హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Ramayana Ticket: రూ.99కే రామాయణ టికెట్.. మేకర్స్ బంపర్ ఆఫర్.. బాక్సాఫీస్ పరుగు నెమ్మదించడంతో..
Ramayana Ticket: ‘రామాయణం: పార్ట్ 1’టికెట్ ధరలను మేకర్స్ భారీగా తగ్గించారు. గురు పూర్ణిమ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం (నవంబర్ 24) నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 'రామాయణం' టికెట్ ధరలు కేవలం రూ.99 నుంచే ప్రారంభమవుతాయని చిత్రబృందం ప్రకటించింది.
Ramayana Ticket: విజువల్ వండర్ 'రామాయణం: పార్ట్ 1' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో నమిత్ మల్హోత్రా (ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, DNEG), యశ్ (మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్) సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,700 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ రాబట్టింది.
అయితే మూడో వారంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల వేగం కాస్త నెమ్మదించింది. దీంతో ప్రేక్షకులను మళ్లీ థియేటర్లకు రప్పించేందుకు మేకర్స్ ఒక సంచలన ఆఫర్ ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా 'రామాయణం' టికెట్ ధరలను కేవలం రూ.99కు తగ్గిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు సోమవారం రూ.12.70 కోట్లకు పడిపోవడంతో, భారత్లో రూ.1,000 కోట్ల నెట్ మార్కును వేగంగా అందుకోవడానికి మేకర్స్ ఈ వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
గురు పూర్ణిమ కానుకగా రూ.99కే 'రామాయణం' టికెట్
సిక్కుల పవిత్ర పండుగ 'గురుపురబ్' (Gurpurab) సందర్భంగా మంగళవారం (నవంబర్ 24) నుంచి ఈ ప్రత్యేక ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయని చిత్రబృందం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.
ముంబై, ఢిల్లీ వంటి మెట్రో నగరాల్లో గతంలో రూ.300 నుంచి రూ.400 వరకు ఉన్న 2D షో టికెట్ ధరలు ఇప్పుడు ఫ్లాట్ రూ.99కి లభిస్తున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో టికెట్ ధరలు 50 నుంచి 80 శాతం వరకు తగ్గాయి.
3D షోల ధరలు గతంలో రూ.500కు పైగా ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.119 నుంచి రూ.249 మధ్యలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని మల్టీప్లెక్స్లలో ఐమ్యాక్స్ 3D టికెట్లు కూడా రూ.250 నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి (ప్రీమియం రెక్లైనర్ సీట్లు రూ.199–249, ఎంపిక చేసిన ఐమ్యాక్స్ స్క్రీన్లలో రూ.700–800 వరకు ఉన్నాయి).
బుక్మైషో (BookMyShow) గణాంకాల ప్రకారం, కేవలం మంగళవారం మాత్రమే కాకుండా ఈ వారం మొత్తం దేశంలోని దాదాపు 4,000 స్క్రీన్లలో ఇవే తగ్గింపు ధరలు కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద నెమ్మదించిన జోరు.. రూ.1,000 కోట్ల క్లబ్ టార్గెట్
'రామాయణం: పార్ట్ 1' తొలి నాలుగు రోజుల ఎక్స్టెండెడ్ వీకెండ్లో రూ.238 కోట్లు, ఆ తర్వాత దీపావళి సెలవుల్లో మరో నాలుగు రోజుల్లో ఏకంగా రూ.325 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. మొదటి సోమవారం ఒక్కరోజే రూ.107.50 కోట్లు రాబట్టి సంచలనం సృష్టించింది.
అయితే మూడో సోమవారం (నవంబర్ 23) నాడు ఈ సినిమా కలెక్షన్లు 64 శాతం పడిపోయి, కేవలం రూ.12.70 కోట్ల నెట్ మాత్రమే రాబట్టింది (మొదటి సోమవారంతో పోలిస్తే ఇది 89 శాతం తగ్గుదల). ఇప్పటివరకు ఇండియాలో రూ.955 కోట్ల నెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,700 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసిన ఈ చిత్రం.. దేశీయంగా రూ.1,000 కోట్ల నెట్ మార్కును దాటేందుకు ఇంకా రూ.45 కోట్ల దూరంలో ఉంది.
టికెట్ ధరలను రూ.99కి తగ్గించడం ద్వారా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మళ్లీ థియేటర్లకు పోటెత్తుతారని, తద్వారా ఈ వారంలోనే రూ.1,000 కోట్ల మైలురాయిని సులభంగా అందుకుంటుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా నటించిన ఈ చిత్రానికి రెండో భాగం 2028లో విడుదల కానుంది.