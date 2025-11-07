నటి సమంత రూత్ ప్రభు, దర్శకుడు, నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు మధ్య డేటింగ్ పుకార్లు కొంతకాలంగా టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వీరిద్దరూ తమ సంబంధాన్ని బహిరంగంగా ధృవీకరించకపోయినప్పటికీ, సమంత తాజాగా షేర్ చేసిన ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ఈ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూర్చింది. ఇందులో ఈ ఇద్దరూ హగ్ చేసుకొని కనిపించారు.
మైండ్ గేమా? రిలేషన్షిప్ రివీలా?
సమంత తన కొత్త పెర్ఫ్యూమ్ బ్రాండ్ 'సీక్రెట్ అల్కెమిస్ట్' ప్రారంభించిన సందర్భంగా జరిగిన ఈవెంట్కు సంబంధించిన ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంది. ఈ ఫోటోలలో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమె అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న ఒక ఫొటో హైలైట్గా నిలిచింది.
ఒక ఫోటోలో సమంత.. రాజ్ నిడిమోరును కౌగిలించుకుని పోజు ఇవ్వగా, రాజ్ కూడా ఆమె నడుము చుట్టూ చేయి వేసి కనిపించాడు. ఈవెంట్లో ఉన్న పలువురితో కలిసి దిగిన మరో ఫోటోలో రాజ్ సమంత వెనుక నిలబడి కనిపించారు.
"స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్నాను. గత ఏడాదిన్నరలో నేను నా కెరీర్లో అత్యంత సాహసోపేతమైన అడుగులు వేశాను. రిస్క్ తీసుకుంటూ, నా అంతరాత్మను నమ్ముతూ, నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాను. ఈ రోజు నేను చిన్న విజయాలను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను" అని సమంత క్యాప్షన్లో రాసుకొచ్చింది.
"నేను కలిసిన అత్యంత ప్రకాశవంతమైన, కష్టపడి పనిచేసే, నిజమైన వ్యక్తులతో పనిచేస్తున్నందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞురాలిని. ఎంతో విశ్వాసంతో, ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే అని నాకు తెలుసు" అని రాజ్ తో తన ప్రొఫెషనల్ బంధాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పోస్ట్ చేసింది.
సమంత, రాజ్ రిలేషన్షిప్
రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత డేటింగ్ పుకార్లు పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇద్దరూ కలిసి 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2', 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' సిరీస్లకు పనిచేశారు. కలిసి పని చేయడంతోపాటు వీరు కలిసి వెకేషన్లకు వెళ్లడం, జిమ్లు, పికిల్బాల్ ఈవెంట్లో తరచుగా జంటగా కనిపించడం ఈ ఊహాగానాలకు బలం చేకూర్చింది.
సమంత, రాజ్ అండ్ డీకే ద్వయంతో కలిసి ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో రాబోతున్న 'రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్డమ్' వెబ్ సిరీస్లో నటిస్తోంది.సమంత లేదా రాజ్ నిడిమోరు తమ సంబంధం గురించి ఎప్పుడూ బహిరంగంగా అంగీకరించలేదు లేదా ఖండించలేదు. గతంలో ఈ పుకార్లపై సమంత మేనేజర్ స్పందిస్తూ, ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని ఖండించారు.
తాజా హగ్ ఫొటో, క్యాప్షన్లో "స్నేహితులు, కుటుంబం" అనే ప్రస్తావన ఉండటంతో ఆమె తన రిలేషన్షిప్ ను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసినట్లేనా అన్న చర్చ జరుగుతోంది.