ORR Road Accident : హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్పై ఘోర ప్రమాదం - యువ హీరో భరత్ కాంత్, సినిమాటోగ్రాఫర్ త్రిలోక్ దుర్మరణం
ORR Road accident Hyderabad : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో యువ హీరో భరత్ కాంత్, సినిమాటోగ్రాఫర్ త్రిలోక్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా వీరి కారును కంటైనర్ ఢీకొట్టింది.
హైదరాబాద్ నగరం శివార్లలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) పై మరో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం బొంగులూరు గేట్ సమీపంలో జరిగిన ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో యువ హీరో భరత్ కాంత్, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ త్రిలోక్ మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదం టాలీవుడ్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
బలంగా ఢీకొట్టిన కంటైనర్….
ప్రాథమిక వివరాల ప్రకారం.. హీరో భరత్ కాంత్, సినిమాటోగ్రాఫర్ త్రిలోక్ కలిసి వ్యక్తిగత పని నిమిత్తం నెల్లూరు వెళ్లారు. పని ముగించుకుని తిరిగి హైదరాబాద్కు కారులో బయలుదేరారు. వీరి కారు బొంగులూరు గేట్ సమీపంలోకి రాగానే, వేగంగా వచ్చిన ఒక కంటైనర్ వీరి వాహనాన్ని వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రత ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే…. కారు నుజ్జునుజ్జు అయిపోయింది. కారులో ఉన్న భరత్ కాంత్, త్రిలోక్ ఇద్దరూ తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
మృతి చెందిన భరత్ కాంత్ ఇటీవలే విడుదలైన 'టాలెంట్' అనే సినిమా ద్వారా హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కేవలం వెండితెరపైనే కాకుండా, పలు తెలుగు, హిందీ వెబ్ సిరీస్లలో కూడా నటించి మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. మరోవైపు…. త్రిలోక్ టాలీవుడ్లో పలు సినిమాలకు సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేశారు. ఎదుగుతున్న దశలోనే ఇద్దరు యువ కళాకారులు ఇలా అకాల మరణం చెందడం సినీ వర్గాలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే ఆదిభట్ల పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కంటైనర్ డ్రైవర్ అతివేగమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పరారీలో ఉన్న కంటైనర్ డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై అర్ధరాత్రి వేళల్లో భారీ వాహనాల వేగం ప్రాణాంతకంగా మారుతోందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
