    RB Choudhary Accident: తీవ్ర విషాదం.. ప్రముఖ నిర్మాత, నటుడు జీవా తండ్రి ఆర్బీ చౌదరి కన్నుమూత.. రాజస్థాన్‌లో ఘోర ప్రమాదం

    RB Choudhary Accident: సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అధినేత, ప్రముఖ సినీ నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి రాజస్థాన్‌లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. ఉదయ్‌పూర్‌లో జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలవ్వగా, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు.

    May 5, 2026, 19:26:47 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    RB Choudhary Accident: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర నిర్మాతగా, ఎంతో మంది నటీనటులు, దర్శకులను పరిచయం చేసిన సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అధినేత ఆర్బీ చౌదరి మరణవార్త ఇండస్ట్రీని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. కారు ప్రమాదానికి గురైన సమయంలో ఆయనతో పాటు వాహనంలో ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారనే విషయంపై కూడా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

    నిర్మాతగా ఆర్బీ చౌదరి ప్రస్థానం

    ఆర్బీ చౌదరి 1988లో సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌ను స్థాపించి సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. అప్పటి నుండి మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ఆయన ప్రయాణం అప్రతిహతంగా సాగింది. 1990లో విక్రమన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుదు వసంతం' సినిమాతో ఆయన తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తన ముద్ర వేశారు.

    ఈ సినిమా ఘనవిజయం సాధించడమే కాకుండా, ఆయనకు తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారాన్ని కూడా తెచ్చిపెట్టింది. ఆ తర్వాత స్టార్ డైరెక్టర్‌గా ఎదిగిన కేఎస్ రవికుమార్‌ను దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ 'పురియాద పుదిర్' (1990) చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

    తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విజయాల పరంపర

    ఆర్బీ చౌదరి కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగులో కూడా అనేక బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను నిర్మించారు. ఆయన నిర్మించిన సినిమాల్లో చేరన్ పాండియన్ (1991), ఊర్ మరియాదై (1992), గోకులం (1993), నాట్టామై (1994), పూవే ఉనక్కాగా (1996), సుందర పురుషన్ (1996), మిస్టర్ రోమియో (1996), సూర్యవంశం (1997), తుళ్ళాత మనముమ్ తుళ్ళుమ్ (1999), ఆనందం (2001) వంటివి క్లాసిక్స్‌గా నిలిచిపోయాయి. ఇటీవలి కాలంలో విజయ్ హీరోగా నటించిన 'జిల్లా' (2014), మోహన్ లాల్ నటించిన 'గాడ్ ఫాదర్' (2021) సినిమాలను ఆయన నిర్మించారు. గతేడాది (2025) 'మారీశన్' చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు.

    ప్రతిభను గుర్తించే ప్రొడ్యూసర్

    కొత్త వారిని ప్రోత్సహించడంలో ఆర్బీ చౌదరి ముందుండేవారు. దర్శకులు విక్రమన్, కేఎస్ రవికుమార్‌లతో పాటు నటుడు లివింగ్‌స్టన్, దర్శకులు రాసు మధురవన్, ఎస్. ఎజిల్, పెరరసు, రాజకుమారన్ వంటి ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులను పరిశ్రమకు పరిచయం చేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది.

    ఆయన కుమారులు జీవా, జితన్ రమేష్ కూడా చిత్ర పరిశ్రమలో నటులుగా రాణిస్తున్నారు. ఆర్బీ చౌదరి మృతితో సినిమా రంగానికి తీరని లోటు ఏర్పడిందని సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: ఆర్బీ చౌదరికి ప్రమాదం ఎక్కడ జరిగింది?

    జవాబు: రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్బీ చౌదరి తీవ్రంగా గాయపడి మరణించారు.

    ప్రశ్న: ఆర్బీ చౌదరి నిర్మించిన కొన్ని ముఖ్యమైన సినిమాలు ఏవి?

    జవాబు: సూర్యవంశం, నాట్టామై (పెదరాయుడు ఒరిజినల్), పూవే ఉనక్కాగా (శుభాకాంక్షలు ఒరిజినల్), జిల్లా వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాలను ఆయన నిర్మించారు.

    ప్రశ్న: ఆర్బీ చౌదరి కుమారులు సినీ రంగంలో ఉన్నారా?

    జవాబు: అవును, ఆయన కుమారులు జీవా, జితన్ రమేష్ తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటులుగా కొనసాగుతున్నారు.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

