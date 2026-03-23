RGV: నా కొత్త గురువు ఆదిత్య ధర్.. నా సిండికేట్ సినిమా అతనికే అంకితం: రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన ట్వీట్
RGV: ధురంధర్ 2 సినిమాపై రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రశంసల వర్షం కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ తన కొత్త గురువు అంటూ అతనికి తన నెక్ట్స్ మూవీ సిండికేట్ ను అంకితమిస్తున్నట్లు ట్వీట్ చేశాడు.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో మనందరికీ తెలిసిందే. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఈ సినిమా గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. సామాన్య ప్రేక్షకుల నుంచి స్టార్ హీరోల వరకు అందరూ ఈ సినిమా మానియాలో మునిగిపోయారు.
ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో ఇండియన్ సినిమా గతిని మార్చిన లెజెండరీ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా చేరిపోయాడు. ధురంధర్ ద రివెంజ్ సినిమా చూసిన వర్మ, ఈ సినిమా తన మీద ఎంత బలమైన ముద్ర వేసిందో చెబుతూ ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక అదిరిపోయే పోస్ట్ పెట్టాడు. అసలు ఆ పోస్ట్లో ఏముందో, అతడు తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏం చెప్పాడో ఇక్కడ వివరంగా మాట్లాడుకుందాం.
పాత రోజులు వదిలేసి కొత్త దారిలో వర్మ..
ఎప్పుడూ తనదైన స్టైల్లో కుండబద్దలు కొట్టినట్లు మాట్లాడే ఆర్జీవీ.. ఈసారి ధురంధర్ 2 ఇంపాక్ట్ తన మీద చాలా గట్టిగా పడిందని చెప్పాడు. గతాన్ని వదిలేసి సరికొత్త భవిష్యత్తును క్రియేట్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో తాను ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అతడు స్పష్టం చేశాడు.
హాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ ఫోర్డ్ కొప్పోలాను వర్మ ఎప్పుడూ తన ఇన్స్పిరేషన్గా, తన గురువుగా భావిస్తుంటాడు అన్న సంగతి మనకు తెలిసిందే. ఆ పాత గురువు కొప్పోలాకు ఒక నివాళిగా తాను సత్య, కంపెనీ, సర్కార్ లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు తీశానని వర్మ తన ట్వీట్లో గుర్తుచేసుకున్నాడు. ఈ సినిమాలు ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాలకు ఒక కొత్త బెంచ్మార్క్ క్రియేట్ చేశాయి.
కొత్త గురువు ఆదిత్య ధర్.. కొత్త సినిమా సిండికేట్
అయితే ఇప్పుడు ఆ పాత గురువు ప్లేస్లో తనకు ఒక కొత్త గురువు దొరికాడని ఆర్జీవీ చేసిన కామెంట్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హాట్ టాపిక్గా మారింది. ధురంధర్ 2 సినిమాతో ఆదిత్య ధర్ చూపించిన విజన్, అతని డైరెక్షన్ స్కిల్స్ చూసి ఫిదా అయిపోయిన వర్మ.. ఆదిత్యను ఏకంగా తన కొత్త గురువుగా ప్రకటించేశాడు.
అంతేకాదు ఆదిత్య ధర్ మీద ఉన్న విపరీతమైన ఇష్టంతో 'సిండికేట్' అనే ఒక కొత్త సినిమాను కూడా అతడు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశాడు. తన పాత గురువు కొప్పోలాకు సత్య, సర్కార్ లాంటి సినిమాలు ఎలాగైతే డెడికేట్ చేశానో.. తాను తీయబోయే ఈ నెక్స్ట్ సినిమా సిండికేట్ను తన కొత్త గురువు ఆదిత్య ధర్కు డెడికేట్ చేస్తున్నట్లు ఆర్జీవీ చాలా ఓపెన్గా చెప్పేశాడు.
ఇప్పటి వరకూ కేవలం మూడే మూడు సినిమాలు తీసిన ఆదిత్య ధర్ ను ఆర్జీవీలాంటి ఎంతో పేరున్న డైరెక్టర్ తన గురువు అంటూ అనౌన్స్ చేయడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక ఈ సిండికేట్ సినిమాతో వర్మ మళ్ళీ తన పాత మ్యాజిక్ రిపీట్ చేసి బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్ కొడతాడేమో అని ఫ్యాన్స్ అంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.