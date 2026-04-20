    Genelia Riteish: స్టేజ్‌పైనే ఏడ్చేసిన జెనీలియా, రితేష్ దంపతులు.. అభిషేక్ అన్నలాగా అండలా నిలిచాడంటూ..

    Genelia Riteish: ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక మూవీ 'రాజా శివాజీ'. ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకలో దర్శకుడు, నటుడు రితేష్ దేశ్‌ముఖ్, అతని భార్య జెనీలియా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. అభిషేక్ బచ్చన్ అందించిన మద్దతును గుర్తు చేసుకుంటూ కంటతడి పెట్టారు.

    Apr 20, 2026, 21:08:25 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Genelia Riteish: ముంబై వేదికగా జరిగిన 'రాజా శివాజీ' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. కేవలం ఒక సినిమా వేడుకలా కాకుండా, చిత్ర బృందం మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని చాటిచెప్పే వేదికగా ఇది నిలిచింది. రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ స్వయంగా దర్శకత్వం వహిస్తూ టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ చారిత్రాత్మక చిత్రంపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.

    Genelia Riteish: స్టేజ్‌పైనే ఏడ్చేసిన జెనీలియా, రితేష్ దంపతులు.. అభిషేక్ అన్నలాగా అండలా నిలిచాడంటూ.. (Instagram)
    మిత్రుడి కోసం కన్నీళ్లు..

    ఈ వేడుకలో రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ మరాఠీలో ప్రసంగిస్తూ ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అభిషేక్ బచ్చన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆయన కళ్లు చెమర్చాయి. "నా కష్టకాలంలో అభిషేక్ నాకు ఒక సోదరుడిలా అండగా నిలబడ్డారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైనప్పటి నుండి ఆయన అందించిన ప్రోత్సాహం వెలకట్టలేనిది. సంజయ్ దత్, విద్యాబాలన్ వంటి అగ్ర నటీనటులు ఈ సినిమాలో భాగం కావడం నా అదృష్టం" అని రితేష్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో రితేష్ భావోద్వేగానికి లోనవుతూ కంటతడి పెట్టాడు. అతని వెనుకాలే ఉన్న జెనీలియా కూడా ఎమోషనల్ అయింది.

    సాధారణంగా సినిమాల ప్రమోషన్లలో గ్లామర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ వేడుకలో మాత్రం చిత్ర బృందం మధ్య ఉన్న నిబద్ధత, శివాజీ మహారాజ్ పట్ల ఉన్న గౌరవం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఒక ప్రాంతీయ కథను జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో మిత్రుల సహకారం ఎంత ముఖ్యమో రితేష్ మాటలు నిరూపించాయి.

    నౌవారీ చీరలో మెరిసిన జెనీలియా..

    ఈ సినిమాకు నిర్మాతగా వ్యవహరించడమే కాకుండా, శివాజీ మహారాజ్ ధర్మపత్ని 'సాయిబాయి రాణి సాహెబ్' పాత్రలో జెనీలియా నటిస్తోంది. ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకకు ఆమె అచ్చమైన మహారాష్ట్ర సంప్రదాయంలో హాజరైంది. గులాబీ రంగు నౌవారీ చీర, ముక్కు పుడక (నత్), మల్లెపూలతో మెరిసిపోతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

    రితేష్ స్టేజ్ మీద ఎమోషనల్ అయినప్పుడు, జెనీలియా కూడా కళ్లు తుడుచుకుంటూ కనిపించింది. ఈ దంపతులు ఈ సినిమా కోసం ఎంతగా శ్రమిస్తున్నారో వారి హావభావాలే చెబుతున్నాయి.

    భాగ్యశ్రీ ఏమన్నారంటే?

    'ప్రేమ పావురాలు' ఫేమ్ భాగ్యశ్రీ ఈ సినిమాలో శివాజీ మహారాజ్ తల్లి 'జిజావు' (రాజమాత జిజాబాయి) పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. తన పాత్ర గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ.. "స్వరాజ్య స్థాపన అనే ఆలోచనకు జిజావు ఒక బలమైన పునాది. శివాజీ మహారాజ్ ప్రస్థానాన్ని తీర్చిదిద్దిన శక్తి ఆమె. అలాంటి పాత్రను పోషించడం నా కెరీర్‌లో అత్యంత గర్వించదగ్గ విషయం" అని తెలిపారు. సీనియర్ దర్శకుడు మహేష్ మంజ్రేకర్ సైతం ట్రైలర్ అద్భుతంగా ఉందని, రితేష్ విజన్ చూసి ఆశ్చర్యపోయానని కొనియాడారు.

    మే 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల

    జియో స్టూడియోస్ సమర్పణలో ముంబై ఫిల్మ్ కంపెనీ బ్యానర్‌పై జ్యోతి దేశ్‌పాండే, జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ సాహసోపేతమైన ప్రయాణాన్ని, ఆయన పోరాట పటిమను కళ్లకు కట్టేలా ఈ సినిమాను రూపొందించారు.

    'రాజా శివాజీ' చిత్రం మరాఠీ, హిందీ భాషల్లో మే 1వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఇలాంటి చారిత్రాత్మక గాథల పట్ల ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపిస్తారు కాబట్టి దక్షిణాదిలో కూడా ఈ సినిమా ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'రాజా శివాజీ' సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?

    ప్రముఖ నటుడు రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇది ఆయన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్.

    2. రాజా శివాజీ చిత్రంలో జెనీలియా ఏ పాత్ర పోషిస్తున్నారు?

    జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్ ఈ సినిమాలో శివాజీ మహారాజ్ భార్య 'సాయిబాయి రాణి సాహెబ్' పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

    3. రాజా శివాజీ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?

    'రాజా శివాజీ' చిత్రం మే 1వ తేదీన మరాఠీ, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

