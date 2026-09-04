Sahaa Movie: గుండు కొట్టించుకుంటాం అని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాం.. నంబర్లు ఇచ్చాం.. 20 థియేటర్లు ఇస్తారా: సహ మూవీ హీరో ఆవేదన
Sahaa Movie: తెలుగు మూవీ 'సహ'లో లీడ్ రోల్లో నటించిన నటుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తాము ఎంతో కష్టపడి మూవీ చేసినా, సవాళ్లు విసిరినా కేవలం 20 థియేటర్లు మాత్రమే ఇవ్వడంపై అతడు మాట్లాడిన మాటలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Sahaa Movie: తెలుగులో ఈ శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 4) రిలీజైన సినిమాల్లో ఒకటి సహ. ఓ లోబడ్జెట్ మూవీ కావడం దీనికి పెద్దగా థియేటర్లు దొరకలేదు. బన్నీ వాస్ లాంటి నిర్మాతలు కూడా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ కు వచ్చినా ఫలితం లేకపోయింది. కేవలం 20 థియేటర్లు మాత్రమే ఇవ్వడంపై ఓ థియేటర్లో ఇందులో నటించిన హీరో శివ కుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
అంతా చేస్తే 20 థియేటర్లు ఇస్తారా?
ఈ శుక్రవారం థియేటర్లలో పెద్ద మూవీస్ ఏవీ లేకపోయినా.. పలు చిన్న సినిమాలు రిలీజయ్యాయి. వాటిలో సహ అనే సినిమాకు పెద్దగా థియేటర్లు దొరకలేదు. దీనిపై ఈ మూవీ హీరో శివ కుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఓ థియేటర్లో ప్రేక్షకులతో మాట్లాడుతూ బాగా ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
“ఎంతో కష్టపడ్డాం. ఆలౌట్ వెళ్లి నంబర్లు ఇచ్చి.. గుండు కొట్టించుకుంటామన్న స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి.. నానా సంకలు నాకి ప్రమోట్ చేస్తే సినిమాని.. కేవలం 20 థియేటర్లు ఇచ్చారు భయ్యా.. ఆ 20 థియేటర్లు కూడా కావాలని ఇచ్చినట్లు కేవలం మార్నింగ్ షో, మ్యాట్నీ షోలు ఇచ్చారు. అసలు ఎవరైనా మార్నింగ్, మ్యాట్నీలు చూస్తారా?” అని ఎమోషనల్ అయ్యాడు. దీంతో డైరెక్టర్ అతన్ని సముదాయిస్తూ.. మీకు సినిమా నచ్చితే అందరికీ చెప్పండి.. అలా అయితే నెక్ట్స్ వీక్ కూడా ఆడుతుంది.. లేదంటే ఈ రెండు రోజులే మా సినిమా అని అన్నాడు.
రిలీజ్కు ముందు ఛాలెంజ్లు
నిజానికి సహ మూవీని తమకు సాధ్యమైనంత మేర మేకర్స్ బాగానే ప్రమోట్ చేశారు. ఈ సినిమా హీరో హీరోయిన్లు సవాళ్లు కూడా విసిరారు. ఈ మూవీ కంటెంట్ పరంగా చాలా పెద్ద సినిమా అని, ఇది నచ్చకపోతే నా నంబర్ ఇస్తాను.. ఫోన్ చేసి అమ్మనా బూతులు తిట్టండి అని హీరో శివ కుమార్ సవాలు విసురుతూ తన నంబర్ ఇచ్చాడు. అంతేకాదు తమ సినిమా రూ.50 కోట్ల గ్రాస్ కూడా వసూలు చేస్తుందన్నాడు.
అటు హీరోయిన్ శ్వేతా లక్ష్మణ్ అయితే ఈ సినిమా నచ్చకపోతే తాను అమీర్పేట సెంటర్లో గుండు కొట్టించుకున్నానని అనడం విశేషం. ఈ రెండు వీడియోలు చాలా వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తమ కంటెంట్ మీద మేకర్స్ కు మంచి నమ్మకమే ఉన్నా.. థియేటర్లు దొరకకపోవడంతో ప్రేక్షకులకు రీచ్ కావడం లేదన్న ఆవేదన వాళ్లలో కనిపిస్తోంది. ఆ బాధలోనే హీరో ఇలా ఆవేదనగా మాట్లాడినట్లు అర్థమవుతోంది.
సహ మూవీకి పాజిటివ్ రివ్యూలు
ఈ సహ మూవీ చూసిన కొందరు ప్రేక్షకులు పాజిటివ్ రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. ఈ సినిమాను లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి కేవలం లవ్ మీదే ఆధారపడకుండా ఎమోషన్స్, రిలేషన్షిప్స్ ను కూడా బాగా చూపించారని, కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ కు చాలా కనెక్ట్ అవుతామని ఓ ప్రేక్షకుడు తన రివ్యూలో చెప్పారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More