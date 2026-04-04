    Rajinikanth: ఎన్నికలంటే దండం పెట్టేసిన రజినీకాంత్.. జైలర్ 2 గురించి మాత్రం అదిరే అప్‌డేట్ ఇచ్చిన తలైవా.. వీడియో వైరల్

    Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'జైలర్ 2' షూటింగ్ పూర్తయింది. చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టులో మీడియాతో మాట్లాడిన తలైవా సినిమా అప్‌డేట్స్ ఇచ్చారు. అయితే, రాబోయే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై మాత్రం మాట్లాడేందుకు సున్నితంగా నిరాకరించారు.

    Apr 4, 2026, 18:38:13 IST
    By Chandu Shanigarapu
    సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'జైలర్ 2' నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయినట్లు స్వయంగా రజనీకాంత్ వెల్లడించారు. శనివారం చెన్నై విమానాశ్రయంలో కనిపించిన ఆయన మీడియాతో ముచ్చటించారు.

    రజినీకాంత్

    ఎన్నికలపై మాత్రం

    సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్న తలైవా రజినీకాంత్.. త్వరలో జరగనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల గురించి మాత్రం ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న రజినీకాంత్‌కు రిపోర్టర్లు ఘన స్వాగతం పలికారు. వారిని చూసి నవ్వుతూ పలకరించిన ఆయన, విలేకరులు అడిగిన కొన్ని ప్రశ్నలకు ఓపిగ్గా బదులిచ్చారు.

    జైలర్ 2

    "జైలర్ 2 షూటింగ్ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. సినిమా విడుదల తేదీని నిర్మాణ సంస్థ త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటిస్తుంది’’ అని రజినీకాంత్ స్పష్టం చేశారు. దీంతో తలైవా ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్ అవుతున్నారు.

    దండం పెట్టి

    అయితే, ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న తమిళనాడు ఎన్నికల గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా.. రజినీకాంత్ కామెంట్ చేసేందుకు సున్నితంగా తిరస్కరించారు. రాజకీయాల గురించి ఏమీ మాట్లాడనంటూ కేవలం "వణక్కం" అని దండం పెట్టి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మాారింది.

    రాజకీయ దుమారం

    డీఎంకే పార్టీ బెదిరింపుల వల్లే రజినీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి రాలేదంటూ ఆదవ్ అర్జున్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపాయి. దీనిపై గత నెలలోనే రజినీకాంత్ మౌనం వీడారు. ఆదవ్ అర్జున్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ తన సామాజిక మాధ్యమాల్లో తమిళంలో ఒక సుదీర్ఘ లేఖను విడుదల చేశారు.

    "నాపై చేసిన అవాస్తవ, నిరాధారమైన ఆరోపణలను ఖండించి, నాకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.. కాలం మాట్లాడదు, కానీ అది వేచి ఉండి సరైన సమాధానం ఇస్తుంది" అని రజినీకాంత్ ఆ లేఖలో ఘాటుగా బదులిచ్చారు.

    ఎన్నికల్లో పోటీ

    నిజానికి 2021 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిస్తానని 2020 డిసెంబర్‌లోనే రజినీకాంత్ భారీ ప్రకటన చేశారు. కానీ, అనూహ్యంగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించింది. తన అనారోగ్యాన్ని "దేవుడు ఇచ్చిన హెచ్చరిక"గా భావించిన ఆయన, ఎన్నికల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించే ప్రణాళికలను పూర్తిగా రద్దు చేసుకున్నారు.

    జైలర్ 2పై భారీ అంచనాలు

    ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే.. 'కూలీ' తర్వాత రజినీకాంత్ నటించిన చిత్రం ఈ 'జైలర్ 2'. 2023లో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించిన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'జైలర్' చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ఈ యాక్షన్-కామెడీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ సీక్వెల్‌లోనూ రజనీకాంత్ ‘టైగర్’ ముత్తువేల్ పాండియన్‌గా మరోసారి విశ్వరూపం చూపించనున్నారు. ఆయన భార్య విజయ ‘విజి’ పాండియన్‌ పాత్రలో రమ్యకృష్ణ నటిస్తున్నారు.

    మొదటి భాగంలో.. విశ్రాంత జీవితం గడుపుతున్న టైగర్, ఒక స్మగ్లింగ్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న తన కొడుకు అదృశ్యమవ్వడంతో, తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునేందుకు మళ్లీ ఎలా రంగంలోకి దిగాడనేది ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా చూపించారు. ఇప్పుడు ఈ జైలర్ 2 లో కథను దర్శకుడు నెల్సన్ ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    Home/Entertainment/Rajinikanth: ఎన్నికలంటే దండం పెట్టేసిన రజినీకాంత్.. జైలర్ 2 గురించి మాత్రం అదిరే అప్‌డేట్ ఇచ్చిన తలైవా.. వీడియో వైరల్
