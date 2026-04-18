    Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న బీస్ట్ మోడ్.. రోజుకు 8 గంటల ట్రైనింగ్.. ఇప్పటి వరకూ చూడని అవతారంలో..

    Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న గ్లామరస్ రోల్స్‌తోనే కాకుండా, వైవిధ్యమైన పాత్రలతోనూ మెప్పిస్తోంది. ఇప్పుడు తన తదుపరి చిత్రం 'మైసా' (Mysaa) కోసం పూర్తిస్థాయి యాక్షన్ అవతారంలోకి మారుతోంది. ఈ సినిమా కోసం ఆమె పడుతున్న కష్టం మామూలుగా లేదు.

    Apr 18, 2026, 10:50:04 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న నటిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటూ.. ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా అత్యున్నత దశలో ఉంది. అయితే ఇప్పటివరకు మనం చూసిన రష్మిక వేరు.. రాబోయే 'మైసా' సినిమాలో చూడబోయే రష్మిక వేరు. అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ (Unformula Films) పతాకంపై రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ లేడీ ఓరియెంటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ కోసం రష్మిక సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతోంది.

    బ్యాంకాక్‌లో ఎనిమిది గంటల కఠిన శిక్షణ

    'మైసా' మూవీలో రష్మిక గతంలో ఎన్నడూ చూడని విధంగా భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లలో నటించబోతోంది. ఈ పాత్ర కోసం శారీరకంగా సిద్ధమవ్వడానికి ఆమె బ్యాంకాక్‌ వెళ్ళింది. అక్కడ అత్యంత కఠినమైన శిక్షణను పొందుతోంది.

    విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం.. రష్మిక రోజుకు ఏకంగా ఎనిమిది గంటల పాటు మార్షల్ ఆర్ట్స్, స్టంట్స్, ఇతర ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ సెషన్లలో పాల్గొంటోంది. సినిమా స్క్రిప్ట్ ఆమెను అంతలా ప్రభావితం చేయడంతో, స్వయంగా డూప్ లేకుండా యాక్షన్ సీన్లు చేసేందుకు ఆమె ఆసక్తి చూపుతోంది.

    కేరళలో భారీ షెడ్యూల్.. 16 రోజుల యాక్షన్ మేళా

    బ్యాంకాక్ శిక్షణ ముగిసిన వెంటనే, చిత్ర యూనిట్ తదుపరి షెడ్యూల్ కోసం కేరళకు పయనం కానుంది. అక్కడ సుమారు 16 రోజుల పాటు కీలకమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు.

    కేరళలోని ప్రకృతి సౌందర్యం మధ్య చిత్రీకరించే ఈ స్టంట్ సీక్వెన్స్‌లు సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలుస్తాయని చిత్ర యూనిట్ భావిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైనింగ్ సెషన్ పోస్టర్లు చూస్తుంటే.. రష్మిక క్రమశిక్షణ, అంకితభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    రష్మిక కెరీర్‌లో సరికొత్త మలుపు

    'పుష్ప', 'యానిమల్' వంటి చిత్రాల విజయంతో గ్లోబల్ స్టార్‌గా ఎదిగిన రష్మిక.. ఇప్పుడు 'మైసా'తో ఒక పవర్-ప్యాక్డ్ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌లో కనిపించబోతోంది. సాధారణంగా హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు అంటే డ్రామా లేదా సస్పెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి.

    కానీ 'మైసా' అందుకు భిన్నంగా, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. ఇప్పటికే వచ్చిన గ్లింప్స్ వీడియోలో రక్తంతో తడిసిన రష్మిక.. భయంకరంగా కనిపించింది. తనను తాను సరికొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవడానికి రష్మికకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'మైసా' చిత్ర దర్శకుడు, నిర్మాణ సంస్థ వివరాలేంటి?

    ఈ చిత్రానికి రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అన్‌ఫార్ములా ఫిల్మ్స్ (Unformula Films) ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తోంది.

    2. రష్మిక మందన్న బ్యాంకాక్‌లో ఏ విధమైన శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు?

    ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు చాలా సహజంగా ఉండాలని, రష్మిక మార్షల్ ఆర్ట్స్, స్టంట్స్ కోసం నిపుణుల సమక్షంలో రోజుకు 8 గంటల పాటు కఠినమైన శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు.

    3. 'మైసా' సినిమా తదుపరి షెడ్యూల్ ఎక్కడ జరగనుంది?

    తదుపరి కీలకమైన యాక్షన్ షెడ్యూల్ కేరళలో జరగనుంది. సుమారు 16 రోజుల పాటు అక్కడ భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్‌లను ప్లాన్ చేశారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

