడు. అతని వెనుకాలే ఉన్న జెనీలియా కూడా ఎమోషనల్ అయింది.
సాధారణంగా సినిమాల ప్రమోషన్లలో గ్లామర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ వేడుకలో మాత్రం చిత్ర బృందం మధ్య ఉన్న నిబద్ధత, శివాజీ మహారాజ్ పట్ల ఉన్న గౌరవం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఒక ప్రాంతీయ కథను జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో మిత్రుల సహకారం ఎంత ముఖ్యమో రితేష్ మాటలు నిరూపించాయి.
నౌవారీ చీరలో మెరిసిన జెనీలియా..
ఈ సినిమాకు నిర్మాతగా వ్యవహరించడమే కాకుండా, శివాజీ మహారాజ్ ధర్మపత్ని 'సాయిబాయి రాణి సాహెబ్' పాత్రలో జెనీలియా నటిస్తోంది. ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకకు ఆమె అచ్చమైన మహారాష్ట్ర సంప్రదాయంలో హాజరైంది. గులాబీ రంగు నౌవారీ చీర, ముక్కు పుడక (నత్), మల్లెపూలతో మెరిసిపోతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
రితేష్ స్టేజ్ మీద ఎమోషనల్ అయినప్పుడు, జెనీలియా కూడా కళ్లు తుడుచుకుంటూ కనిపించింది. ఈ దంపతులు ఈ సినిమా కోసం ఎంతగా శ్రమిస్తున్నారో వారి హావభావాలే చెబుతున్నాయి.
భాగ్యశ్రీ ఏమన్నారంటే?
'ప్రేమ పావురాలు' ఫేమ్ భాగ్యశ్రీ ఈ సినిమాలో శివాజీ మహారాజ్ తల్లి 'జిజావు' (రాజమాత జిజాబాయి) పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. తన పాత్ర గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ.. "స్వరాజ్య స్థాపన అనే ఆలోచనకు జిజావు ఒక బలమైన పునాది. శివాజీ మహారాజ్ ప్రస్థానాన్ని తీర్చిదిద్దిన శక్తి ఆమె. అలాంటి పాత్రను పోషించడం నా కెరీర్లో అత్యంత గర్వించదగ్గ విషయం" అని తెలిపారు. సీనియర్ దర్శకుడు మహేష్ మంజ్రేకర్ సైతం ట్రైలర్ అద్భుతంగా ఉందని, రితేష్ విజన్ చూసి ఆశ్చర్యపోయానని కొనియాడారు.
మే 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల
జియో స్టూడియోస్ సమర్పణలో ముంబై ఫిల్మ్ కంపెనీ బ్యానర్పై జ్యోతి దేశ్పాండే, జెనీలియా దేశ్ముఖ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ సాహసోపేతమైన ప్రయాణాన్ని, ఆయన పోరాట పటిమను కళ్లకు కట్టేలా ఈ సినిమాను రూపొందించారు.
'రాజా శివాజీ' చిత్రం మరాఠీ, హిందీ భాషల్లో మే 1వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఇలాంటి చారిత్రాత్మక గాథల పట్ల ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపిస్తారు కాబట్టి దక్షిణాదిలో కూడా ఈ సినిమా ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'రాజా శివాజీ' సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?
ప్రముఖ నటుడు రితేష్ దేశ్ముఖ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది ఆయన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్.
2. రాజా శివాజీ చిత్రంలో జెనీలియా ఏ పాత్ర పోషిస్తున్నారు?
3. రాజా శివాజీ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?
