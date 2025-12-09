యశ్ టాక్సిక్ మరో 100 రోజుల్లో.. కౌంట్డౌన్ మొదలుపెడుతూ అదిరిపోయే పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన రాకింగ్ స్టార్
రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న టాక్సిక్ మూవీ మరో 100 రోజుల్లో రాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన కౌంట్డౌన్ మొదలుపెడుతూ యశ్ మంగళవారం (డిసెంబర్ 9) ఓ అదిరిపోయే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశాడు.
కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న మూవీ టాక్సిక్. గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా రిలీజ్ తేదీని మరోసారి కన్ఫమ్ చేస్తూ యశ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఓ కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేశాడు. ఇందులో అతని బ్యాక్ లుక్ చూడొచ్చు. అంతేకాదు ఈ సినిమా సరిగ్గా మరో 100 రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
టాక్సిక్ రిలీజ్ డేట్ ఇదే..
టాక్సిక్ రిలీజ్ డేట్ పై గతంలోనే మేకర్స్ క్లారిటీ ఇవ్వగా.. తాజాగా యశ్ కూడా అభిమానులకు ఓ అదిరిపోయే పోస్టర్ తో అప్డేట్ ఇచ్చాడు. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా మార్చి 19, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది. నిర్మాతలు ఈ సినిమా కోసం చాలా తెలివైన విడుదల తేదీని ఎంచుకున్నారు. గుడి పడ్వా, ఉగాది, రంజాన్ పండుగలు కలిసి వస్తున్న సమయం అది. దీంతో వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు సెలవుల జాతర ఉండనుంది. అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా రణవీర్ సింగ్ నటిస్తున్న ‘ధురంధర్ 2’తో పోటీ పడాల్సి ఉంది.
కథలోనూ యశ్.. రచయితగా క్రెడిట్
తాజాగా టాక్సిక్ రిలీజ్ కు 100 రోజులు అంటూ యశ్ రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లో గమనించాల్సిన అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం టెక్నీషియన్ల జాబితా. 'రచన: యశ్, గీతూ' అని ఉండటం అందరినీ ఆకర్షించింది. గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో యశ్ మాట్లాడుతూ.. గీతూ తన దగ్గరకు ఒక చిన్న ఐడియాతో వచ్చారని, దాన్ని తాము కలిసి ఇంత భారీ సినిమాగా అభివృద్ధి చేశామని చెప్పాడు. యశ్ ఈ సినిమాకు సహ-నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
హాలీవుడ్ రేంజ్ యాక్షన్.. మ్యూజిక్ క్లారిటీ
ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సాంకేతిక నిపుణుల విషయంలో ఉన్న సందిగ్ధతకు ఈ పోస్టర్ తెరదించింది. గతంలో చరణ్ రాజ్ లేదా అనిరుధ్ పేర్లు వినిపించినా చివరకు 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' ఫేమ్ రవి బస్రూర్ ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంగీతం అందిస్తున్నట్లు ఖరారైంది. ఇది పూర్తిగా బస్రూర్ షో కానుంది. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, దర్శకురాలు గీతూ భర్త రాజీవ్ రవి సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నాడు.
హాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ 'జాన్ విక్' (John Wick) ఫేమ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ జెజె పెర్రీ ఈ సినిమాలోని కీలక యాక్షన్ సన్నివేశాలను డిజైన్ చేస్తుండటం విశేషం. మిగిలిన యాక్షన్ పార్ట్ను మన భారతీయ ద్వయం అన్బరివ్ చూసుకుంటున్నాడు. ఈ సినిమాను ఇంగ్లీష్, కన్నడ భాషల్లో ఏకకాలంలో చిత్రీకరిస్తున్నారు. హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సహా పలు భాషల్లో డబ్బింగ్ కానుంది. ఇందులో కియారా అద్వానీ, నయనతార, రుక్మిణి వసంత్, సుదేవ్ నాయర్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తున్నారు.
ఈ టాక్సిక్ మూవీ ప్రమోషన్లలో జనవరి నుంచే మొదలుపెట్టాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. గతంలోనే 140 రోజులు ఉండగా.. రిలీజ్ డేట్ మార్చి 19 అని ప్రొడ్యూసర్లు కన్ఫమ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.