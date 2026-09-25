Renu Desai: రాత్రి 12 గంటలకు గణపతి ముందు తాగి చిందులా.. ఇదా సనాతన ధర్మం.. ఆ మతాల గురించి మాట్లాడే హక్కు నాకు లేదు: రేణు
Renu Desai: రేణు దేశాయ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా అర్ధరాత్రి వరకూ హోరెత్తుతున్న డీజే సౌండ్లు, బ్యాండ్ల గురించి తాను చేసిన కామెంట్స్, ట్రోలింగ్, దానికి వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.
Renu Desai: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు, నిమజ్జన వేడుకల్లో రాత్రిపూట డీజే సౌండ్స్ పై కామెంట్ చేసి తీవ్ర ట్రోలింగ్ ఎదుర్కొన్న నటి రేణు దేశాయ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తనపై బూతులు తిడుతూ కామెంట్స్ చేస్తున్న నెటిజన్లకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. మన ధర్మం గురించి తానెప్పుడూ నెగెటివ్గా మాట్లాడనని, అసలు తాను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
మన సంస్కృతిలో మద్యం, మాస్ పాటల డాన్సులు లేవు
"మన సనాతన ధర్మం గురించి నేను ఎప్పుడూ తప్పుగా మాట్లాడను. గణపతి బప్పాకి నాకంటే పెద్ద భక్తురాలు ఎవరూ ఉండరు" అని రేణు దేశాయ్ స్పష్టం చేశారు. అయితే పండగ పేరుతో రాత్రి 12 గంటల సమయంలో మందు తాగి, విపరీతమైన మాస్ పాటలకు అసభ్యంగా డాన్స్ చేయడం మన ధర్మం లేదా సంస్కృతి నేర్పించిన పద్ధతి కాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. భక్తికి, విచ్చలవిడితనానికి తేడా ఉందనే విషయాన్ని గుర్తించాలని కోరారు.
పండగ ఉత్సవాలను నిండైన భక్తిశ్రద్ధలతో, సాంప్రదాయ డప్పు వాయిద్యాలతో ఘనంగా జరుపుకోవాలని రేణు దేశాయ్ సూచించారు. కాకపోతే ఈ పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేసే డిజే సిస్టమ్లను సాయంత్రం 6 నుంచి 7 గంటల కల్లా ముగించాలని కోరారు. అర్థరాత్రి వరకు వచ్చే విపరీతమైన సౌండ్స్ వల్ల ఇళ్లల్లో ఉండే వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడేవారు, చిన్న పిల్లలు తీవ్ర నరకం అనుభవిస్తున్నారని గుర్తుచేశారు.
"నన్ను బూతులు తిట్టే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి!"
తన కామెంట్స్ కి కొందరు నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో అసభ్య పదజాలంతో కామెంట్లు చేయడంపై రేణు దేశాయ్ ఆవేదన చెందారు. "నన్ను బూతులు తిట్టే ముందు ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి. నేను చెప్పే పాయింట్లో ఉన్న నిజాయితీని, అర్థాన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నించండి" అని కోరారు. ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా పండగలు జరుపుకోవడమే నిజమైన భక్తి అని వివరించారు.
నటిగా, ప్రొడ్యూసర్గా, మోడల్గా టాలీవుడ్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రేణు దేశాయ్ నిత్యం సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటారు. జంతు సంక్షేమం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సమాజంలో జరిగే పలు అంశాలపై ఆమె ధైర్యంగా గళం విప్పుతుంటారు. గతంలో కూడా గణేష్ విగ్రహాల కాలుష్యం, పర్యావరణహిత మట్టి విగ్రహాల వాడకంపై ఆమె పలు అవేర్నెస్ పోస్టులు చేశారు.
నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన.. వైరల్ అవుతున్న పోస్ట్
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వినాయక నిమజ్జనాల వేళ అర్థరాత్రి వరకు వచ్చే డీజే శబ్దాల హోరుపై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రేణు దేశాయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
చాలామంది నెటిజన్లు, ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు, సీనియర్ సిటిజన్లు ఆమె చెప్పిన పాయింట్కి సపోర్ట్ చేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. భక్తిని చాటుకోవడానికి శబ్ద కాలుష్యం అవసరం లేదని, రేణు దేశాయ్ చాలా ప్రాక్టికల్ విషయాన్ని లేవనెత్తారంటూ పలువురు ఆమెను ప్రశంసిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More