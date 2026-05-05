RB Choudhary Accident: తీవ్ర విషాదం.. ప్రముఖ నిర్మాత, నటుడు జీవా తండ్రి ఆర్బీ చౌదరి కన్నుమూత.. రాజస్థాన్లో ఘోర ప్రమాదం
RB Choudhary Accident: సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అధినేత, ప్రముఖ సినీ నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి రాజస్థాన్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. ఉదయ్పూర్లో జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలవ్వగా, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు.
RB Choudhary Accident: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర నిర్మాతగా, ఎంతో మంది నటీనటులు, దర్శకులను పరిచయం చేసిన సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అధినేత ఆర్బీ చౌదరి మరణవార్త ఇండస్ట్రీని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. కారు ప్రమాదానికి గురైన సమయంలో ఆయనతో పాటు వాహనంలో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయంపై కూడా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
నిర్మాతగా ఆర్బీ చౌదరి ప్రస్థానం
ఆర్బీ చౌదరి 1988లో సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ను స్థాపించి సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. అప్పటి నుండి మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ఆయన ప్రయాణం అప్రతిహతంగా సాగింది. 1990లో విక్రమన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుదు వసంతం' సినిమాతో ఆయన తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తన ముద్ర వేశారు.
ఈ సినిమా ఘనవిజయం సాధించడమే కాకుండా, ఆయనకు తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారాన్ని కూడా తెచ్చిపెట్టింది. ఆ తర్వాత స్టార్ డైరెక్టర్గా ఎదిగిన కేఎస్ రవికుమార్ను దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ 'పురియాద పుదిర్' (1990) చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విజయాల పరంపర
ఆర్బీ చౌదరి కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగులో కూడా అనేక బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను నిర్మించారు. ఆయన నిర్మించిన సినిమాల్లో చేరన్ పాండియన్ (1991), ఊర్ మరియాదై (1992), గోకులం (1993), నాట్టామై (1994), పూవే ఉనక్కాగా (1996), సుందర పురుషన్ (1996), మిస్టర్ రోమియో (1996), సూర్యవంశం (1997), తుళ్ళాత మనముమ్ తుళ్ళుమ్ (1999), ఆనందం (2001) వంటివి క్లాసిక్స్గా నిలిచిపోయాయి. ఇటీవలి కాలంలో విజయ్ హీరోగా నటించిన 'జిల్లా' (2014), మోహన్ లాల్ నటించిన 'గాడ్ ఫాదర్' (2021) సినిమాలను ఆయన నిర్మించారు. గతేడాది (2025) 'మారీశన్' చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు.
ప్రతిభను గుర్తించే ప్రొడ్యూసర్
కొత్త వారిని ప్రోత్సహించడంలో ఆర్బీ చౌదరి ముందుండేవారు. దర్శకులు విక్రమన్, కేఎస్ రవికుమార్లతో పాటు నటుడు లివింగ్స్టన్, దర్శకులు రాసు మధురవన్, ఎస్. ఎజిల్, పెరరసు, రాజకుమారన్ వంటి ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులను పరిశ్రమకు పరిచయం చేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది.
ఆయన కుమారులు జీవా, జితన్ రమేష్ కూడా చిత్ర పరిశ్రమలో నటులుగా రాణిస్తున్నారు. ఆర్బీ చౌదరి మృతితో సినిమా రంగానికి తీరని లోటు ఏర్పడిందని సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: ఆర్బీ చౌదరికి ప్రమాదం ఎక్కడ జరిగింది?
జవాబు: రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్బీ చౌదరి తీవ్రంగా గాయపడి మరణించారు.
ప్రశ్న: ఆర్బీ చౌదరి నిర్మించిన కొన్ని ముఖ్యమైన సినిమాలు ఏవి?
జవాబు: సూర్యవంశం, నాట్టామై (పెదరాయుడు ఒరిజినల్), పూవే ఉనక్కాగా (శుభాకాంక్షలు ఒరిజినల్), జిల్లా వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను ఆయన నిర్మించారు.
ప్రశ్న: ఆర్బీ చౌదరి కుమారులు సినీ రంగంలో ఉన్నారా?
జవాబు: అవును, ఆయన కుమారులు జీవా, జితన్ రమేష్ తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటులుగా కొనసాగుతున్నారు.
